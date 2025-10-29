Home
Enem 2025: teste seus conhecimentos em questões de Física e Matemática

Disciplinas fazem parte do segundo dia de provas e focam na interpretação das questões para aplicar fórmulas e cálculos

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 15:07

"Que macete", "sorvete" e "sorvetão" poderiam até ser brincadeiras, mas são formas de decorar fórmulas utilizadas para resolver questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "Que macete", por exemplo, serve para contas de calorimetria, enquanto "sorvete" e "sorvetão" referem-se ao movimento. No segundo dia de prova, quando são aplicados os cadernos de Ciências da Natureza e Matemática, o foco nos cálculos é quase total, com física e matemática sendo as que mais concentram essas contas. Quer ver como anda o seu desempenho nessa áreas? Faça o quiz no fim deste texto e descubra se você está afiado para encarar os desafios do Enem!

As questões de Física costumam explorar situações práticas do cotidiano – como o funcionamento de aparelhos elétricos, leis do movimento, energia, ondas, eletricidade e termodinâmica. Mais do que decorar fórmulas, o exame avalia a compreensão dos fenômenos e a capacidade de aplicar conceitos em contextos reais.

Em Matemática, o Enem exige raciocínio lógico, atenção aos detalhes e muita interpretação, nem sempre precisando de cálculos. Questões sobre geometria, funções, estatística, porcentagem e probabilidade aparecem com frequência, sempre relacionadas a situações do cotidiano. Na reta final, revisar os principais conteúdos e treinar o tempo de resolução pode ser o diferencial para alcançar uma boa nota.

