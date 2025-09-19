Reta final

Dica para o Enem: qual repertório utilizar na redação?

Em aulão promovido por A Gazeta, professor dá orientação para os estudantes que se preparam para o exame, que acontece em novembro

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:00

O auditório da Rede Gazeta recebeu o aulão "Arquitetura da Redação 900+", no último sábado (13), voltado para os estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano. A atividade foi conduzida pelos especialistas Jô Kutz, do curso preparatório Gama Pré-Vestibular, e Natan Baptista, do Ifes, e reuniu cerca de 90 alunos. Para quem não pôde participar, A Gazeta separou algumas das principais dicas compartilhadas durante o encontro (veja o vídeo acima).

Natan Baptista, professor de história e especialista em atualidades, destacou a importância de o candidato se manter atento às notícias do cotidiano. Segundo ele, recorrer a exemplos concretos demonstra ao avaliador que o estudante sabe aplicar o conhecimento, e não apenas reproduzir informações decoradas.

“Sempre tento fazer esse movimento com meus alunos, para que eles consigam operacionalizar mais do que repertórios decorados ou algo mais genérico. Mas que eles consigam relacionar o contexto em que vivem politicamente, socialmente e culturalmente, para que possam instrumentalizar isso dentro da prova”, explicou o professor.

Natan Baptista durante aulão no auditório da Rede Gazeta Crédito: Vitor Jubini

Um exemplo citado por Baptista é a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP-30, que será realizada em Belém (PA), entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. O evento, segundo ele, pode ser explorado em redações que abordem questões ambientais, desafios de moradia ou especulação imobiliária, além de temas relacionados a organismos internacionais, ONGs e acordos humanitários.

O que é a COP-30?

A COP-30 é um encontro anual que reúne líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais e representantes da sociedade civil para discutir ações de combate às mudanças climáticas. Entre os principais temas da edição no Brasil estão:

Redução das emissões de gases de efeito estufa;



Adaptação às mudanças climáticas;



Financiamento climático para países em desenvolvimento;



Incentivo a tecnologias de energia renovável e soluções de baixo carbono;



Preservação de florestas e biodiversidade;



Justiça climática e os impactos sociais da crise ambiental.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta