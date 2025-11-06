Home
Enem 2025: A Gazeta transmite live com dicas para redação nesta quinta (6)

Enem na Mira, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular, traz aula focada em técnicas de escrita e estrutura textual, a partir das 19h30

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:47

A etapa de revisões do projeto Enem na Mira entra em um dos momentos mais esperados: a aula de Redação, marcada para esta quinta-feira (6), das 19h30 às 21h, com transmissão ao vivo pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. A professora Jô Kutz conduzirá a live com dicas práticas e estratégias essenciais para quem deseja conquistar uma nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Enem na Mira, promovido por A Gazeta em parceria com o Gama Pré-Vestibular, traz aula focada em técnicas de escrita e estrutura textual, a partir das 19h30

O projeto Enem na Mira segue até o dia 14 de novembro, oferecendo lives gratuitas de revisão, com professores de diferentes áreas do conhecimento. A iniciativa busca reforçar a preparação dos estudantes para o exame, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. A programação continua na sexta-feira (7), com a aula de Sociologia e Filosofia, ministrada pelo professor Alysson Gambarti. Confira a programação completa:

1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)

  • 03/11- KATIA GIESEN (PORTUGUÊS) - Reveja aqui
  • 04/11 - PAULA FAVARATO (GEOGRAFIA) - Reveja aqui
  • 05/11 - GRAZI MENEZES (HISTÓRIA) - Reveja aqui
  • 06/11- JÔ KUTZ (REDAÇÃO)
  • 07/11- ALYSSON GAMBARTI (SOCIOLOGIA E FILOSOFIA) 
2ª SEMANA (10 a 14 de novembro, às 19h30)
  • 10/11- BRUNO COSTA (FÍSICA)
  • 11/11- GUGA RIBEIRO  (MATEMÁTICA)
  • 12/11- FILIPE BARROS (QUÍMICA)
  • 13/11- WILL JUNIOR (MATEMÁTICA)
  • 14/11- PV SCHERRER (BIOLOGIA)

Tópicos Relacionados

Redação

