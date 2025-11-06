Enem 2025: A Gazeta transmite live com dicas para redação nesta quinta (6)

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 13:47
A etapa de revisões do projeto Enem na Mira entra em um dos momentos mais esperados: a aula de Redação, marcada para esta quinta-feira (6), das 19h30 às 21h, com transmissão ao vivo pelo site de A Gazeta e pelas redes sociais do Gama Pré-Vestibular. A professora Jô Kutz conduzirá a live com dicas práticas e estratégias essenciais para quem deseja conquistar uma nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O projeto Enem na Mira segue até o dia 14 de novembro, oferecendo lives gratuitas de revisão, com professores de diferentes áreas do conhecimento. A iniciativa busca reforçar a preparação dos estudantes para o exame, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. A programação continua na sexta-feira (7), com a aula de Sociologia e Filosofia, ministrada pelo professor Alysson Gambarti. Confira a programação completa:
1ª SEMANA (3 a 7 de novembro, às 19h30)
