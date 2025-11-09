Home
>
Enem
>
Enem: candidato consegue passar pelo portão nos últimos segundos em Vitória

Enem: candidato consegue passar pelo portão nos últimos segundos em Vitória

Após cruzar a entrada, recebeu das mãos da mãe uma sacola com os documentos necessários para fazer a prova e um kit de canetas

Mayhan Araujo

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:19

Em Vitória, no campus da Multivix em Goiabeiras, um candidato chegou por pouco ao local de prova para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (3).

Recomendado para você

Após cruzar a entrada, recebeu das mãos da mãe uma sacola com os documentos necessários para fazer a prova e um kit de canetas

Enem: candidato consegue passar pelo portão nos últimos segundos em Vitória

Cintia estreia no Enem enquanto Gabriel realiza o exame pela terceira vez; caso ocorreu na universidade Multivix de Laranjeiras, na Serra

Mãe e filho dividem a mesma sala no Enem 30 anos após 1° vestibular dela

Locais de prova vão abrir às 12h para os candidatos, com fechamento dos portões às 13h; exame terá início às 13h30, com término às 19h

Dia de Enem para 85 mil no ES: veja orientações e trânsito na Grande Vitória

Ele conseguiu entrar no local de prova a poucos segundos do fechamento dos portões, sob aplausos e risadas nervosas de quem acompanhava a cena. Após cruzar a entrada, recebeu das mãos da mãe uma sacola com os documentos necessários para fazer a prova e um kit de canetas.

Leia mais

Imagem - Mãe e filho dividem a mesma sala no Enem 30 anos após 1º vestibular dela

Mãe e filho dividem a mesma sala no Enem 30 anos após 1º vestibular dela

Imagem - Tema da redação do Enem 2025 é 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Tema da redação do Enem 2025 é 'Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira'

Imagem - Enem 2025: acompanhe em tempo real tudo sobre o 1º dia de prova no ES

Enem 2025: acompanhe em tempo real tudo sobre o 1º dia de prova no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Enem 2025

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais