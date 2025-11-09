Precisou correr

Enem: candidato consegue passar pelo portão nos últimos segundos em Vitória

Após cruzar a entrada, recebeu das mãos da mãe uma sacola com os documentos necessários para fazer a prova e um kit de canetas

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:19

Em Vitória, no campus da Multivix em Goiabeiras, um candidato chegou por pouco ao local de prova para o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (3).

Ele conseguiu entrar no local de prova a poucos segundos do fechamento dos portões, sob aplausos e risadas nervosas de quem acompanhava a cena. Após cruzar a entrada, recebeu das mãos da mãe uma sacola com os documentos necessários para fazer a prova e um kit de canetas.

