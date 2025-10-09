Um mês para o Enem: o que focar para a prova de Ciências da Natureza

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 10:14
Adorada por muitos, mas temida por vários. Essa é a definição da prova de Ciências da Natureza no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Unindo as disciplinas de biologia, química e física, as questões tendem a exigir um alto nível de concentração e memória, tanto para a interpretação do enunciado quanto para a aplicação dos conceitos.
Especialistas apontam que o foco deve ser na prática, com os exercícios de fixação sendo essenciais para testar os conhecimentos absorvidos até agora. Além disso, dentro da prova — que será aplicada no segundo domingo do exame —, tabelas e gráficos costumam estar presentes nas três disciplinas, colocando diferentes formas de interpretação em jogo.
Dentre os principais temas para a prova, ele destaca:
A recomendação é sempre observar o comando da questão e administrar o tempo, resolvendo primeiro as perguntas fáceis e medianas, deixando as mais complexas para o final. Para além disso, na véspera da prova, descansar é imprescindível para suportar o tempo de concentração do exame.
Filipe BarrosProfessor de Química do Gama Pré-Vestibular
Essa é uma disciplina que pode assustar muita gente. Na física, além dos cálculos, que correspondem somente à parte matemática, a interpretação dos fatos narrados no enunciado também são fundamentais.
O professor Bruno Costa reforça que a etapa final da preparação deve priorizar revisões e exercícios práticos. “O que deu para absorver de conteúdo foi feito. Agora é hora de revisar e treinar com provas antigas, para entender como o Enem cobra os conteúdos”, explica.
Bruno destaca que, segundo a frequência e a matriz de competências e habilidades do Enem, esses são os temas com maior probabilidade de cair:
Bruno CostaProfessor de Física do Gama Pré-Vestibular
A biologia é a ciência que estuda a vida em todas as suas formas e processos, desde a origem e evolução dos organismos até as interações entre eles e o ambiente. De acordo com o professor Paulo Victor Scherrer, a biologia no Enem gira em torno de quatro grandes eixos que aparecem com frequência:
Nos últimos anos, temas como imunologia e vacinas têm ganhado destaque. Para Scherrer, biologia é a disciplina menos dependente de cálculos, mas exige sólida compreensão conceitual.
Paulo Vitor ScherrerProfessor de Biologia e Diretor do Gama Pré-Vestibular
Entre os pontos de atenção, ele cita o conceito de código genético, frequentemente cobrado e muitas vezes confundido pelos estudantes. “É fundamental revisar as bases da disciplina, como ecologia, citologia e citogenética, e treinar bastante com provas anteriores para se familiarizar com o estilo das questões”, assinala.
