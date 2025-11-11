Fique atento!

Enem 2025: confira cronograma com principais datas até resultado final

Gabarito oficial das provas aplicadas no primeiro dia do exame será divulgado na quinta-feira (13); veja outras datas importantes

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 14:53

Mais de 3,5 milhões de candidados participaram do primeiro dia de provas em todo o Brasil Crédito: Vitor Jubini

No último domingo (9), mais de 3,5 milhões de estudantes em todo o país participaram do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mas o desafio ainda não terminou. No próximo domingo (16), será aplicada a segunda etapa, com questões de Matemática e Ciências da Natureza.

Além de se preparar para o conteúdo, é essencial que os candidatos fiquem atentos ao cronograma oficial divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Confira abaixo todas as datas e os horários importantes para o exame daqui para frente.

Aplicação da 2° etapa do Enem - domingo, 16 de novembro



Abertura dos portões: 12h;

12h; Fechamento dos portões: 13h;

13h; Início da prova: 13h30;

13h30; Saída sem caderno de questões: a partir das 15h30;

a partir das 15h30; Saída com caderno de questões: a partir das 18h;

a partir das 18h; Encerramento: 18h30.

Divulgação dos gabaritos

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que o gabarito do primeiro dia de provas será divulgado na próxima quinta-feira (13). Essa é uma novidade desta edição, já que, em anos anteriores, as respostas eram publicadas apenas após o segundo domingo de aplicação. Enquanto o gabarito oficial ainda não foi divulgado, especialista do Gama Pré-Vestibular analisaram as questões. Confira no vídeo abaixo:

Solicitação de reaplicação

Candidatos que enfrentaram problemas logísticos, doenças infectocontagiosas ou que vivem em municípios afetados por desastres naturais podem solicitar a reaplicação do exame. O pedido deve ser feito da próxima segunda-feira (17) até as 12h do dia 21 de novembro, por meio da Página do Participante.

As provas de reaplicação estão programadas para os dias 16 e 17 de dezembro.

Divulgação dos resultados

O resultado individual do Enem 2025 será divulgado em janeiro de 2026 – a data exata ainda será confirmada pelo Inep. Os participantes poderão acessar suas notas na Página do Participante, utilizando o login da conta gov.br.

