Enem: o que não pode faltar na preparação em Matemática?

Com 45 questões exclusivas para essa área do conhecimento, especialistas apontam os principais temas que devem cair na prova deste domingo (16)

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11:46

Professor lista as principais estratégias e conteúdos que mais caem na avaliação do Enem; veja vídeo

1+1 = 2; 2+2 = 4… Quem dera se a matemática do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fosse assim tão simples. Os cálculos aumentam, a dificuldade cresce e o grau de dedicação continua sempre alto. Para a preparação do segundo dia de prova, são várias as fórmulas que o aluno precisa ter em mente e aplicar nas 45 questões exclusivas para essa área do conhecimento.

Com as diferentes frentes podendo ser exploradas, especialistas apontam que alguns temas possuem mais chance de aparecer do que outros, facilitando a organização de estudos dos alunos.

Entre os principais conteúdos cobrados estão razão e proporção, incluindo regra de três e proporcionalidade em diferentes contextos; porcentagem; notação científica e funções do 1º grau, relacionadas à proporcionalidade. Além deles, estatística (gráficos, tabelas e interpretação de dados), geometria plana e espacial (área, perímetro, volume e figuras bidimensionais e tridimensionais), progressões aritméticas e geométricas, além de questões interdisciplinares, que exigem o uso de mais de um conceito matemático, são apostas certeiras para a edição deste ano.

De acordo com Thiago Strassemann, professor de matemática, a proporcionalidade é o conteúdo mais indispensável na reta final. “Ela aparece em diferentes aplicações, como regra de três, funções do 1º grau e razão e proporção, além de estar presente em outras áreas, como escalas em geografia ou soluções química em Ciências da Natureza”, explica. Ele também destaca a notação científica como um tema simples, recorrente e capaz de garantir bons pontos dentro da Teoria de Resposta ao Item (TRI), sistema que corrige as provas do Enem.

Strassemann aconselha que, nos últimos dias antes do exame, os estudantes resolvam muitas questões de provas anteriores.

Isso ajuda o estudante a se acostumar com o estilo do Enem, administrar melhor o tempo e interpretar corretamente o enunciado. Se uma questão parecer muito difícil, o ideal é passar para a próxima, já que, insistir nela, pode significar perder pontos em perguntas mais acessíveis e valiosas

Thiago Strassemann

Professor de matemática

Já o professor Ernane Angeli lembra que a matemática é uma das provas mais temidas do Enem, principalmente pelo bloqueio que muitos alunos ainda têm com a disciplina.

Eu costumo dizer que existe a matemática e a matemática do Enem, que é muito mais contextualizada e exige equilíbrio entre conceitos básicos e aprofundados

Ernane Angeli

Professor de matemática

Ele reforça que razão e proporção, regra de três, porcentagem, estatística e geometria são temas praticamente certos. “Geometria, por exemplo, já chegou a aparecer em oito das 45 questões da prova em um mesmo ano.”

Para Angeli, o momento agora é de praticar com provas anteriores e identificar pontos fracos. “Se o estudante ainda tem dificuldade em um conteúdo como logaritmo, por exemplo, vale dedicar tempo a ele. Já os temas que o aluno domina, como estatística, podem ser apenas revisitados para consolidar as habilidades”, recomenda.

