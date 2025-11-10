Home
Memes do Enem 2025: internet reage ao primeiro dia de provas

Do "sofrimento" para ler as questões com textos longos ao incômodo com quem faz barulho ao comer durante a prova, exame rendeu piadas entre os participantes; confira

Nicoly Reis

Estagiária / [email protected]

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 19:17

Antes mesmo de o último ponto final ser escrito nas redações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a internet já transformava a tensão em risadas. As redes sociais foram rapidamente tomadas por uma onda de memes que traduzem o alívio e o bom humor dos participantes. Como já se tornou tradição, questões curiosas e temas inesperados inspiraram a criatividade dos internautas. Confira abaixo algumas das questões que mais viralizaram nas redes.

