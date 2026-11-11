Escola sem Constituição: a cruzada contra o SUS agora quer anular o Enem

A Constituição entrou na redação do Enem e a Escola Sem Partido resolveu chamar a Justiça. A cena seria apenas cômica se a pretensão não ameaçasse transformar o esforço dos estudantes em dano colateral de uma disputa ideológica. Sob a bandeira da liberdade de pensamento, a associação pretende invalidar uma prova cujo tema trata da valorização de um sistema de saúde previsto na própria ordem constitucional. Pelo visto, o artigo 196 precisará apresentar um atestado de neutralidade.





A entidade ajuizou ação civil pública na Justiça Federal do Distrito Federal para anular a redação do Enem 2026 e suspender sua correção. O alvo é o tema “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”, confirmado pelo Inep. A associação sustenta que a palavra “valorização” e a seleção dos textos motivadores induzem uma posição favorável ao sistema. A controvérsia, portanto, exige uma pergunta elementar: reconhecer a relevância de uma instituição constitucional equivale a fazer propaganda partidária?





A resposta é não. O artigo 196 estabelece que a saúde constitui direito de todos e dever do Estado, com acesso universal e igualitário. O artigo 198 organiza as ações e os serviços públicos em um sistema único. Por sua vez, o artigo 199 admite a assistência privada e a participação complementar de instituições privadas no SUS. Trata-se de um desenho constitucional que combina responsabilidade pública e possibilidades de atuação privada, não de um manifesto eleitoral.