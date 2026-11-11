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Jojo Todynho volta a atacar o SUS após tema do Enem 2026

Influenciadora questiona eficiência do atendimento público e critica demora para consultas, exames e cirurgias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 09:50

Jojo Todynho afirma que o SUS é lindo e perferito no papel, mas não funciona
Jojo Todynho afirma que o SUS é lindo e perferito no papel, mas não funciona @jojotodynho no Instagram
Jojo Todynho, 29, voltou a criticar SUS (Sistema Único de Saúde) após o tema da redação do Enem 2026 abordar a valorização da rede pública como direito universal. Em publicação nas redes sociais, a cantora questionou a eficiência do atendimento e apontou problemas no acesso a consultas, exames, cirurgias e medicamentos.
"Sim, o SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que ele é lindo no papel, nossa, perfeito projeto, magnífico. Diga pra mim, ele funciona. Diga quanto tempo você está aguardando por uma cirurgia? Ou esperando por um laudo?" começou a campeã de A Fazenda 12 (Record), em 2020. Jojo ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão.
A influenciadora também questionou quem defende o sistema público, mas utiliza serviços particulares. "Se é tão perfeito assim, se é maravilhoso assim, está fazendo o quê com plano de saúde?", afirmou. "Quem diz muito, quem defende não faz uso", acrescentou a cantora que ainda publicou um vídeo de uma vizinha que a procurou para pedir ajuda com uma internação em um hospital público.
Jojo, que também criticou a educação e a segurança pública, afirmou que já recorreu ao SUS. "Eu tenho dinheiro agora, mas, vocês acham que não vivi isso, não dependi do SUS. A hipocrisia é algo louvável".
Não é a primeira vez que Jojo faz críticas à rede pública. Em abril de 2025, ela declarou que "só fala bem do SUS quem não usa" e questionou a eficiência dos serviços oferecidos à população.
Na ocasião, as declarações provocaram reações de famosos e usuários das redes sociais. O Ministério da Saúde também entrou na discussão e respondeu com ironia: "Que mico foi esse?".

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