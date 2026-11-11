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Quem é Vivi Motta, influenciadora carioca que morreu aos 23 anos

Jovem produzia vídeos de moda e estilo de vida e cursava faculdade de direito. Causa da morte não foi divulgada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 09:40

Vivi Motta produzia vídeos de moda e estilo de vida e cursava faculdade de direito
Vivi Motta produzia vídeos de moda e estilo de vida e cursava faculdade de direito Reprodução Instagram Vivi Motta
A influenciadora digital carioca Victória Motta morreu nesta segunda-feira (9). Conhecida nas redes sociais como Vivi Motta, ela tinha 31 mil seguidores no TikTok. Seu conteúdo era focado em moda e estilo de vida, com publicações de vídeos sobre tendências e combinações de roupas. Ela conciliava a produção dos vídeos de moda com sua rotina de estudante universitária de direito.
A causa da morte não foi divulgada. Victória era filha da joalheira mineira Anna Vitória Motta, que mora no Rio de Janeiro há anos. Seu pai é Mark Zammit, empresário maltês e fundador da GSH Live, empresa do setor de alimentação e bebidas para eventos.
O velório será realizado nesta quarta-feira (11), a partir das 15h, no Crematório São Francisco Xavier, na zona norte do Rio.
A informação sobre a morte, divulgada inicialmente pela revista Veja Rio, registrou que a notícia impactou os moradores do bairro de São Conrado, na zona sul da cidade, onde a influenciadora morava.
Algumas celebridades manifestaram solidariedade por meio do Instagram. A socialite Narcisa Tamborindeguy escreveu. "Imensa tristeza, Anna Vitória Motta. Estou com vocês. Desejo muita fé e força neste momento".
A modelo Nicole Bahls escreveu estar chocada com a notícia. Já a apresentadora de televisão Luciana Gimenez publicou: "Tristeza". Após a morte de Vivi, sua página no TikTok passou a ter acesso privado e sua conta no Instagram foi desativada.

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