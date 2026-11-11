Carreta com tecidos tomba em praça de pedágio na BR 101, em São Mateus

Uma carreta que transportava tecidos tombou na praça de pedágio da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, após colidir contra uma defensa metálica que protege a área de atendimento aos usuários da rodovia. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (10).





De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 22h. O motorista relatou aos policiais que ficou desorientado por causa da chuva forte e acabou entrando na área de estacionamento das ambulâncias, sem conseguir desviar da estrutura. Ele não ficou ferido.





O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Segundo a PRF, parte da carga começou a ser transferida ainda na noite de terça-feira.





A Ecovias Capixaba, responsável pela administração do trecho, informou que, na manhã desta quarta-feira (11), o transbordo da carga continuava para que, posteriormente, a carreta pudesse ser retirada. Às 9h, o trânsito no local fluía por meio de um desvio.