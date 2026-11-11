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Trânsito

Carreta com tecidos tomba em praça de pedágio na BR 101, em São Mateus

Publicado em

11 nov 2026 às 09:35
Acidente aconteceu na noite de terça-feira (10)
Carreta colidiu contra uma defensa metálica de proteção da área de atendimento ao usuário da Ecovias Capixaba Crédito: Divulgação | PRF

Uma carreta que transportava tecidos tombou na praça de pedágio da BR 101em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, após colidir contra uma defensa metálica que protege a área de atendimento aos usuários da rodovia. O acidente aconteceu na noite de terça-feira (10).


De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta das 22h. O motorista relatou aos policiais que ficou desorientado por causa da chuva forte e acabou entrando na área de estacionamento das ambulâncias, sem conseguir desviar da estrutura. Ele não ficou ferido.


O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. Segundo a PRF, parte da carga começou a ser transferida ainda na noite de terça-feira.


A Ecovias Capixaba, responsável pela administração do trecho, informou que, na manhã desta quarta-feira (11), o transbordo da carga continuava para que, posteriormente, a carreta pudesse ser retirada. Às 9h, o trânsito no local fluía por meio de um desvio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vem aí!

Após dias de primavera com cara de inverno, temperatura deve subir no ES

Publicado em 11/11/2026 às 09:20

A primavera com cara de inverno está com os dias contados no Espírito Santo. O próximo fim de semana em Vitória já deve ter várias horas com sol forte e calor e temperatura superando os 30 °C. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, pode haver pancadas de chuva à tarde ou à noite, mas de forma rápida e isolada. 


A previsão indica uma mudança de cenário, já que a tarde de terça-feira (10) foi uma das mais frias do ano em Vitória, com 22,1 °C de temperatura máxima, sendo que a média normal para um dia de novembro é de aproximadamente 29 °C. O recorde atual de menor máxima em 2026 é de 20,5 °C, registrado em 7 de setembro. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 


O frio atípico nas capitais do Sudeste é o resultado da recente passagem de uma forte frente fria no último fim de semana, que chegou ao Brasil com uma massa de ar frio de origem polar com força acima do normal para esta época do ano. A combinação do ar gelado com a falta do sol, devido ao excesso de nebulosidade, impediu a elevação da temperatura.


Ainda segundo a Climatempo, o ar frio polar começa a se afastar do Brasil nesta quarta-feira (11) e as temperaturas vão entrar em elevação. Porém, as pancadas de chuva voltam a ocorrer com o maior aquecimento do ar. Na quinta (12) e na sexta-feira (13), as quatro capitais do Sudeste podem ter pancadas de chuva moderadas a fortes.

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Detonação de rochas

BR 101 será totalmente interditada em Iconha nesta quarta (11); veja horário

Publicado em 10/11/2026 às 21:52
Obras de duplicação da BR-101 entre Anchieta e Iconha
Obras de duplicação da BR-101 entre Anchieta e Iconha Crédito: Ecovias Capixaba

A BR 101 será totalmente interditada no quilômetro 372,8, em Iconha, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (11), das 14h às 15h, para a detonação de rochas. O serviço faz parte das obras de duplicação do trecho sul da rodovia, com previsão de conclusão para o final de 2026. 


Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a via, a atividade será realizada com uso controlado de explosivos, seguindo critérios técnicos e protocolos de segurança. A estimativa é de retirada de aproximadamente 5.274,05 m³ de material rochoso.


Durante o período programado para realização do serviço, o acesso de veículos e pedestres será bloqueado para garantir a segurança dos usuários e das equipes envolvidas. Caso necessário, após a conclusão da detonação e a verificação das condições da pista, poderá ser implantado o sistema de Pare e Siga até a completa execução da limpeza.


A Ecovias informou ainda que a operação poderá ser adiada em caso de chuva ou condições meteorológicas desfavoráveis.

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Fim das investigações

Dois homens são presos por ataque a tiros que matou jovem em Manguinhos

Publicado em 10/11/2026 às 20:07

Dois homens, de 21 e 32 anos, foram indiciados e presos pelo assassinato de Alexandre Oliveira dos Santos, de 21 anos, e pela tentativa de homicídio contra um jovem de 20 anos, na orla da Praia de Manguinhos, na Serra. O crime ocorreu em 18 de julho deste ano, quando as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo na orla.


Na ocasião, testemunhas contaram à Polícia Militar que Alexandre estava na praia quando dois homens chegaram atirando. O jovem foi atingido no tórax, na cabeça e nas costas. Ele não resistiu e morreu no local. A outra vítima foi socorrida e levada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. 


A prisão dos suspeitos, apontados pela Polícia Civil como executores do crime, foi divulgada na noite desta terça-feira (10), após a conclusão das investigações conduzidas pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.


Segundo a corporação, os dois foram localizados e presos durante diligências no bairro Vila Nova de Colares, também na Serra. Eles permanecem no sistema prisional, à disposição da Justiça. Mais detalhes sobre as investigações serão apresentados pela Polícia Civil em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11).

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Trânsito

Acidente interdita duas faixas da Rodovia do Contorno, em Cariacica

Publicado em 10/11/2026 às 18:13
Caminhão e caminhonete se envolveram em acidente; ninguém se feriu
Caminhão e caminhonete se envolveram em acidente; ninguém se feriu Leitor AG

Um acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete provocou a interdição de faixas nos dois sentidos da Rodovia do Contorno, trecho da BR 101, na altura do bairro Padre Mathias, em Cariacica, na tarde desta terça-feira (10). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, ninguém ficou ferido.


A concessionária não informou detalhes sobre a dinâmica da colisão. O tráfego foi totalmente liberado às 17h15.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Santa Maria de Jetibá

Acidente entre caminhões espalha carga viva de aves em rodovia no ES

Publicado em 10/11/2026 às 16:20

Um acidente envolvendo quatro caminhões interditou um trecho de uma rodovia na zona rural de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). Apesar das colisões, a Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido.


Imagens gravadas no local mostram que um dos veículos transportava uma carga viva de aves. Com a batida, caixotes caíram e algumas aves ficaram soltas entre os veículos.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Justiça

Condenado por ameaça e violação de domicílio é preso em Linhares

Publicado em 10/11/2026 às 12:16
João Nilson Xavier, de 55 anos, foi preso no bairro Nova Esperança, durante o cumprimento de um mandado judicial
João Nilson Xavier, de 55 anos, foi preso no bairro Nova Esperança, durante o cumprimento de um mandado judicial Divulgação | Polícia Penal

Um homem de 55 anos, condenado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, foi preso na noite de segunda-feira (9), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido por agentes da Polícia Penal no bairro Nova Esperança, por volta das 18h25.


Identificado como João Nilson Xavier, ele foi localizado durante diligências realizadas pelo Grupamento de Busca e Recaptura (Recap). Segundo a Polícia Penal, o homem colaborou com a abordagem e não ofereceu resistência.


A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Após ser localizado, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos legais.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Idoso que estava desaparecido é encontrado morto em terreno baldio de Iúna

Publicado em 10/11/2026 às 12:11
Moacir Ribeiro de Sousa, 70 anos, foi encontrado morto em Iúna
Moacir Ribeiro de Sousa, 70 anos, foi encontrado morto em Iúna Crédito: Acervo familiar

O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado parcialmente soterrado em um terreno baldio no bairro Guanabara, em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (9). Uma filha identificou a vítima como Moacir Ribeiro de Sousa, que estava desaparecido desde quinta-feira (5).


Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção. Os militares informaram que o corpo estava caído logo abaixo de um barranco.


A perícia foi acionada e, de acordo com a Polícia Científica, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. A causa da morte não foi informada.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fogo

Incêndio destrói metade do estoque de loja de produtos hospitalares em Vila Velha

Publicado em 10/11/2026 às 11:56
Fumaça de incêndio no Centro de Vila Velha pôde ser vista de longe
Fumaça de incêndio no Centro de Vila Velha pôde ser vista de longe Crédito: Leitor | A Gazeta

Um incêndio atingiu uma loja de produtos hospitalares no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, metade do estoque foi perdida. Ninguém estava no imóvel quando o fogo começou. 


Uma funcionária de uma loja que fica no andar de cima percebeu a fumaça e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando entraram no estabelecimento, os militares encontraram a parte da frente já destruída. Além dos produtos, computadores e equipamentos foram perdidos. As chamas não atingiram os fundos da loja. 


O fogo foi controlado por volta das 8h30, evitando que se espalhasse para comércios vizinhos e imóveis dos andares superiores. Uma perícia deve ser realizada ainda nesta terça-feira para investigar as causas do incêndio. Os proprietários suspeitam que as chamas tenham começado após um curto-circuito.


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência

Homem é encontrado morto com 9 perfurações de tiros em casa em Linhares

Publicado em 10/11/2026 às 10:08
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, no bairro Aviso
Testemunha relatou à PM que o alvo dos criminosos seria o irmão de Felipe Rogério Raimundo, de 27 anos, encontrado morto a tiros dentro de casa Arquivo pessoal

Um homem de 27 anos, identificado como Felipe Rogério Raimundo, foi encontrado morto dentro do quarto de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, o portão dos fundos da residência estava arrombado. Em consulta ao sistema, os militares constataram que Felipe não possuía antecedentes criminais.


Uma testemunha relatou à PM que o possível alvo dos disparos seria o irmão da vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo o relato, três suspeitos foram vistos correndo pela região. Nenhum deles, porém, foi identificado ou localizado.


Durante os trabalhos periciais, a Polícia Científica constatou nove perfurações no corpo da vítima, nas regiões dos braços, da cabeça e do pescoço. No quarto onde Felipe foi encontrado, a equipe recolheu 11 cápsulas e três projéteis avulsos de calibre .380, que foram encaminhados à delegacia.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Ônibus com cerca de 40 passageiros pega fogo em São Mateus

Publicado em 09/11/2026 às 20:14
Empresa solicitará perícia para investigar as causas do incêndio.
Passageiros e motorista conseguiram deixar o coletivo e ninguém ficou ferido CBMES

Um ônibus que transportava cerca de 40 passageiros pegou fogo na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os passageiros e o motorista conseguiram sair do veículo sem ferimentos.


O motorista contou aos bombeiros que sentiu cheiro de fumaça vindo do motor durante o trajeto. Ele tentou conter o incêndio com um extintor, mas não conseguiu impedir que as chamas se espalhassem rapidamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atuou no combate ao fogo.


Em nota, a empresa São Gabriel, responsável pelo ônibus, informou que acompanha o caso e que solicitará uma perícia para apurar as causas do incêndio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana

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