Casal é preso no ES por golpe da falsa gerente que desviou R$ 200 mil em AL

Um homem de 42 anos, que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Alagoas, e a namorada dele, de 22, foram presos na tarde desta terça-feira (10), durante uma operação em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Michael Enderson de Freitas já havia sido preso em agosto deste ano no município, durante a Operação Falsa Gerente, que investiga fraudes bancárias eletrônicas que teriam desviado R$ 200 mil em Alagoas.





Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, apesar de ter sido alvo da operação em agosto, a prisão de Michael foi revogada. O Ministério Público de Alagoas recorreu da decisão, e um novo mandado de prisão preventiva foi expedido em 21 de outubro pelo Tribunal de Justiça do Estado.





Durante a operação, realizada no bairro Barra de Itapemirim, Michael tentou fugir pulando um muro de aproximadamente três metros de altura. Os policiais o perseguiram e conseguiram alcançá-lo a cerca de 200 metros do imóvel.





No mesmo endereço, os agentes cumpriram um mandado de busca relacionado à suspeita de venda de drogas. Foram apreendidos quatro pinos de substância semelhante à cocaína, uma porção de substância semelhante à maconha, quatro pinos vazios, R$ 182 em dinheiro e um celular. A namorada de Michael foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.





A ação contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Marataízes e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.