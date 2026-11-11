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Operação em Marataízes

Casal é preso no ES por golpe da falsa gerente que desviou R$ 200 mil em AL

Homem procurado por suspeita de fraude bancária em Alagoas foi preso com a namorada em Marataízes, durante operação que também apurou tráfico de drogas

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 09:57

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2026 às 09:57
Michael Enderson de Freitas, já havia sido preso em agosto deste ano no município na ‘Operação Falsa Gerente’
Michael Enderson de Freitas já havia sido preso em agosto deste ano durante a ‘Operação Falsa Gerente’ Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 42 anos, que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Alagoas, e a namorada dele, de 22, foram presos na tarde desta terça-feira (10), durante uma operação em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito SantoMichael Enderson de Freitas já havia sido preso em agosto deste ano no município, durante a Operação Falsa Gerente, que investiga fraudes bancárias eletrônicas que teriam desviado R$ 200 mil em Alagoas.


Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, apesar de ter sido alvo da operação em agosto, a prisão de Michael foi revogada. O Ministério Público de Alagoas recorreu da decisão, e um novo mandado de prisão preventiva foi expedido em 21 de outubro pelo Tribunal de Justiça do Estado.


Durante a operação, realizada no bairro Barra de Itapemirim, Michael tentou fugir pulando um muro de aproximadamente três metros de altura. Os policiais o perseguiram e conseguiram alcançá-lo a cerca de 200 metros do imóvel.


No mesmo endereço, os agentes cumpriram um mandado de busca relacionado à suspeita de venda de drogas. Foram apreendidos quatro pinos de substância semelhante à cocaína, uma porção de substância semelhante à maconha, quatro pinos vazios, R$ 182 em dinheiro e um celular. A namorada de Michael foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.


A ação contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Marataízes e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Entenda o golpe

A Polícia Civil de Alagoas informou que a investigação começou a partir de um golpe em que uma mulher se passou por gerente bancária e informou à vítima sobre uma suposta movimentação suspeita na conta. 


Em seguida, outra integrante do grupo teria convencido a vítima a permitir o acesso remoto ao celular sob o pretexto de realizar procedimentos de segurança. Com o acesso, os criminosos transferiram R$ 200 mil para uma empresa usada no esquema.


Durante a investigação, a polícia identificou três pessoas que disponibilizavam contas bancárias para receber e movimentar valores obtidos nos golpes, além do responsável pela empresa. 


Segundo a polícia, a empresa movimentou mais de R$ 5 milhões provenientes de golpes praticados em diferentes Estados. Os investigados deverão responder por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.

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