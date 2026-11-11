Casal é preso no ES por golpe da falsa gerente que desviou R$ 200 mil em AL

Um homem de 42 anos, que tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Alagoas, e a namorada dele, de 22, foram presos na tarde desta terça-feira (10), durante uma operação em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo. Michael Enderson de Freitas já havia sido preso em agosto deste ano no município, durante a Operação Falsa Gerente, que investiga fraudes bancárias eletrônicas que teriam desviado R$ 200 mil em Alagoas.
Segundo o delegado de Marataízes, Thiago Viana, apesar de ter sido alvo da operação em agosto, a prisão de Michael foi revogada. O Ministério Público de Alagoas recorreu da decisão, e um novo mandado de prisão preventiva foi expedido em 21 de outubro pelo Tribunal de Justiça do Estado.
Durante a operação, realizada no bairro Barra de Itapemirim, Michael tentou fugir pulando um muro de aproximadamente três metros de altura. Os policiais o perseguiram e conseguiram alcançá-lo a cerca de 200 metros do imóvel.
No mesmo endereço, os agentes cumpriram um mandado de busca relacionado à suspeita de venda de drogas. Foram apreendidos quatro pinos de substância semelhante à cocaína, uma porção de substância semelhante à maconha, quatro pinos vazios, R$ 182 em dinheiro e um celular. A namorada de Michael foi autuada em flagrante por tráfico de drogas.
A ação contou com o apoio do Setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes. Os dois foram conduzidos à Delegacia de Marataízes e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.
Entenda o golpe
A Polícia Civil de Alagoas informou que a investigação começou a partir de um golpe em que uma mulher se passou por gerente bancária e informou à vítima sobre uma suposta movimentação suspeita na conta.
Em seguida, outra integrante do grupo teria convencido a vítima a permitir o acesso remoto ao celular sob o pretexto de realizar procedimentos de segurança. Com o acesso, os criminosos transferiram R$ 200 mil para uma empresa usada no esquema.
Durante a investigação, a polícia identificou três pessoas que disponibilizavam contas bancárias para receber e movimentar valores obtidos nos golpes, além do responsável pela empresa.
Segundo a polícia, a empresa movimentou mais de R$ 5 milhões provenientes de golpes praticados em diferentes Estados. Os investigados deverão responder por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro.