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Rayane Vaz Rangel

Artigo de Opinião

É advogada de família e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Cariacica
Rayane Vaz Rangel

Pix Pensão fortalece a efetividade do direito aos alimentos

Na prática, uma vez expedida a ordem judicial, os valores poderão ser debitados automaticamente da conta do devedor e creditados diretamente ao beneficiário
Rayane Vaz Rangel
É advogada de família e presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Cariacica

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 10:00

Publicado em 

11 nov 2026 às 10:00

A criação do chamado “Pix Pensão” representa um importante avanço na forma de cumprimento das decisões judiciais relativas à prestação de alimentos. A nova legislação permite que, por determinação judicial, o pagamento da pensão alimentícia seja realizado por meio de transferência automática entre contas bancárias, utilizando a infraestrutura do Pix. Na prática, uma vez expedida a ordem judicial, os valores poderão ser debitados automaticamente da conta do devedor e creditados diretamente ao beneficiário, conferindo maior efetividade ao cumprimento da obrigação alimentar. 


A medida não altera os requisitos para a fixação da pensão nem dispensa a atuação do Poder Judiciário. Trata-se de um novo instrumento destinado a tornar mais eficiente a execução de decisões já reconhecidas pela Justiça, acompanhando a evolução dos meios de pagamento e da própria prestação jurisdicional.

Pensão alimentícia
Pensão alimentícia Crédito: Divulgação

A proteção ao direito aos alimentos encontra sólido fundamento na Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como um dos pilares da República, assegura especial proteção à família e estabelece prioridade absoluta à efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes. 


Sob essa perspectiva, mecanismos capazes de conferir maior efetividade às decisões judiciais contribuem para a concretização desses direitos fundamentais. Afinal, a obrigação alimentar não se limita à garantia da sobrevivência. Ela busca assegurar o desenvolvimento digno do alimentando, abrangendo despesas indispensáveis à alimentação, saúde, educação, moradia, vestuário e demais necessidades essenciais, sempre observadas as possibilidades de quem paga e as necessidades de quem recebe.


Outro aspecto relevante é o potencial da nova sistemática para tornar mais eficiente o cumprimento das decisões judiciais. O inadimplemento da pensão alimentícia ainda movimenta milhares de processos em todo o país, exigindo sucessivas medidas executivas para assegurar um direito de natureza alimentar. 


Ao permitir a transferência automática após determinação judicial, o Pix Pensão tende a reduzir entraves práticos, conferir maior celeridade à execução e fortalecer a efetividade da tutela jurisdicional. Importante destacar, contudo, que a inovação não substitui os demais mecanismos previstos na legislação, como o desconto em folha de pagamento, a penhora de bens e, nas hipóteses legais, a prisão civil do devedor.

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Também merece destaque o equilíbrio preservado pela nova legislação. O débito automático somente poderá ocorrer mediante ordem judicial, observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A inovação tecnológica não elimina o direito de revisão, exoneração ou modificação da obrigação alimentar quando presentes os requisitos legais. Apenas disponibiliza um mecanismo mais moderno para assegurar o cumprimento de uma obrigação já reconhecida pelo Poder Judiciário.


O verdadeiro avanço do Pix Pensão não está na criação de um novo meio de pagamento, mas na utilização da tecnologia como instrumento para conferir maior efetividade às decisões judiciais. Quando a inovação é colocada a serviço da proteção da família, da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança e do adolescente, ela deixa de representar apenas um avanço tecnológico para se tornar um importante mecanismo de concretização dos direitos fundamentais e de fortalecimento da confiança da sociedade na Justiça.

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