Pix Pensão fortalece a efetividade do direito aos alimentos

A proteção ao direito aos alimentos encontra sólido fundamento na Constituição Federal, que consagra a dignidade da pessoa humana como um dos pilares da República, assegura especial proteção à família e estabelece prioridade absoluta à efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes.





Sob essa perspectiva, mecanismos capazes de conferir maior efetividade às decisões judiciais contribuem para a concretização desses direitos fundamentais. Afinal, a obrigação alimentar não se limita à garantia da sobrevivência. Ela busca assegurar o desenvolvimento digno do alimentando, abrangendo despesas indispensáveis à alimentação, saúde, educação, moradia, vestuário e demais necessidades essenciais, sempre observadas as possibilidades de quem paga e as necessidades de quem recebe.





Outro aspecto relevante é o potencial da nova sistemática para tornar mais eficiente o cumprimento das decisões judiciais. O inadimplemento da pensão alimentícia ainda movimenta milhares de processos em todo o país, exigindo sucessivas medidas executivas para assegurar um direito de natureza alimentar.





Ao permitir a transferência automática após determinação judicial, o Pix Pensão tende a reduzir entraves práticos, conferir maior celeridade à execução e fortalecer a efetividade da tutela jurisdicional. Importante destacar, contudo, que a inovação não substitui os demais mecanismos previstos na legislação, como o desconto em folha de pagamento, a penhora de bens e, nas hipóteses legais, a prisão civil do devedor.