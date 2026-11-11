Tatá Werneck lamenta morte de amigo e fala sobre gravar durante o luto: "tirando forças do amor"

A rotina de gravações de uma novela as vezes acontece em momentos pessoais difíceis.

Foi essa realidade que Tatá Werneck destacou ao falar sobre a morte de um amigo próximo nesta terça-feira (10). A atriz lamentou a morte do cardiologista Marcelo Assad nas redes sociais e contou que precisou seguir para o trabalho em meio ao luto.

No ar como Brigitte em "Quem Ama Cuida", Tatá explicou que o homem era uma pessoa muito importante para ela e para seus familiares. Médico da família, ele também a acompanhava em viagens quando a atriz enfrentava crises de pânico e, segundo ela, ajudou a salvar a vida de pessoas que ama.

Ao compartilhar a notícia, a artista falou sobre a dificuldade de conciliar a dor da perda com os compromissos profissionais. As gravações da novela seguem em andamento, e ela tinha cenas importantes para realizar naquele dia.

"Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família. O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo", escreveu.