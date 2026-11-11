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Novela

Tatá Werneck lamenta morte de amigo e fala sobre gravar durante o luto: "tirando forças do amor"

Atriz prestou homenagem ao cardiologista Marcelo Assad nas redes sociais e contou que ele acompanhava sua família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 10:06

Tata Werneck lamenta a morte do amigo, o médico Marcelo Assad
Tata Werneck lamenta a morte do amigo, o médico Marcelo Assad Reprodução Instagram Tata Wernec
A rotina de gravações de uma novela as vezes acontece em momentos pessoais difíceis.
Foi essa realidade que Tatá Werneck destacou ao falar sobre a morte de um amigo próximo nesta terça-feira (10). A atriz lamentou a morte do cardiologista Marcelo Assad nas redes sociais e contou que precisou seguir para o trabalho em meio ao luto.
No ar como Brigitte em "Quem Ama Cuida", Tatá explicou que o homem era uma pessoa muito importante para ela e para seus familiares. Médico da família, ele também a acompanhava em viagens quando a atriz enfrentava crises de pânico e, segundo ela, ajudou a salvar a vida de pessoas que ama.
Ao compartilhar a notícia, a artista falou sobre a dificuldade de conciliar a dor da perda com os compromissos profissionais. As gravações da novela seguem em andamento, e ela tinha cenas importantes para realizar naquele dia.
"Uma das coisas mais difíceis de fazer novela é que ela não para. Hoje perdi um grande amigo. Uma pessoa que eu amava muito. Médico da minha família. O médico que viajava comigo quando eu tinha pânico. O médico que salvou muitas vezes a vida das pessoas que eu amo", escreveu.
Apesar do momento delicado, Tatá afirmou que buscaria forças no vínculo que construiu com a profissão para cumprir a agenda de trabalho. "Mas estou indo lá fazer cenas super importantes tirando forças do amor que eu tenho em fazer o que faço", completou.

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