Internautas criticam Globo por falta de intimidade em cena de sexo entre Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida'

A tão aguardada primeira noite de amor entre Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe (Pietro Antonelli) em "Quem Ama Cuida" acabou frustrando os fãs do casal. Depois de criar expectativa nas redes sociais, chegando a publicar uma contagem regressiva para a cena no X (antigo Twitter) a Globo exibiu apenas uma sequência de cerca de um minuto, sem beijo ou qualquer contato mais íntimo entre os personagens.





Na cena, exibida nesta terça-feira (10), os dois aparecem sentados na cama, completamente vestidos. Eles dão as mãos e, logo em seguida, a imagem escurece, deixando o restante do encontro por conta da imaginação dos telespectadores.





A tag "PRIMEIRA VEZ MALIPE", referência ao apelido dado pelos fãs ao casal, chegou aos assuntos mais comentados da rede de microblog com espectadores ansiosos pela sequência. Depois da exibição, porém, a empolgação deu lugar a uma enxurrada de críticas à emissora.





A principal reclamação foi a diferença de tratamento entre Mau Mau e Felipe e os casais heterossexuais da novela. No mesmo capítulo, Tom (Allan Souza Lima) e Pilar (Isabel Teixeira), Fábia (Flávia Alessandra) e Ademir (Dan Stulbach) e Pedro (Chay Suede) e Adriana (Leticia Colin) tiveram cenas de maior intimidade, o que não passou despercebido pelo público.





"É um absurdo censurarem a primeira vez Malipe e logo em seguida ter um casal hétero se pegando explicitamente", reclamou uma pessoa. Outros internautas criticaram a divulgação feita pela própria Globo, que passou dias promovendo o encontro dos personagens. "Pra que criaram esse hype todo em cima dessa primeira vez Malipe pra no fim não ter nada? Que decepção", escreveu um espectador.





A sequência havia recebido o aval da direção da emissora na segunda-feira (9). Conforme antecipou o F5, a cena foi gravada na semana passada sob o comando da diretora Amora Mautner e havia sido descrita por uma pessoa que assistiu às imagens como "delicada" e "em clima de descoberta".





Nas redes, internautas especularam se a Globo gravou uma sequência mais longa do romance entre os dois, mas segundo fontes da emissora, a cena foi ao ar do jeito que foi gravada, sem cortes.





O romance entre Mau Mau e Felipe se tornou um dos principais destaques de "Quem Ama Cuida". O primeiro beijo dos personagens, exibido na última sexta-feira (6), alcançou 10 milhões de visualizações nas redes sociais da Globo.





Estudos internos da emissora também apontaram que o casal tem o maior engajamento entre as novelas atualmente no ar, o que motivou a ampliação de seu espaço na trama.