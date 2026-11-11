ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Black Friday

Comprar na Black Friday vale a pena? Veja o que avaliar

De eletrônicos a eletrodomésticos, conheça os produtos que despertam o interesse dos consumidores e veja como aproveitar a Black Friday sem cair em falsas promoções

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 10:19

Públicado em 

11 nov 2026 às 10:19
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta Clube A Gazeta

Matéria escrita por Artur Moura de Sá

É melhor comprar produtos antes ou durante a Black Friday? Fonte: Canva

A Black Friday se tornou uma das datas mais aguardadas por quem deseja economizar na compra de eletrônicos, eletrodomésticos, produtos para a casa e até em itens de uso pessoal. Todos os anos consumidores se organizam para aproveitar os descontos oferecidos no período, mas uma dúvida é sempre levantada: será que é realmente válido aguardar novembro para ir às compras?


Embora o período concentre muitas promoções, nem toda oferta parece representar uma economia de verdade ou que valha a pena. Em alguns casos, o preço anunciado pode não ser tão vantajoso quanto parece, enquanto outros produtos apresentam boas oportunidades de compra.


Por isso, compreender o comportamento dos preços durante a Black Friday e saber quais categorias costumam receber mais atenção podem fazer toda a diferença nas compras.

É verdade ou a metade do dobro?

Um dos maiores desafios da Black Friday é descobrir se os descontos anunciados apresentam realmente uma economia de verdade. A expressão popular “metade do dobro” resume uma prática que ainda preocupa alguns consumidores: aumentar o preço de um produto antes da data e depois anunciar a redução que, na prática, não traria diferença alguma no valor final.


Alguns cuidados ajudam a diferenciar uma promoção vantajosa de uma oferta que parece “apenas atrativa”:

Acompanhe o histórico de preços: comece a pesquisar o produto semanas ou até meses antes da Black Friday. Assim, fica mais fácil perceber se o valor anunciado realmente caiu;

Use comparadores de preços: ferramentas como Buscapé e Zoom permitem consultar a evolução dos valores e comparar ofertas de diferentes lojas;

Compare o preço final: não olhe apenas para o desconto anunciado. Frete, juros e condições de pagamento também influenciam o custo da compra;

Pesquise em diferentes lojas: um mesmo produto pode apresentar diferenças significativas de preço entre vendedores, mesmo durante a Black Friday;

Desconfie de descontos muito expressivos: reduções muito acima da média merecem atenção redobrada, principalmente quando não há informações claras sobre o produto ou a loja.


Em novembro de 2025, o Procon-ES realizou um levantamento que ajuda a ilustrar a diferença de se atentar à promoções em lojas variadas: a pesquisa encontrou variações de até 492% nos preços de determinados produtos entre diferentes estabelecimentos. O resultado reforça que pesquisar em mais de uma loja é tão importante quanto observar o desconto anunciado.

Mais procurados da Black Friday

Todos os anos, algumas categorias de produtos ganham destaque durante a data, seja pela procura dos consumidores, seja pela expectativa de encontrar descontos mais expressivos. Itens tecnológicos costumam estar entre os principais alvos de quem aproveita a Black Friday para antecipar compras de fim de ano ou adquirir um produto que estava na lista há muito tempo.


Mas afinal, quais são os queridinhos da Black? Conhecer as categorias mais procuradas também auxilia na procura e pesquisa da necessidade de se ter algum objeto por um preço mais benéfico.


Uma pesquisa da Fiserv Insights, realizada em parceria com a Opinion Box em novembro de 2026, mostra que eletrodomésticos e eletroportáteis lideram a intenção de compra durante a data, citados por 36% dos consumidores. Na sequência aparecem eletrônicos e informática, com 33%, viagens e turismo, com 29% e casa e decoração, com 24%.


Entre os produtos que costumam chamar a atenção do consumidor nessa época, merecem destaque:

01

Eletrônicos e tecnologia

Celulares, televisores, notebook, tablets, fones de ouvido e videogames estão entre os itens que despertam o interesse de quem procura renovar os equipamentos ou investir em novas tecnologias. E como são produtos que podem apresentar um gasto mais elevado, muitos consumidores aproveitam a Black Friday para acompanhar os preços e obter os aparelhos em condições melhores.

Nintendo Switch OLED

Nintendo Switch OLED

Celular Samsung Galaxy S26+ 5G

Celular Samsung Galaxy S26+ 5G

512GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.7" - Azul

soundcore P20i Anker

soundcore P20i Anker

Apple iPhone 17 de 256 GB

Apple iPhone 17 de 256 GB

Samsung Smart TV 75

Samsung Smart TV 75" Crystal UHD

4K U8000H 26/2027, Vision AI Companion, Modo Estádio, Xbox Cloud Gaming

Smartphone Motorola Moto G77 5G - 256GB

Smartphone Motorola Moto G77 5G - 256GB

8GB RAM + 16GB RAM Boost camera 108MP Ultra-Pixel, tela 1.5K extreme Amoled 120hz, ultrarresistente - Verde Escuro

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE

Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE

10.9", 128GB, 8GB RAM | 8GB RAM, Wi-Fi 6, IP68, Android 15, Câmeras de 13MP e 12MP Ultra Wide

02

Eletrodomésticos e eletroportáteis

A data também pode ser uma oportunidade para substituir aparelhos antigos como: geladeiras, máquinas de lavar, fogões, micro-ondas, airfryers e aspiradores de pó. Equipar a casa ou adquirir eletroportáteis que facilitam as tarefas do dia a dia também costumam entrar na lista de desejos dos consumidores.

Electrolux Lava-Louça Electrolux

Electrolux Lava-Louça Electrolux

8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E) 127V

Geladeira Panasonic 467 L

Geladeira Panasonic 467 L

Panasonic NR-BB65GV7BC Frost Free Inverter 467L Black Glass Bivolt

Fischer Cooktop Gás 5 Bocas

Fischer Cooktop Gás 5 Bocas

5 Bocas TC Infinity Mesa Inox Bivolt 23678-54121

Lava e Seca Titanium Inverter Midea 127v

Lava e Seca Titanium Inverter Midea 127v

Electrolux Air Fryer Forno 5 x 1

Electrolux Air Fryer Forno 5 x 1

12L 1700W Digital Espeto Giratório 2 Bandejas Antiaderentes 10 funções 7 Receitas aviso sonoro Fritadeira Elétrica sem Óleo

3 Corações TRES Cafeteira Espresso

3 Corações TRES Cafeteira Espresso

Multibebida Passione Vermelha - 127V

Liquidificador Arno Power Mix 700W LQ19

Liquidificador Arno Power Mix 700W LQ19

Preto, Jarra de 2,4L, 4 Lâminas AFIAMAX 18% Mais Afiadas, 3 Velocidades, Alta Durabilidade e Desempenho Superior, 220V

Philips Walita Preta Fritadeira

Philips Walita Preta Fritadeira

Airfryer Essential XL Digital, 6.2L de capacidade, Garantia internacional de dois anos, 110V, 2000W (RI9270/90), Preto

Batedeira Planetária, Mondial

Batedeira Planetária, Mondial

Branco, 700W, 110V - BP-03-W

03

Moda e acessórios

Além de renovar o guarda-roupa, muitas pessoas aproveitam para antecipar presentes e adquirir peças que normalmente pesam mais no orçamento. Roupas, calçados, bolsas e acessórios ampliam as possibilidades de compra durante a temporada de descontos. 

Relógio de Pulso Masculino Casio G-Shock

Relógio de Pulso Masculino Casio G-Shock

G-Shock Digital DW-5600BB-1DR.

Roupão Feminino Cloud Microfibra

Roupão Feminino Cloud Microfibra

5 Camisetas Masculinas Básicas - Hering

5 Camisetas Masculinas Básicas - Hering

Óculos de Sol Ray-Ban Justin

Óculos de Sol Ray-Ban Justin

Tênis Mizuno Sunrise

Tênis Mizuno Sunrise

04

Beleza e cuidados pessoais

Outra categoria interessante que ganha espaço nas promoções são os itens de beleza. Para os que desejam repor produtos que já utilizam ou experimentar novidades pagando menos é muito válido acompanhar as promoções durante a data, pois são bastante benéficas.

Kit Morte Súbita

Kit Morte Súbita

(Shampoo + Condicionador + Spray Reparaçao) - Lola From Rio

Shampoo Wella 1000Ml Brilliance

Shampoo Wella 1000Ml Brilliance

Wella Invigo Oil Reflections Máscara 150ml

Wella Invigo Oil Reflections Máscara 150ml

212 Men Nyc Carolina Herrera

212 Men Nyc Carolina Herrera

Perfume Masculino - Eau de Toilette - 100Ml, Carolina Herrera, 100

EUCERIN 3D Sérum Facial

EUCERIN 3D Sérum Facial

Anti-idade Firmador, Ácido Hialurônico, 30ml

Kit Wella Cronograma Capilar Fios Perfeitos

Kit Wella Cronograma Capilar Fios Perfeitos

05

Casa e decoração

Uma das categorias mais requisitadas para quem planeja renovar algum ambiente ou melhorar a organização da casa. A Black Friday costuma trazer oportunidades interessantes nos móveis, jogos de cama, toalha, utensílios de cozinha e itens de decoração.

Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1

Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1

1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V | Com fio, portátil de mão, potente, cabo de 6m e capacidade de 1,6L para limpeza

Ventisol Ventilador de Teto, Fênix 370

Ventisol Ventilador de Teto, Fênix 370

Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea

Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea

AI Ecomaster 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V

Oikos - Kit 10 Potes de Marmita 370ml

Oikos - Kit 10 Potes de Marmita 370ml

Tramontina Jogo de Panelas

Tramontina Jogo de Panelas

Aço Inox com Fundo Triplo 5 Peças Allegra

Faqueiro Tramontina Búzios

Faqueiro Tramontina Búzios

Aço Inox com Detalhe 24 Peças

E para aproveitar essas e muitas outras promoções, convidamos você a participar do Grupo de Ofertas do Clube A Gazeta, com atualizações de produtos de 1 em 1 hora:

Grupo de Ofertas Clube A Gazeta
A Black Friday está chegando! Entre no Grupo de Ofertas do Clube A Gazeta e acompanhe promoções, achadinhos e oportunidades especiais para aproveitar os melhores descontos.
ENTRE NO GRUPO ›

Veja Também 

Black Friday, compras, promoção

Black Friday deve movimentar R$ 8,1 bilhões no ES, aponta Fecomércio

Imagem de destaque

5 cuidados para evitar prejuízos na Black Friday

Centro de distribuição da Shopee será em Viana

Shopee abre vagas de emprego no ES para Black Friday e Natal

Ícone Clube
Aproveite muitos descontos exclusivos. Confira os parceiros do Clube A Gazeta.
ACESSE AGORA

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar até o fechamento desta matéria.

Clube A Gazeta

Clube A Gazeta Clube A Gazeta

Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e as melhores indicações para os leitores de A Gazeta.

Tópicos Relacionados

Black Friday Black Friday day Clube A Gazeta Coluna do Clube A Gazeta Vendas On-line Compras Amazon Mercado Livre
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O presidente da Repúlica, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Governo sinaliza ao mercado cancelamento extra de R$ 12,8 bi em gastos em 2027 para cumprir meta
Os atores Pietro Antonelli e João Victor Gonçalves como Felipe e Mau Mau na novela 'Quem Ama Cuida'
Internautas criticam Globo por falta de intimidade em cena de sexo entre Mau Mau e Felipe em 'Quem Ama Cuida'
Lula discursa na abertura da COP31
Na COP31, Lula cobra países ricos e diz que povo 'empunhou as armas da democracia'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.