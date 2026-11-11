Comprar na Black Friday vale a pena? Veja o que avaliar

Um dos maiores desafios da Black Friday é descobrir se os descontos anunciados apresentam realmente uma economia de verdade. A expressão popular “metade do dobro” resume uma prática que ainda preocupa alguns consumidores: aumentar o preço de um produto antes da data e depois anunciar a redução que, na prática, não traria diferença alguma no valor final.





Alguns cuidados ajudam a diferenciar uma promoção vantajosa de uma oferta que parece “apenas atrativa”:





Acompanhe o histórico de preços: comece a pesquisar o produto semanas ou até meses antes da Black Friday. Assim, fica mais fácil perceber se o valor anunciado realmente caiu;





Use comparadores de preços: ferramentas como Buscapé e Zoom permitem consultar a evolução dos valores e comparar ofertas de diferentes lojas;





Compare o preço final: não olhe apenas para o desconto anunciado. Frete, juros e condições de pagamento também influenciam o custo da compra;





Pesquise em diferentes lojas: um mesmo produto pode apresentar diferenças significativas de preço entre vendedores, mesmo durante a Black Friday;





Desconfie de descontos muito expressivos: reduções muito acima da média merecem atenção redobrada, principalmente quando não há informações claras sobre o produto ou a loja.





Em novembro de 2025, o Procon-ES realizou um levantamento que ajuda a ilustrar a diferença de se atentar à promoções em lojas variadas: a pesquisa encontrou variações de até 492% nos preços de determinados produtos entre diferentes estabelecimentos. O resultado reforça que pesquisar em mais de uma loja é tão importante quanto observar o desconto anunciado.