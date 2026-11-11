Comprar na Black Friday vale a pena? Veja o que avaliar

Matéria escrita por Artur Moura de Sá
A Black Friday se tornou uma das datas mais aguardadas por quem deseja economizar na compra de eletrônicos, eletrodomésticos, produtos para a casa e até em itens de uso pessoal. Todos os anos consumidores se organizam para aproveitar os descontos oferecidos no período, mas uma dúvida é sempre levantada: será que é realmente válido aguardar novembro para ir às compras?
Embora o período concentre muitas promoções, nem toda oferta parece representar uma economia de verdade ou que valha a pena. Em alguns casos, o preço anunciado pode não ser tão vantajoso quanto parece, enquanto outros produtos apresentam boas oportunidades de compra.
Por isso, compreender o comportamento dos preços durante a Black Friday e saber quais categorias costumam receber mais atenção podem fazer toda a diferença nas compras.
Um dos maiores desafios da Black Friday é descobrir se os descontos anunciados apresentam realmente uma economia de verdade. A expressão popular “metade do dobro” resume uma prática que ainda preocupa alguns consumidores: aumentar o preço de um produto antes da data e depois anunciar a redução que, na prática, não traria diferença alguma no valor final.
Alguns cuidados ajudam a diferenciar uma promoção vantajosa de uma oferta que parece “apenas atrativa”:
Acompanhe o histórico de preços: comece a pesquisar o produto semanas ou até meses antes da Black Friday. Assim, fica mais fácil perceber se o valor anunciado realmente caiu;
Use comparadores de preços: ferramentas como Buscapé e Zoom permitem consultar a evolução dos valores e comparar ofertas de diferentes lojas;
Compare o preço final: não olhe apenas para o desconto anunciado. Frete, juros e condições de pagamento também influenciam o custo da compra;
Pesquise em diferentes lojas: um mesmo produto pode apresentar diferenças significativas de preço entre vendedores, mesmo durante a Black Friday;
Desconfie de descontos muito expressivos: reduções muito acima da média merecem atenção redobrada, principalmente quando não há informações claras sobre o produto ou a loja.
Em novembro de 2025, o Procon-ES realizou um levantamento que ajuda a ilustrar a diferença de se atentar à promoções em lojas variadas: a pesquisa encontrou variações de até 492% nos preços de determinados produtos entre diferentes estabelecimentos. O resultado reforça que pesquisar em mais de uma loja é tão importante quanto observar o desconto anunciado.
Todos os anos, algumas categorias de produtos ganham destaque durante a data, seja pela procura dos consumidores, seja pela expectativa de encontrar descontos mais expressivos. Itens tecnológicos costumam estar entre os principais alvos de quem aproveita a Black Friday para antecipar compras de fim de ano ou adquirir um produto que estava na lista há muito tempo.
Mas afinal, quais são os queridinhos da Black? Conhecer as categorias mais procuradas também auxilia na procura e pesquisa da necessidade de se ter algum objeto por um preço mais benéfico.
Uma pesquisa da Fiserv Insights, realizada em parceria com a Opinion Box em novembro de 2026, mostra que eletrodomésticos e eletroportáteis lideram a intenção de compra durante a data, citados por 36% dos consumidores. Na sequência aparecem eletrônicos e informática, com 33%, viagens e turismo, com 29% e casa e decoração, com 24%.
Entre os produtos que costumam chamar a atenção do consumidor nessa época, merecem destaque:
01
Eletrônicos e tecnologia
Celulares, televisores, notebook, tablets, fones de ouvido e videogames estão entre os itens que despertam o interesse de quem procura renovar os equipamentos ou investir em novas tecnologias. E como são produtos que podem apresentar um gasto mais elevado, muitos consumidores aproveitam a Black Friday para acompanhar os preços e obter os aparelhos em condições melhores.
Nintendo Switch OLED
Celular Samsung Galaxy S26+ 5G
512GB, 12GB RAM, Câmera Tripla de 50+12+10, Tela Grande de 6.7" - Azul
soundcore P20i Anker
Apple iPhone 17 de 256 GB
Samsung Smart TV 75" Crystal UHD
4K U8000H 26/2027, Vision AI Companion, Modo Estádio, Xbox Cloud Gaming
Smartphone Motorola Moto G77 5G - 256GB
8GB RAM + 16GB RAM Boost camera 108MP Ultra-Pixel, tela 1.5K extreme Amoled 120hz, ultrarresistente - Verde Escuro
Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE
10.9", 128GB, 8GB RAM | 8GB RAM, Wi-Fi 6, IP68, Android 15, Câmeras de 13MP e 12MP Ultra Wide
02
Eletrodomésticos e eletroportáteis
A data também pode ser uma oportunidade para substituir aparelhos antigos como: geladeiras, máquinas de lavar, fogões, micro-ondas, airfryers e aspiradores de pó. Equipar a casa ou adquirir eletroportáteis que facilitam as tarefas do dia a dia também costumam entrar na lista de desejos dos consumidores.
Electrolux Lava-Louça Electrolux
8 Serviços Inox com Programa Lava & Seca 50 min (LS08E) 127V
Geladeira Panasonic 467 L
Panasonic NR-BB65GV7BC Frost Free Inverter 467L Black Glass Bivolt
Fischer Cooktop Gás 5 Bocas
5 Bocas TC Infinity Mesa Inox Bivolt 23678-54121
Lava e Seca Titanium Inverter Midea 127v
Electrolux Air Fryer Forno 5 x 1
12L 1700W Digital Espeto Giratório 2 Bandejas Antiaderentes 10 funções 7 Receitas aviso sonoro Fritadeira Elétrica sem Óleo
3 Corações TRES Cafeteira Espresso
Multibebida Passione Vermelha - 127V
Liquidificador Arno Power Mix 700W LQ19
Preto, Jarra de 2,4L, 4 Lâminas AFIAMAX 18% Mais Afiadas, 3 Velocidades, Alta Durabilidade e Desempenho Superior, 220V
Philips Walita Preta Fritadeira
Airfryer Essential XL Digital, 6.2L de capacidade, Garantia internacional de dois anos, 110V, 2000W (RI9270/90), Preto
Batedeira Planetária, Mondial
Branco, 700W, 110V - BP-03-W
03
Moda e acessórios
Além de renovar o guarda-roupa, muitas pessoas aproveitam para antecipar presentes e adquirir peças que normalmente pesam mais no orçamento. Roupas, calçados, bolsas e acessórios ampliam as possibilidades de compra durante a temporada de descontos.
Relógio de Pulso Masculino Casio G-Shock
G-Shock Digital DW-5600BB-1DR.
Roupão Feminino Cloud Microfibra
5 Camisetas Masculinas Básicas - Hering
Óculos de Sol Ray-Ban Justin
Tênis Mizuno Sunrise
04
Beleza e cuidados pessoais
Outra categoria interessante que ganha espaço nas promoções são os itens de beleza. Para os que desejam repor produtos que já utilizam ou experimentar novidades pagando menos é muito válido acompanhar as promoções durante a data, pois são bastante benéficas.
Kit Morte Súbita
(Shampoo + Condicionador + Spray Reparaçao) - Lola From Rio
Shampoo Wella 1000Ml Brilliance
Wella Invigo Oil Reflections Máscara 150ml
212 Men Nyc Carolina Herrera
Perfume Masculino - Eau de Toilette - 100Ml, Carolina Herrera, 100
EUCERIN 3D Sérum Facial
Anti-idade Firmador, Ácido Hialurônico, 30ml
Kit Wella Cronograma Capilar Fios Perfeitos
05
Casa e decoração
Uma das categorias mais requisitadas para quem planeja renovar algum ambiente ou melhorar a organização da casa. A Black Friday costuma trazer oportunidades interessantes nos móveis, jogos de cama, toalha, utensílios de cozinha e itens de decoração.
Electrolux Aspirador pó vertical 2 em 1
1450W HEPA STK15 Cinza Urban 127V | Com fio, portátil de mão, potente, cabo de 6m e capacidade de 1,6L para limpeza
Ventisol Ventilador de Teto, Fênix 370
Ar-Condicionado Split HW Inverter Midea
AI Ecomaster 12.000 BTUs R-32 Só Frio 220V
Oikos - Kit 10 Potes de Marmita 370ml
Tramontina Jogo de Panelas
Aço Inox com Fundo Triplo 5 Peças Allegra
Faqueiro Tramontina Búzios
Aço Inox com Detalhe 24 Peças
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