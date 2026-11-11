ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • São Roque do Canaã abre concurso com salário de até R$ 6,7 mil
Noroeste do ES

São Roque do Canaã abre concurso com salário de até R$ 6,7 mil

Oferta é de 114 vagas para cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior; inscrições começam no dia 18 de novembro

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 10:28

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

11 nov 2026 às 10:28
Prefeitura de São Roque do Canaã vai contratar profissionais efetivos Divulgação

A Prefeitura de São Roque do Canaã, na Região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 114 vagas imediatas para cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), além de formação de cadastro de reserva.


As remunerações variam de R$ 1.514,76 a R$ 6.723,72, para jornadas de trabalho de 15 a 40 horas semanais, a depender da função.


As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 18 de novembro até as 18h do dia 18 de dezembro de 2026, pelo  do Instituto de Desenvolvimento, Gestão e Tecnologia (IDESG), banca responsável pelo certame. 


A taxa de participação é de R$ 70,00 para cargos de ensino fundamental, R$ 85,00 para os de níveis médio ou técnico e R$ 110,00 para os de nível superior.


No período de 18 a 20 de novembro de 2026, candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição na mesma página do certame.


O concurso público contará com provas objetivas para todos os cargos, com aplicação prevista para o dia 21 de fevereiro de 2027.


As demais etapas serão divididas por cargos:

  • Procurador municipal: responderá também a uma prova discursiva;
  • Motorista e operador de máquinas pesadas: farão prova prática, prevista para o dia 4 de abril de 2027;
  • Nível superior e magistério: passarão por avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.


O certame prevê ainda procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para candidatos concorrentes às vagas reservadas.


Os aprovados e convocados serão nomeados sob o regime estatutário (que garante estabilidade). O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Confira os cargos e as vagas

NÍVEL FUNDAMENTAL

  • Agente de limpeza e alimentação (10)
  • Monitor escolar (10)
  • Motorista (10)


NÍVEL MÉDIO  E TÉCNICO

  • Agente comunitário de saúde (Área 1 ESF Santa Júlia) (cadastro de reserva)
  • Agente comunitário de saúde (Área 2 ESF Vila Verde) (3)
  • Agente comunitário de saúde (Área 3 ESF Sede) (2)
  • Agente comunitário de saúde (Área 4 ESF São Jacinto) (1)
  • Agente de combate a endemias (1)
  • Agente fiscal de obras (1)
  • Agente fiscal sanitário (1)
  • Auxiliar administrativo (5)
  • Auxiliar técnico de laboratório (1)
  • Educador social (3)
  • Operador de máquinas pesadas (1)
  • Pedreiro (2)
  • Técnico em segurança do trabalho (1)


NÍVEL SUPERIOR

  • Analista tributário (1)
  • Assistente social (3)
  • Auditor fiscal de receita municipal (1)
  • Auditor público interno (2)
  • Biólogo (1)
  • Engenheiro agrônomo (1)
  • Engenheiro ambiental (1)
  • Engenheiro civil (1)
  • Engenheiro eletricista (1)
  • Instrutor de atividades físicas (1)
  • Nutricionista (2)
  • Pedagogo  Educação Básica (40 horas) (5)
  • Procurador municipal (1)
  • Professor PE - Educação Especial (25 horas) (5)
  • Professor PF - Ciências (15 horas) (2)
  • Professor PF - Geografia (15 horas) (1)
  • Professor PF - Matemática (25 horas) (2)
  • Professor PF - História (15 horas) (2)
  • Professor PF - Língua Portuguesa (25 horas) (2)
  • Professor PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (25 horas) (9)
  • Professor PI - Anos Iniciais do Ensino Fundamental (35 horas) (3)
  • Professor PI - Educação Infantil (25 horas) (4)
  • Professor PI - Educação Infantil (35 horas) (2)
  • Professor PI/PF - Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, Língua Estrangeira Inglês (15 horas) (1)
  • Professor PI/PF - Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, Arte (15 horas) (1)
  • Professor PI/PF - Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, Educação Física (20 horas) (4)
  • Professor PI/PF - Educação Infantil e Ensino Fundamental, anos iniciais e finais, Ensino Religioso (15 horas) (1)
  • Psicólogo (2)

Leia Mais Sobre Concurso e Seleção

Anchieta, IBGE e Idaf: 73 mil vagas em concursos e seleções

Câmara de Aracruz abre concurso com salário de R$ 6 mil

Prefeitura de Rio Bananal abre concurso público para professor

Idaf do ES lança edital de concurso público com salários de R$ 8 mil

Banestes abre novo concurso com mais de 930 vagas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos São Roque do Canaã
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o superintendente da Finep, Newton Hamatsu, e a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi.
Conheça os projetos de inovação e tecnologias emergentes no contexto da descarbonização
Acidente foi registrado na ES 164 em Vargem Alta
Motociclista morre após bater em caminhão durante ultrapassagem em Vargem Alta
O presidente da Repúlica, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Governo sinaliza ao mercado cancelamento extra de R$ 12,8 bi em gastos em 2027 para cumprir meta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.