São Roque do Canaã abre concurso com salário de até R$ 6,7 mil

A Prefeitura de São Roque do Canaã, na Região Noroeste do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 114 vagas imediatas para cargos de todos os níveis de escolaridade (fundamental, médio, técnico e superior), além de formação de cadastro de reserva.





As remunerações variam de R$ 1.514,76 a R$ 6.723,72, para jornadas de trabalho de 15 a 40 horas semanais, a depender da função.





As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 18 de novembro até as 18h do dia 18 de dezembro de 2026, pelo do Instituto de Desenvolvimento, Gestão e Tecnologia (IDESG), banca responsável pelo certame.





A taxa de participação é de R$ 70,00 para cargos de ensino fundamental, R$ 85,00 para os de níveis médio ou técnico e R$ 110,00 para os de nível superior.





No período de 18 a 20 de novembro de 2026, candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição na mesma página do certame.





O concurso público contará com provas objetivas para todos os cargos, com aplicação prevista para o dia 21 de fevereiro de 2027.





As demais etapas serão divididas por cargos:

Procurador municipal: responderá também a uma prova discursiva;

Motorista e operador de máquinas pesadas: farão prova prática, prevista para o dia 4 de abril de 2027;

Nível superior e magistério: passarão por avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.





O certame prevê ainda procedimentos de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para candidatos concorrentes às vagas reservadas.





Os aprovados e convocados serão nomeados sob o regime estatutário (que garante estabilidade). O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.