Motociclista morre após bater em caminhão durante ultrapassagem em Vargem Alta

Um motociclista de 29 anos morreu após sofrer um acidente envolvendo um caminhão na ES 164, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Gilberto Junior Tadeu Magalhães caiu embaixo do caminhão ao tentar ultrapassar o veículo.





Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na localidade de Departamento, no distrito de São José de Fruteiras. O caminhão Mercedes-Benz fazia uma conversão à esquerda quando a motocicleta Honda CG 150 tentou ultrapassá-lo.





Gilberto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.





Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o motorista do caminhão não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Segundo a PM, os dois veículos estavam com o licenciamento em atraso.





O proprietário do caminhão contou à polícia que trabalha com madeira e que o motorista, de 19 anos, o auxilia nas atividades. Na ocasião, o funcionário dirigia o veículo até uma oficina para calibrar os pneus.





O motorista e o proprietário do caminhão foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o dono do veículo assinou um Termo Circunstanciado (TC) por permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, conforme o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.





O motorista foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.





A Polícia Científica foi acionada, e o corpo do motociclista encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.