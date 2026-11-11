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Motociclista morre após bater em caminhão durante ultrapassagem em Vargem Alta

Motorista do caminhão não tinha habilitação e foi levado à delegacia com o proprietário do veículo, que assinou um termo circunstanciado

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 10:42

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2026 às 10:42

Um motociclista de 29 anos morreu após sofrer um acidente envolvendo um caminhão na ES 164, em Vargem Alta, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de terça-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Gilberto Junior Tadeu Magalhães caiu embaixo do caminhão ao tentar ultrapassar o veículo.


Uma câmera de segurança flagrou o momento da batida. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu na localidade de Departamento, no distrito de São José de Fruteiras. O caminhão Mercedes-Benz fazia uma conversão à esquerda quando a motocicleta Honda CG 150 tentou ultrapassá-lo.


Gilberto foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.


Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o motorista do caminhão não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Segundo a PM, os dois veículos estavam com o licenciamento em atraso.


O proprietário do caminhão contou à polícia que trabalha com madeira e que o motorista, de 19 anos, o auxilia nas atividades. Na ocasião, o funcionário dirigia o veículo até uma oficina para calibrar os pneus.


O motorista e o proprietário do caminhão foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil, o dono do veículo assinou um Termo Circunstanciado (TC) por permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, conforme o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ele foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.


O motorista foi ouvido e liberado, pois a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.


A Polícia Científica foi acionada, e o corpo do motociclista encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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