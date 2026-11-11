Conheça os projetos de inovação e tecnologias emergentes no contexto da descarbonização

Novas tecnologias e processos inovadores estão acelerando a transição para uma economia de baixo carbono. Esse cenário é um dos temas do Forúm Debate, que também discute o papel central das terras raras e dos minerais críticos como insumos
estratégicos para impulsionar o desenvolvimento tecnológico.
Para falar sobre o assunto, o EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o superintendente da Finep, Newton Hamatsu, e a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi. Os convidados também discutiram os desafios da soberania sobre recursos e o fortalecimento das cadeias produtivas, sejam no contexto global ou regional.
Eles debateram, ainda, o mapeamento de oportunidades e estratégias para garantir o fornecimento sustentável e seguro desses elementos fundamentais para a descarbonização.
O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.