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Conheça os projetos de inovação e tecnologias emergentes no contexto da descarbonização

Iniciativas inovadoras e insumos estratégicos para impulsionar o desenvolvimento tecnológico foram temas debatidos durante o EstúdioCast Especial Economia Verde, gravado durante o Fórum Debate

Publicado em 11 de Novembro de 2026 às 10:45

Bandes

Bandes

Publicado em 

11 nov 2026 às 10:45

Novas tecnologias e processos inovadores estão acelerando a transição para uma economia de baixo carbono. Esse cenário é um dos temas do Forúm Debate, que também discute o papel central das terras raras e dos minerais críticos como insumos

estratégicos para impulsionar o desenvolvimento tecnológico.

Para falar sobre o assunto, o EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o superintendente da Finep, Newton Hamatsu, e a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi. Os convidados também discutiram os desafios da soberania sobre recursos e o fortalecimento das cadeias produtivas, sejam no contexto global ou regional. 

Eles debateram, ainda, o mapeamento de oportunidades e estratégias para garantir o fornecimento sustentável e seguro desses elementos fundamentais para a descarbonização.

O videocast foi gravado durante o Fórum Debate, que tem como foco a discussão sobre o financiamento para uma economia de baixo carbono. O evento é promovido pela Abde, com apoio institucional do Bandes, da PD Case e Open Society.

O EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o superintendente da Finep, Newton Hamatsu, e a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi.
O EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o superintendente da Finep, Newton Hamatsu, e a diretora Operacional do Bandes, Gabriela Vichi. Camila Leão

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O episódio contou com a participação da superintendente de sustentabilidade da Confederação Nacional das Seguradoras, Monique Cardoso, e do diretor presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Heraldo Neves.

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O EstúdioCast especial Economia Verde recebeu o diretor-presidente do Bandes, Marcelo Saintive, e a presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (Abde), Maria Fernanda Coelho.

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