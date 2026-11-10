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Santa Maria de Jetibá

Acidente entre caminhões espalha carga viva de aves em rodovia no ES

Publicado em

10 nov 2026 às 16:20

Um acidente envolvendo quatro caminhões interditou um trecho de uma rodovia na zona rural de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (10). Apesar das colisões, a Polícia Militar informou que ninguém ficou ferido.


Imagens gravadas no local mostram que um dos veículos transportava uma carga viva de aves. Com a batida, caixotes caíram e algumas aves ficaram soltas entre os veículos.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Justiça

Condenado por ameaça e violação de domicílio é preso em Linhares

Publicado em 10/11/2026 às 12:16
João Nilson Xavier, de 55 anos, foi preso no bairro Nova Esperança, durante o cumprimento de um mandado judicial
João Nilson Xavier, de 55 anos, foi preso no bairro Nova Esperança, durante o cumprimento de um mandado judicial Divulgação | Polícia Penal

Um homem de 55 anos, condenado pelos crimes de ameaça e violação de domicílio, foi preso na noite de segunda-feira (9), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão foi cumprido por agentes da Polícia Penal no bairro Nova Esperança, por volta das 18h25.


Identificado como João Nilson Xavier, ele foi localizado durante diligências realizadas pelo Grupamento de Busca e Recaptura (Recap). Segundo a Polícia Penal, o homem colaborou com a abordagem e não ofereceu resistência.


A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Após ser localizado, o homem foi encaminhado à Delegacia Regional de Linhares para os procedimentos legais.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Idoso que estava desaparecido é encontrado morto em terreno baldio de Iúna

Publicado em 10/11/2026 às 12:11
Moacir Ribeiro de Sousa, 70 anos, foi encontrado morto em Iúna
Moacir Ribeiro de Sousa, 70 anos, foi encontrado morto em Iúna Crédito: Acervo familiar

O corpo de um idoso de 70 anos foi encontrado parcialmente soterrado em um terreno baldio no bairro Guanabara, em Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na tarde de segunda-feira (9). Uma filha identificou a vítima como Moacir Ribeiro de Sousa, que estava desaparecido desde quinta-feira (5).


Segundo a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros foi acionado para auxiliar na remoção. Os militares informaram que o corpo estava caído logo abaixo de um barranco.


A perícia foi acionada e, de acordo com a Polícia Científica, a ocorrência foi registrada como encontro de cadáver. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante. A causa da morte não foi informada.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Fogo

Incêndio destrói metade do estoque de loja de produtos hospitalares em Vila Velha

Publicado em 10/11/2026 às 11:56
Fumaça de incêndio no Centro de Vila Velha pôde ser vista de longe
Fumaça de incêndio no Centro de Vila Velha pôde ser vista de longe Crédito: Leitor | A Gazeta

Um incêndio atingiu uma loja de produtos hospitalares no Centro de Vila Velha, na Grande Vitória, na manhã desta terça-feira (10). Segundo os responsáveis pelo estabelecimento, metade do estoque foi perdida. Ninguém estava no imóvel quando o fogo começou. 


Uma funcionária de uma loja que fica no andar de cima percebeu a fumaça e o Corpo de Bombeiros foi acionado. Quando entraram no estabelecimento, os militares encontraram a parte da frente já destruída. Além dos produtos, computadores e equipamentos foram perdidos. As chamas não atingiram os fundos da loja. 


O fogo foi controlado por volta das 8h30, evitando que se espalhasse para comércios vizinhos e imóveis dos andares superiores. Uma perícia deve ser realizada ainda nesta terça-feira para investigar as causas do incêndio. Os proprietários suspeitam que as chamas tenham começado após um curto-circuito.


*Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Violência

Homem é encontrado morto com 9 perfurações de tiros em casa em Linhares

Publicado em 10/11/2026 às 10:08
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira, no bairro Aviso
Testemunha relatou à PM que o alvo dos criminosos seria o irmão de Felipe Rogério Raimundo, de 27 anos, encontrado morto a tiros dentro de casa Arquivo pessoal

Um homem de 27 anos, identificado como Felipe Rogério Raimundo, foi encontrado morto dentro do quarto de casa, no bairro Aviso, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, o portão dos fundos da residência estava arrombado. Em consulta ao sistema, os militares constataram que Felipe não possuía antecedentes criminais.


Uma testemunha relatou à PM que o possível alvo dos disparos seria o irmão da vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. Ainda segundo o relato, três suspeitos foram vistos correndo pela região. Nenhum deles, porém, foi identificado ou localizado.


Durante os trabalhos periciais, a Polícia Científica constatou nove perfurações no corpo da vítima, nas regiões dos braços, da cabeça e do pescoço. No quarto onde Felipe foi encontrado, a equipe recolheu 11 cápsulas e três projéteis avulsos de calibre .380, que foram encaminhados à delegacia.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Ônibus com cerca de 40 passageiros pega fogo em São Mateus

Publicado em 09/11/2026 às 20:14
Empresa solicitará perícia para investigar as causas do incêndio.
Passageiros e motorista conseguiram deixar o coletivo e ninguém ficou ferido CBMES

Um ônibus que transportava cerca de 40 passageiros pegou fogo na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Santo Antônio, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, todos os passageiros e o motorista conseguiram sair do veículo sem ferimentos.


O motorista contou aos bombeiros que sentiu cheiro de fumaça vindo do motor durante o trajeto. Ele tentou conter o incêndio com um extintor, mas não conseguiu impedir que as chamas se espalhassem rapidamente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e atuou no combate ao fogo.


Em nota, a empresa São Gabriel, responsável pelo ônibus, informou que acompanha o caso e que solicitará uma perícia para apurar as causas do incêndio.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em Santo Antônio

Jovem é morto a tiros em beco na Serra; polícia suspeita de disputa pelo tráfico

Publicado em 09/11/2026 às 18:46
Talisson Correia, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra
Talisson Correia, de 22 anos, foi morto a tiros na Serra Arquivo pessoal

Um jovem de 23 anos, identificado como Talisson Correia, foi morto a tiros em um beco no bairro Santo Antônio, na Serra, na tarde desta segunda-feira (9). Segundo testemunhas informaram à Polícia Militar, a vítima seguia por um beco quando três homens, que estavam em um carro, passaram pelo local e atiraram em sua direção.


Depois, os criminosos fugiram em direção ao bairro Cascata. 


De acordo com a Polícia Militar, a perícia da Polícia Científica identificou pelo menos seis perfurações no corpo de Talisson. Ninguém foi detido até a publicação desta reportagem.


A reportagem da TV Gazeta apurou que Talisson já era conhecido da PM por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Na semana passada, ele havia sido abordado por policiais e, no domingo (8), foi visto por testemunhas vendendo entorpecentes. Moradores relataram ainda que o jovem tinha se mudado para o bairro cerca de um mês antes.


Esse é o segundo ataque a tiros registrado na região em menos de uma semana. Na sexta-feira (17), um adolescente de 17 anos foi baleado durante uma troca de tiros entre traficantes. 


Conforme apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, a polícia suspeita que os ataques estejam relacionados à disputa pelo tráfico de drogas na região.

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Adolescente é baleado durante troca de tiros na Serra

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Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Acidente

Caminhão bate em poste e deixa região sem energia em Guarapari

Publicado em 09/11/2026 às 16:45
Caminhão bate em poste no Trevo de Guarapari
Caminhão bate em poste no Trevo de Guarapari Leitor AG

Um caminhão bateu em um poste na região do Trevo de Guarapari e provocou a interrupção no fornecimento de energia elétrica, nesta segunda-feira (9).


A EDP foi acionada e fará a substituição da estrutura. Por segurança, o abastecimento foi suspenso temporariamente para 13 clientes do entorno durante a realização dos trabalhos.


Procurada pela reportagem para dar informações sobre o acidente, a Polícia Militar informou que não foi acionada.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Acidente

Motorista fica ferido após trator capotar em Jerônimo Monteiro

Publicado em 09/11/2026 às 14:05

O motorista de um trator ficou ferido após o veículo capotar durante um trabalho na localidade de Cava Roxa, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na manhã de sábado (7).


No local, os bombeiros constataram que o trator havia tombado em uma encosta e estava instável, com risco de continuar rolando. O operador ficou preso às ferragens. Após ser retirado do veículo, ele ficou aos cuidados de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Prevenção

Marataízes decreta alerta climático diante dos riscos do El Niño

Publicado em 09/11/2026 às 13:47
Neste domingo (8), uma chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos no município
Chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos em Marataízes no domingo (8) Crédito: Leitor | AG

A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, decretou Estado de Alerta Climático em todo o município na última sexta-feira (6). A medida, assinada pelo prefeito Toninho Bitencourt, estabelece ações preventivas para preparar a cidade para possíveis impactos associados ao fenômeno El Niño, que poderá ter forte intensidade até 2027.


De acordo com o Decreto nº 3.755/2026, estão previstos o reforço do monitoramento meteorológico, a identificação de áreas vulneráveis e a preparação de recursos materiais e operacionais para atender a eventuais ocorrências. As secretarias municipais também deverão atuar em conjunto com a Defesa Civil e ampliar a divulgação de orientações à população, quando necessário.


No domingo (8), uma chuva acompanhada de ventos fortes provocou estragos no município. Segundo a Defesa Civil, as rajadas chegaram a 57 km/h e destelharam duas residências no Centro e uma cervejaria. Além disso, uma tenda instalada em uma escola foi arrancada pela força do vento.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Trânsito

Motociclista morre após bater em poste e placa em Presidente Kennedy

Publicado em 09/11/2026 às 12:26
Acidente aconteceu na Avenida Orestes Baiense, Centro de Presidente Kennedy
Acidente aconteceu na Avenida Orestes Baiense, Centro de Presidente Kennedy Redes sociais

Um motociclista de 49 anos morreu na manhã desta segunda-feira (9) após bater contra um poste de iluminação e uma placa de sinalização na Avenida Orestes Baiense, no Centro de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) socorreu a vítima e a encaminhou ao Hospital Municipal, mas ela não resistiu.


De acordo com a Polícia Militar, as causas do acidente não foram informadas. A Polícia Científica informou que, segundo dados da unidade hospitalar, a morte foi provocada por politraumatismo decorrente do acidente.


O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman

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