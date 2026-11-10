Matemática e Ciências da Natureza: saiba o que revisar para o Enem

Os resultados do Enem 2025 mostram uma queda no desempenho médio em Matemática, de 527,2 pontos em 2024 para 520,9 pontos. Em Ciências da Natureza, que reúne Física, Química e Biologia, a média passou de 494,1 para 500,4 pontos, mas permaneceu como a menor entre as quatro áreas avaliadas. Os números são de um levantamento do portal Quanto Vou, elaborado a partir dos microdados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).