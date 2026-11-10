Empreendedor encontra no cooperativismo apoio para recomeçar

Para Paulo Jesus, gerente da agência Reta da Penha, em Vitória, a experiência de Diego ilustra a importância de conhecer a realidade de cada associado antes de apresentar uma solução financeira. Segundo ele, pequenos empreendedores enfrentam desafios que vão desde a falta de planejamento e orientação na

administração dos negócios até questões tributárias e dificuldades de acesso ao crédito.