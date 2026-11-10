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Empreendedor encontra no cooperativismo apoio para recomeçar

Empresário Diego Torresani contou com o Sicredi para retomar as atividades após perder o veículo de trabalho e, anos depois, para realizar o sonho de comprar um imóvel maior para a família

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:08

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

10 nov 2026 às 16:08
Diego Torresani teve auxílio do Sicredi para retomada do negócio Acervo Pessoal

O roubo de um carro pode representar um prejuízo significativo para qualquer pessoa. Para quem trabalha por conta própria e depende do veículo para atender clientes, porém, a perda é ainda maior e pode comprometer diretamente a continuidade do negócio.

Foi isso que aconteceu com Diego Torresani, empreendedor do setor de segurança eletrônica. Em março de 2023, poucos dias antes do nascimento do primeiro filho, Diego teve o carro roubado e precisou reorganizar a rotina profissional. Naquele momento, encontrou no Sicredi o apoio financeiro necessário para adquirir outro veículo e retomar os atendimentos.

Diego trabalha com instalação, manutenção e venda de equipamentos de segurança eletrônica desde 2013. A empresa atende pessoas físicas, condomínios, empresas e órgãos públicos em diferentes municípios capixabas, com serviços que incluem câmeras de segurança, alarmes, cercas elétricas, motores de portão e interfones.

O veículo roubado era fundamental para a atividade, principalmente nos atendimentos que exigiam o transporte de equipamentos e materiais mais pesados. Além do carro, Diego perdeu ferramentas e materiais de clientes que estavam dentro do veículo, assim como o celular, onde mantinha conversas importantes para a rotina profissional e vários registros da gravidez da esposa, que estava prestes a ganhar o bebê.

“Perdi as fotos da gravidez, conversas com clientes que ainda seriam atendidos… Na época eu não tinha armazenamento na nuvem, e tivemos que recomeçar do zero. O carro não era o único meio de transporte possível, mas era essencial na hora de levar cargas mais pesadas e até mesmo, naquele momento, para auxiliar minha esposa”, conta.

Diante da necessidade de voltar a trabalhar, ele procurou instituições financeiras com as quais já tinha relacionamento para conseguir financiar outro carro, e foi nesse contexto que o relacionamento com o Sicredi fez diferença.

Diego já tinha alguns meses de conta na cooperativa e mantinha uma relação de confiança com o gerente, que o ajudou a viabilizar o financiamento de um novo veículo sem precisar dar entrada, além de explicar as diferenças entre as opções de veículos e as condições para os financiamentos de cada um.

“Teve todo aquele cuidado de me explicar tudo como iria ser, de fato, e me direcionar para a melhor opção”, afirma.

O processo foi concluído em poucos dias: o empresário comprou o carro em 12 de março, e o filho nasceu no dia 19 daquele mês. Assim, além de permitir a retomada dos atendimentos, o veículo também trouxe mais tranquilidade para a chegada do bebê.

“Eu estava com o carro na garagem por causa do Sicredi, que me apoiou e me permitiu estar com o carro na minha garagem, o que facilitou muito, inclusive, a chegada do meu filho com mais conforto”, lembra.

Parceria que acompanha diferentes momentos da vida

A relação com a cooperativa continuou depois da recuperação do negócio. Diego que, inclusive, foi o primeiro associado da agência, em Cariacica, passou a concentrar no Sicredi diferentes soluções financeiras utilizadas tanto na empresa quanto na vida pessoal, como maquininha de cartão, tag para o veículo, cartão de crédito e seguros.

“O Sicredi é para mim um parceiro em que eu posso contar todas as horas. Por conta da ajuda naquele momento tão difícil, sou leal aos serviços da instituição”, conta

Essa percepção também esteve presente em um momento de conquista. Em 2026, depois de descobrir que a família esperava uma segunda criança, Diego começou a planejar a compra de um imóvel maior. O apartamento de dois quartos em que morava com a esposa e o filho já não correspondia ao que desejava para a família, que em breve teria mais uma integrante.

O sonho era encontrar um imóvel de três quartos, com espaço para que cada criança tivesse seu próprio espaço. Mais uma vez, o empreendedor procurou o gerente do Sicredi para conversar sobre as possibilidades. Juntos, organizaram um planejamento que envolveu a venda do apartamento anterior e a contratação de um financiamento imobiliário.

“Eu consegui vender meu apartamento de dois quartos em cerca de uma semana, e junto com o apoio do Sicredi, mais uma vez, comprei um apartamento de três quartos, como nós sonhávamos. O Sicredi esteve comigo na questão do carro, que foi um momento difícil, e esteve comigo na questão do apartamento, que foi um momento alegre”, relata.

Orientação para além do crédito

Para Paulo Jesus, gerente da agência Reta da Penha, em Vitória, a experiência de Diego ilustra a importância de conhecer a realidade de cada associado antes de apresentar uma solução financeira. Segundo ele, pequenos empreendedores enfrentam desafios que vão desde a falta de planejamento e orientação na

administração dos negócios até questões tributárias e dificuldades de acesso ao crédito.

“Não se trata simplesmente de oferecer as linhas de crédito que estão disponíveis, mas de entender a necessidade de cada empreendedor e buscar a solução mais adequada para seu negócio”, explica.

O gerente destaca que as necessidades podem variar conforme o momento da empresa. Enquanto alguns empreendedores precisam de capital de giro para organizar o fluxo de caixa e manter a operação, outros procuram financiamento para ampliar a estrutura, adquirir equipamentos ou investir em tecnologia. Por isso, a análise considera fatores como modalidade de crédito, valor, prazo, carência e capacidade de pagamento.

Além das linhas de financiamento, a cooperativa ainda oferece soluções voltadas à organização financeira, aos meios de pagamento, aos investimentos e aos seguros. “Nosso principal diferencial está na proximidade e na orientação. É entender o momento de cada associado, identificar suas necessidades e ajudá-lo a tomar decisões financeiras mais assertivas”, afirma Paulo.

No caso de Diego, a relação também avançou para a participação na estrutura cooperativista. Ele se tornou coordenador de núcleo, função voluntária em que representa os associados.

Diego ganhou um quadro de presente do Sicredi para comemorar suas conquistas
Diego ganhou um quadro de presente do Sicredi para comemorar suas conquistas Acervo Pessoal

Essa trajetória é simbolizada por um quadro que recebeu do Sicredi durante as comemorações dos 40 anos da cooperativa. Nele, duas chaves representam as conquistas que marcaram sua história: a do carro que permitiu recomeçar depois do roubo e a do apartamento de três quartos adquirido com apoio da instituição.

“Eu posso resumir em tranquilidade, porque eu sei que tenho com quem contar. Eu sou a prova viva disso, e sou muito grato por todo apoio”, diz Diego.

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