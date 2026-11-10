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Natal

Vila de Natal de Cariacica terá desfile natalino, Trem do Noel e brinquedos acessíveis

Novidades incluem desfile aos finais de semana, roda-gigante, árvores de Natal flutuantes e atrações adaptadas para pessoas com deficiência; programação será gratuita
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:08

A Vila de Natal será inaugurada nesta quinta-feira (12), no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília
A Vila de Natal será inaugurada nesta quinta-feira (12), no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília Assessoria de Comunicação Prefeitura de Cariacica

O Natal de Cariacica terá novidades em 2026. A Vila de Natal, que será inaugurada nesta quinta-feira (12), no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, contará com desfile natalino aos finais de semana, roda-gigante, árvores de Natal flutuantes e brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência (PcD). Com 920 mil microlâmpadas na decoração, o espaço terá atrações gratuitas até 6 de janeiro de 2027.


A abertura está marcada para às 19h. Uma das principais novidades desta edição é o Desfile Natalino, que será realizado todos os finais de semana. Durante a programação, o Trem do Noel e personagens temáticos vão circular pela vila, interagindo com os visitantes.


A estrutura contará ainda com uma roda-gigante e outros seis brinquedos. A acessibilidade também ganha espaço nesta edição, com atrações adaptadas para que crianças e adultos com deficiência possam participar das atividades. As famílias terão ainda um espaço especial para encontrar o Papai Noel.

Árvores flutuantes e cenários para fotos

A decoração também promete chamar a atenção no Lago Encantado, dentro do parque. O cenário receberá árvores de Natal flutuantes, iluminação especial e um letreiro com a mensagem "Feliz Natal".


Outra atração será a exposição de 16 árvores decoradas por entidades. Para quem gosta de registrar os passeios, a vila terá espaços preparados para fotografias. O público também encontrará uma praça de alimentação com food trucks e estandes de produtos gastronômicos.

Decoração em outros pontos de Cariacica

Além do Parque O Cravo e a Rosa, a iluminação natalina será distribuída por diferentes regiões do município. Entre os locais que receberão decoração estão a Avenida Hugo Viola, a Biquinha, a praça de Cariacica Sede, a Praça CEU, em Nova Rosa da Penha, a Segunda Ponte, o Polo Gastronômico e a Orla de Cariacica.

Serviço

O quê: Vila de Natal de Cariacica – Natal & Luz 2026

Abertura: quinta-feira (12), às 19h

Local: Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, Cariacica

Funcionamento: de terça-feira a domingo, das 18h às 23h

Período: até 6 de janeiro de 2027

Entrada: gratuita

Atrações: desfile natalino, Trem do Noel, roda-gigante, brinquedos acessíveis, Papai Noel e árvores flutuantes.

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