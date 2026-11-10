Vila de Natal de Cariacica terá desfile natalino, Trem do Noel e brinquedos acessíveis

O Natal de Cariacica terá novidades em 2026. A Vila de Natal, que será inaugurada nesta quinta-feira (12), no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, contará com desfile natalino aos finais de semana, roda-gigante, árvores de Natal flutuantes e brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência (PcD). Com 920 mil microlâmpadas na decoração, o espaço terá atrações gratuitas até 6 de janeiro de 2027.





A abertura está marcada para às 19h. Uma das principais novidades desta edição é o Desfile Natalino, que será realizado todos os finais de semana. Durante a programação, o Trem do Noel e personagens temáticos vão circular pela vila, interagindo com os visitantes.





A estrutura contará ainda com uma roda-gigante e outros seis brinquedos. A acessibilidade também ganha espaço nesta edição, com atrações adaptadas para que crianças e adultos com deficiência possam participar das atividades. As famílias terão ainda um espaço especial para encontrar o Papai Noel.