Com campeões mundiais e ouro olímpico, Vitória vira a capital da vela no Brasileiro de J/70

A Baía de Vitória promete virar um espaço de estratégias, vento forte e muito peso pesado da vela. Entre os dias 18 e 22 de novembro, as águas da capital capixaba recebem o Campeonato Brasileiro de Vela da Classe J/70. Mais do que erguer a taça nacional, a flotilha entra na água com os olhos apontados para o mar estadunidense: o torneio garante vagas diretas para o Campeonato Mundial em Annapolis, nos Estados Unidos.





Com sede no tradicional Iate Clube do Espírito Santo, o evento deve reunir cerca de 17 embarcações vindas do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e até uma tripulação dos Estados Unidos.