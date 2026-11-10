Com campeões mundiais e ouro olímpico, Vitória vira a capital da vela no Brasileiro de J/70

A Baía de Vitória promete virar um espaço de estratégias, vento forte e muito peso pesado da vela. Entre os dias 18 e 22 de novembro, as águas da capital capixaba recebem o Campeonato Brasileiro de Vela da Classe J/70. Mais do que erguer a taça nacional, a flotilha entra na água com os olhos apontados para o mar estadunidense: o torneio garante vagas diretas para o Campeonato Mundial em Annapolis, nos Estados Unidos.
Com sede no tradicional Iate Clube do Espírito Santo, o evento deve reunir cerca de 17 embarcações vindas do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e até uma tripulação dos Estados Unidos.
A constelação de atletas não para por aí, o evento contará com:
Samuel Albrecht (El Enemigo): Bicampeão sul-americano da classe.
Ralph Rosa (Mindset): Campeão geral do Europeu de J/70 em 2025.
Bruno Bethlem (Aretê): Bicampeão mundial da classe Snipe e atual presidente da classe J/70 no Brasil.
Vamos reunir em Vitória diferentes gerações de velejadores, com experiência olímpica e títulos internacionais, em uma disputa pelo Brasileiro e pela classificação para o Mundial. Mas o currículo não define o resultado: o trabalho em equipe e a regularidade serão fundamentais em cada regata.
Bruno Bethlem, presidente da classe J/70 no Brasil.
A flotilha capixaba também vem armada para brigar no topo da tabela. No comando do barco ,Jamaica Rum, Luciano Secchin uniu forças com o velejador local Fabiano Porto e com os renomados Alfredo Rovere e Gabriel Borges, prometendo esquentar as regatas contra os visitantes.
Serviço | Brasileiro de J/70
Data: 18 a 22 de novembro de 2026
Local: Baía de Vitória (Sede no Iate Clube do Espírito Santo)
Frota estimada: 17 embarcações (Brasil e EUA)
O que vale: Título brasileiro da classe J/70 e classificação para o Mundial em Annapolis (EUA)
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.