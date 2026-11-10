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Com campeões mundiais e ouro olímpico, Vitória vira a capital da vela no Brasileiro de J/70

Competição rola entre 18 e 22 de novembro no Iate Clube do Espírito Santo e garante vaga no Mundial de Annapolis (EUA)

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:27

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

10 nov 2026 às 16:27
Velejadores disputam o Campeonato Brasileiro da classe J/70 nas águas da Baía de Vitória.
Velejadores disputam o Campeonato Brasileiro da classe J/70 nas águas da Baía de Vitória. Fabiano Benedetti

A Baía de Vitória promete virar um espaço de estratégias, vento forte e muito peso pesado da vela. Entre os dias 18 e 22 de novembro, as águas da capital capixaba recebem o Campeonato Brasileiro de Vela da Classe J/70. Mais do que erguer a taça nacional, a flotilha entra na água com os olhos apontados para o mar estadunidense: o torneio garante vagas diretas para o Campeonato Mundial em Annapolis, nos Estados Unidos.


Com sede no tradicional Iate Clube do Espírito Santo, o evento deve reunir cerca de 17 embarcações vindas do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e até uma tripulação dos Estados Unidos.

Gerações de peso no mesmo rumo
Na tripulação do Viking, o comandante Haroldo Solberg chega no auge da forma após erguer o caneco do Mundial de J/70 em Cascais (Portugal) e cravar o vice-campeonato estadunidense. Do outro lado da raia, o barco CapinCanela ostenta Marcos Soares, lenda do esporte nacional que conquistou a histórica medalha de ouro na classe 470 nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980.

A constelação de atletas não para por aí, o evento contará com:


Samuel Albrecht (El Enemigo): Bicampeão sul-americano da classe.

Ralph Rosa (Mindset): Campeão geral do Europeu de J/70 em 2025.

Bruno Bethlem (Aretê): Bicampeão mundial da classe Snipe e atual presidente da classe J/70 no Brasil.

Vamos reunir em Vitória diferentes gerações de velejadores, com experiência olímpica e títulos internacionais, em uma disputa pelo Brasileiro e pela classificação para o Mundial. Mas o currículo não define o resultado: o trabalho em equipe e a regularidade serão fundamentais em cada regata.

Bruno Bethlem, presidente da classe J/70 no Brasil.

Casa cheia e torcida local

A flotilha capixaba também vem armada para brigar no topo da tabela. No comando do barco ,Jamaica Rum, Luciano Secchin uniu forças com o velejador local Fabiano Porto e com os renomados Alfredo Rovere e Gabriel Borges, prometendo esquentar as regatas contra os visitantes.

Serviço | Brasileiro de J/70

Data: 18 a 22 de novembro de 2026

Local: Baía de Vitória (Sede no Iate Clube do Espírito Santo)

Frota estimada: 17 embarcações (Brasil e EUA)

O que vale: Título brasileiro da classe J/70 e classificação para o Mundial em Annapolis (EUA)


*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Sidney Magno Novo.

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