MEC valida regras para uso da IA na educação brasileira

O uso da IA na correção de questões dissertativas e redações foi um dos pontos de debate entre o CNE e o MEC (Ministério da Educação). O texto final foi ajustado para que se reafirmasse que a nota final deve ser atribuída por um educador.





"A responsabilidade final é do professor", diz Celso Niskier, um dos relatores do texto do CNE, junto com Israel Batista. "Tivemos que conciliar diferentes visões dentro do Conselho, e entre setores do MEC e do Conselho. O fato é que esse assunto é tão dinâmico, que provavelmente o texto deve ser atualizado com frequência, ao passo que as pesquisas e experiências avancem".





Niskier ressalta que as escolas não são obrigadas a usar IA. Mas, caso adotem, devem respeitar as diretrizes.





Há um prazo de 12 meses para que escolas e instituições se adequem. Segundo Niskier, a questão da correção automatizada de redações e questões dissertativas em avaliações ou vestibulares é o ponto mais sensível que hoje deverá ser alvo de ajustes.





Entre as práticas vedadas estão sistemas de pontuação social, reconhecimento ou inferência automatizada de emoções, vigilância biométrica contínua, exploração de vulnerabilidades, decisões exclusivamente automatizadas com impacto relevante sobre a trajetória educacional. O uso de dados educacionais para publicidade direcionada ou exploração comercial também não é autorizado.





Na educação a distância, a IA não pode substituir as responsabilidades acadêmicas de professores ou tutores.





Além disso, a mediação feita por IA não pode ser computada para o cumprimento dos requisitos regulatórios de tutoria.





A norma prevê o veto à utilização de materiais e conteúdos produzidos por professores ou estudantes para treinamento de modelos de IA de terceiros sem autorização prévia, sendo absolutamente proibido no caso de crianças e adolescentes.