ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Brasil
  • MEC valida regras para uso da IA na educação brasileira
Orientações às escolas

MEC valida regras para uso da IA na educação brasileira

Ministério da Educação referendou diretrizes com primeiro marco para adoção da tecnologia da creche ao ensino superior

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2026 às 16:46

SÃO PAULO -  O ministro da Educação, Leonardo Barchini, homologou nesta terça-feira (10) a primeira regra geral de uso da IA (Inteligência Artificial) na educação brasileira, com orientações para escolas, públicas e privadas, universidades e sistemas de ensino.

É estritamente vedado substituir a atuação do professor por IA. A norma também veta o uso desses sistemas pelas crianças na educação infantil.


Nos anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), é vedado o acesso direto, autônomo, individual ou não supervisionado dos estudantes – nessa etapa, os alunos, em geral, têm entre 6 e 10 anos. Nos anos finais (6º ao 9º ano, ou de 11 a 14 anos), o uso poderá ocorrer apenas em atividades pedagógicas com mediação de profissionais.

Sala de aula, escola, educação
Sala de aula: escolas que adotarem o uso de IA vão precisar respeitar diretrizes do MEC Sedu/Divulgação

Um parecer com as Diretrizes Orientadoras da Utilização da Inteligência Artificial na Educação Brasileira havia sido aprovado em setembro pelo CNE (Conselho Nacional de Educação). Agora, a homologação por parte do ministro oficializa a norma, que deve ser publicada no Diário Oficial da União na quarta (11).


O documento prevê que sistemas de IA poderão ser usados no apoio de atividades pedagógicas, administrativas, acadêmicas, de pesquisa e de gestão, mas não poderão substituir integralmente a atuação dos profissionais responsáveis pelos processos educacionais.


A tecnologia poderá ser utilizada como instrumento auxiliar em avaliações ou correções. Mas é vedada, por exemplo, a atribuição automática de notas, bem como a aprovação ou reprovação de alunos, de modo automatizado por ferramenta de IA, sem validação humana. Esse é um dos pontos classificados como de alto risco.


As diretrizes trazem uma escala de risco sobre as aplicações – essa classificação considera, por exemplo, fatores como finalidade e contexto de uso, dados tratados, grau de autonomia e impacto potencial sobre direitos e trajetórias educacionais.

O uso da IA na correção de questões dissertativas e redações foi um dos pontos de debate entre o CNE e o MEC (Ministério da Educação). O texto final foi ajustado para que se reafirmasse que a nota final deve ser atribuída por um educador.


"A responsabilidade final é do professor", diz Celso Niskier, um dos relatores do texto do CNE, junto com Israel Batista. "Tivemos que conciliar diferentes visões dentro do Conselho, e entre setores do MEC e do Conselho. O fato é que esse assunto é tão dinâmico, que provavelmente o texto deve ser atualizado com frequência, ao passo que as pesquisas e experiências avancem".


Niskier ressalta que as escolas não são obrigadas a usar IA. Mas, caso adotem, devem respeitar as diretrizes.


Há um prazo de 12 meses para que escolas e instituições se adequem. Segundo Niskier, a questão da correção automatizada de redações e questões dissertativas em avaliações ou vestibulares é o ponto mais sensível que hoje deverá ser alvo de ajustes.


Entre as práticas vedadas estão sistemas de pontuação social, reconhecimento ou inferência automatizada de emoções, vigilância biométrica contínua, exploração de vulnerabilidades, decisões exclusivamente automatizadas com impacto relevante sobre a trajetória educacional. O uso de dados educacionais para publicidade direcionada ou exploração comercial também não é autorizado.


Na educação a distância, a IA não pode substituir as responsabilidades acadêmicas de professores ou tutores.


Além disso, a mediação feita por IA não pode ser computada para o cumprimento dos requisitos regulatórios de tutoria.


A norma prevê o veto à utilização de materiais e conteúdos produzidos por professores ou estudantes para treinamento de modelos de IA de terceiros sem autorização prévia, sendo absolutamente proibido no caso de crianças e adolescentes.

Veja Também 

Sala de aula, escola, educação

MEC valida regras para uso da IA na educação brasileira

Imagem de destaque

Matemática e Ciências da Natureza: saiba o que revisar para o Enem

Imagem de destaque

Flávio tem direito de disputar Presidência em 2030, diz Tarcísio após admitir possibilidade de concorrer

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Educação Infantil Educação Ministério da Educação E Cultura Inteligência Artificial
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pão australiano: veja como preparar em casa essa receita de restaurante
Imagem de destaque
Como tirar manchas do tapete sem danificá-lo? Veja dicas para cada tipo de sujeira
Imagem de destaque
Enem 2026: live desta terça (10) revisa Química para o segundo dia de provas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.