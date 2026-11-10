Pão australiano: veja como preparar em casa essa receita de restaurante

Em um recipiente, misture as farinhas, o cacau, o açúcar mascavo e o fermento biológico. Acrescente o melado de cana, a manteiga e o sal. Adicione a água morna aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até obter uma massa lisa e elástica. Coloque em recipiente, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho.