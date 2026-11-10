Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Gastronomia

Pão australiano: veja como preparar em casa essa receita de restaurante

Com ingredientes simples e preparo descomplicado, fica fácil incluir esse acompanhamento na rotina
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:53

Pão australiano (Imagem: Felipe Mota Fotografia | Shutterstock)
Pão australiano Crédito: Imagem: Felipe Mota Fotografia | Shutterstock

A casquinha levemente crocante, o miolo macio e o sabor adocicado fazem do pão australiano um acompanhamento irresistível, especialmente quando chega à mesa ainda quentinho. Famoso nos restaurantes, ele também pode ser preparado em casa, com ingredientes simples e um modo de preparo descomplicado. O segredo está na combinação de farinhas, cacau e melado, que garante a cor escura e o sabor característico dessa receita.

A seguir, confira a receita do pão australiano para incluir na sua rotina!

Pão australiano (Imagem: flanovais | Shutterstock)
Pão australiano Crédito: Imagem: flanovais | Shutterstock

Pão australiano

Ingredientes

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
  • 1/2 xícara de chá de farinha de centeio
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 2 colheres de sopa de açúcar mascavo
  • 3 colheres de sopa de melado de cana
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de sal
  • 10 g de fermento biológico seco
  • 1 xícara de chá de água morna
  • Manteiga para untar
  • Farinha de trigo ou farelo de milho para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture as farinhas, o cacau, o açúcar mascavo e o fermento biológico. Acrescente o melado de cana, a manteiga e o sal. Adicione a água morna aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove até obter uma massa lisa e elástica. Coloque em recipiente, cubra com um pano e deixe descansar até dobrar de tamanho.

Depois, modele a massa em formato de pão alongado e coloque em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Cubra novamente e deixe descansar por mais 30 minutos. Após, polvilhe com farinha de trigo ou farelo de milho. Faça cortes leves na parte superior e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire do forno, espere amornar. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uber, motorista por aplicativo
Uber é notificada após motoristas recusarem passageiros por posição política
Guarda Civil Municipal de Linhares terá acesso às imagens das câmeras instaladas na escola durante os testes do sistema de videomonitoramento
Escola de Linhares vai testar câmeras com IA em sistema inédito no ES
Imagem de destaque
Como tirar manchas do tapete sem danificá-lo? Veja dicas para cada tipo de sujeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.