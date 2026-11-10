Como tirar manchas do tapete sem danificá-lo? Veja dicas para cada tipo de sujeira

Para complementar a limpeza , é possível utilizar uma escova própria para tapetes, desde que seja adequada ao material, removendo os pelos e a poeira que ainda estiverem presentes. No caso dos modelos felpudos, é importante ter cuidado redobrado, pois as fibras podem ser danificadas com facilidade. Por isso, o ideal é desligar a escova giratória do aspirador ou utilizar um bocal sem escova, evitando que os fios sejam puxados durante a limpeza.