Como tirar manchas do tapete sem danificá-lo? Veja dicas para cada tipo de sujeira

O tapete é um item de decoração que ajuda a deixar a casa mais bonita, confortável e aconchegante. No entanto, para preservar sua aparência e aumentar sua durabilidade, é importante ter alguns cuidados durante a limpeza. Isso porque cada tipo de sujeira exige técnicas específicas de remoção, e o uso de produtos inadequados pode desbotar as cores, danificar as fibras ou até fazer com que as manchas se tornem permanentes.
Por isso, o ideal é agir rapidamente quando ocorrer algum acidente, absorvendo a sujeira com um pano limpo, sem esfregar a superfície. Além disso, antes de aplicar qualquer produto, é recomendado fazer um teste em uma parte discreta do tapete para evitar possíveis danos. Também é importante evitar o excesso de água e garantir que a peça seque completamente, prevenindo o aparecimento de mofo e mau cheiro.
A seguir, confira algumas dicas para limpar os tapetes corretamente e mantê-los conservados por mais tempo!
Limpeza de rotina
Para remover a sujeira acumulada no dia a dia, como poeira, cabelos e pelos de animais, uma das maneiras mais práticas é utilizar o aspirador de pó pelo menos uma vez por semana. Nos tapetes menores, também é recomendado virar a peça e aspirar o avesso, ajudando a retirar os resíduos que ficam presos na base. Depois, basta desvirar e passar o aparelho novamente na superfície.
Para complementar a limpeza , é possível utilizar uma escova própria para tapetes, desde que seja adequada ao material, removendo os pelos e a poeira que ainda estiverem presentes. No caso dos modelos felpudos, é importante ter cuidado redobrado, pois as fibras podem ser danificadas com facilidade. Por isso, o ideal é desligar a escova giratória do aspirador ou utilizar um bocal sem escova, evitando que os fios sejam puxados durante a limpeza.
Remoção de vinho
Para remover manchas de vinho do tapete, é importante agir rapidamente, evitando que o líquido penetre profundamente nas fibras. Primeiro, pressione delicadamente um pano limpo ou papel-toalha sobre a área afetada para absorver o máximo possível da bebida, sem esfregar. Em seguida, misture uma colher de sopa de detergente neutro, uma colher de sopa de vinagre branco e duas xícaras de chá de água fria.
Antes de utilizar a solução, faça um teste em uma parte escondida do tapete para verificar se não haverá desbotamento ou danos ao material. Depois, aplique uma pequena quantidade da mistura sobre a mancha, deixe agir por alguns minutos e pressione suavemente com um pano limpo até que o vinho seja removido. Se necessário, repita o procedimento.
Para finalizar, passe um pano levemente umedecido com água limpa para retirar os resíduos da solução e utilize outro pano seco para absorver o excesso de umidade. Deixe o tapete secar completamente em um ambiente ventilado.
Remoção de café
Para remover manchas de café do tapete, o procedimento é semelhante ao utilizado anteriormente. Primeiro, utilize um pano limpo ou papel-toalha para absorver o excesso de líquido, pressionando delicadamente a região afetada, sem esfregar. Em seguida, prepare uma solução com uma colher de sopa de detergente neutro, uma colher de sopa de vinagre branco e duas xícaras de chá de água fria. Antes de aplicar a mistura, faça um teste em uma parte escondida do tapete para evitar possíveis danos às fibras ou alterações na cor.
Depois, coloque uma pequena quantidade da solução sobre a mancha e pressione suavemente com um pano limpo até que a sujeira comece a desaparecer. Se necessário, repita o processo. Para finalizar, passe um pano levemente umedecido com água limpa para retirar os resíduos dos produtos e deixe o tapete secar completamente em um local ventilado.
Remoção de manchas de urina
Para remover manchas de urina do tapete, especialmente quando há animais de estimação em casa, é importante agir rapidamente para evitar que o líquido penetre nas fibras e provoque odores desagradáveis. Primeiro, utilize um pano velho ou papel-toalha para absorver o máximo possível da urina, pressionando delicadamente a região afetada, sem esfregar.
Em seguida, caso o material permita, aplique uma pequena quantidade de uma solução preparada com partes iguais de vinagre branco e água, após testá-la em uma área escondida. Deixe agir por cerca de 10 a 15 minutos e retire o excesso de umidade com uma toalha limpa. Quando o tapete estiver completamente seco, polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio sobre a região, deixe agir por algumas horas e retire com o aspirador de pó, desde que o fabricante permita seu uso.
Além disso, evite produtos que contenham amônia, pois o cheiro pode estimular o animal a urinar novamente no mesmo local. Se o problema for frequente, uma alternativa mais eficaz é utilizar produtos de limpeza enzimáticos específicos para urina de animais, encontrados em pet shops , seguindo as orientações do fabricante.
Remoção de gordura
Para remover manchas de gordura do tapete, primeiro utilize papel-toalha para absorver o excesso, sem esfregar. Em seguida, cubra a região com amido de milho, talco ou bicarbonato de sódio, que ajudam a absorver o óleo, e deixe agir por cerca de 30 minutos. Depois, retire o pó com o aspirador, caso o material permita.
Se a mancha persistir, aplique uma solução de detergente neutro com água morna, pressionando delicadamente com um pano limpo. Para finalizar, retire os resíduos com um pano levemente úmido e deixe o tapete secar completamente. Antes de aplicar os produtos, faça um teste em uma área escondida.
Remoção de sólidos
Para remover sujeiras sólidas do tapete, como restos de comida, utilize papel-toalha, uma colher ou espátula para recolher os resíduos, evitando empurrá-los para dentro das fibras. No caso de manchas de lama, o ideal é esperar que a sujeira seque completamente antes de retirá-la com o aspirador de pó.
Se ainda houver manchas, aplique uma pequena quantidade de detergente neutro diluído em água morna, desde que o material permita, e pressione suavemente com um pano limpo, sem esfregar. Para finalizar, retire os resíduos com um pano levemente úmido e deixe o tapete secar completamente.
Remoção de chiclete
Para remover chiclete grudado no tapete, coloque alguns cubos de gelo dentro de um saco plástico e deixe sobre a região afetada por alguns minutos, até que o chiclete endureça. Em seguida, utilize uma espátula ou o lado sem corte de uma faca para retirar a goma com cuidado, evitando danificar as fibras.
Se ainda restarem resíduos, aplique uma pequena quantidade de detergente neutro diluído em água, desde que o material permita, e pressione suavemente com um pano limpo. Para finalizar, retire o excesso de umidade e deixe o tapete secar completamente.
Atenção ao material do tapete
Tapetes de fibras naturais, como sisal e juta, exigem cuidados especiais durante a limpeza, pois o contato com a água pode provocar manchas e deformar as fibras. Por isso, o ideal é utilizar o aspirador de pó e optar por métodos de limpeza a seco adequados ao material. Os tapetes de lã, seda ou feitos à mão, como os persas, precisam de atenção redobrada para evitar danos. Nesses casos, não utilize alvejantes ou produtos químicos agressivos.
Se houver manchas grandes ou antigas, o mais indicado é procurar uma empresa especializada. Além disso, após a limpeza, deixe o tapete secar completamente em um local ventilado, evitando a exposição prolongada ao sol forte, que pode desbotar as cores.