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Reta final

Enem 2026: live desta terça (10) revisa Química para o segundo dia de provas

A transmissão ao vivo será das 19h30 às 21h, dentro do projeto Enem na Mira

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 16:50

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

10 nov 2026 às 16:50

Faltam cinco dias para a segunda etapa do Enem 2026 e a maratona de revisões "Enem na Mira" continua nesta terça-feira (10).


Das 19h30 às 21h, o professor Filipe Barros comanda a live ao vivo dedicada inteiramente à Química. Assista clicando no player acima.


Depois do primeiro domingo dedicado a Humanas e Redação, o foco agora muda para o bloco de Exatas e Natureza. Na transmissão desta terça, Filipe Barros vai repassar os pontos mais cobrados da disciplina, dar dicas práticas e tirar dúvidas dos estudantes na reta final de preparação.


O Enem na Mira é um projeto realizado em parceria por A Gazeta e pelo Gama Pré-Vestibular, que reúne professores para transmitir lives gratuitas diárias de revisão de conteúdos e correção de exercícios.


Confira a agenda das próximas lives da semana (sempre no horário de 19h30 às 21h):


  • Terça (10/11): Química - Prof. Filipe Barros
  • Quarta (11/11): Matemática - Prof. Wagner Sandre
  • Quinta (12/11): Física - Prof. Alexsandro
  • Sexta (13/11): Matemática - Prof. Wagner Sandre
  • Domingo (15/11): Live de gabarito e comentários do 2º dia

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