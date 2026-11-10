Enem 2026: live desta terça (10) revisa Química para o segundo dia de provas

Faltam cinco dias para a segunda etapa do Enem 2026 e a maratona de revisões "Enem na Mira" continua nesta terça-feira (10).





Das 19h30 às 21h, o professor Filipe Barros comanda a live ao vivo dedicada inteiramente à Química. Assista clicando no player acima.





Depois do primeiro domingo dedicado a Humanas e Redação, o foco agora muda para o bloco de Exatas e Natureza. Na transmissão desta terça, Filipe Barros vai repassar os pontos mais cobrados da disciplina, dar dicas práticas e tirar dúvidas dos estudantes na reta final de preparação.





O Enem na Mira é um projeto realizado em parceria por A Gazeta e pelo Gama Pré-Vestibular, que reúne professores para transmitir lives gratuitas diárias de revisão de conteúdos e correção de exercícios.





Confira a agenda das próximas lives da semana (sempre no horário de 19h30 às 21h):



