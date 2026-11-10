Enem 2026: o que comer na prova? Veja lanches baratos que dão energia

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) exigem até cinco horas e meia de foco e concentração dos candidatos, sem pausas para lanches ou refeições. Por isso, a escolha do que levar para aguentar essa maratona precisa ser cuidadosa, para que os estudantes não tenham o próprio rendimento prejudicado.





Assim, especialistas indicam que a escolha do que levar para comer durante a prova deve ser estratégica. É preciso garantir energia estável até o fim e sem pesar no bolso, já que são dois domingos de exame – este ano, as provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.





A reportagem de A Gazeta ouviu a nutricionista Nathalia Ceolin para entender como os estudantes devem selecionar os alimentos e evitar as opções mais caras. A partir das orientações, este guia ajuda também na economia para quem vai montar o kit em casa.