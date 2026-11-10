Escola de Linhares vai testar câmeras com IA em sistema inédito no ES

Identificar brigas e emitir alerta antes que alguém precise pedir ajuda ou mesmo detectar o uso de cigarros eletrônicos. Essas são algumas das funções de um sistema de videomonitoramento com inteligência artificial que será testado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Modeneze, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.
A unidade escolar será a primeira no Estado a receber a tecnologia, que também contará com reconhecimento facial e identificação de outras possíveis situações de risco no ambiente estudantil.
O projeto-piloto será realizado pela empresa Akler, que já presta serviços de videomonitoramento à Guarda Civil Municipal (GCM) de Linhares. Segundo a prefeitura, a iniciativa partiu da própria empresa, que se ofereceu para realizar uma Prova de Conceito (PoC), procedimento experimental utilizado para avaliar o funcionamento e a viabilidade de uma tecnologia antes de sua implantação definitiva.
Ao todo, serão instaladas seis câmeras inteligentes, sendo uma delas com capacidade de movimentação de 360 graus. Parte dos equipamentos já foi instalada, mas a direção da escola solicitou a inclusão de outros pontos de monitoramento. De acordo com a administração municipal, a equipe responsável está finalizando as instalações.
Após essa etapa, será formado um banco de dados com fotografias de alguns estudantes, servidores e familiares, que serão utilizadas nos testes de reconhecimento facial. Questionada sobre a proteção dos dados pessoais, especialmente de menores de idade, a prefeitura informou que o sistema seguirá os parâmetros legais e que o acesso às gravações será restrito. Não foram detalhados os procedimentos de autorização dos responsáveis, o funcionamento do armazenamento e o prazo de conservação das imagens.
A proposta prevê que o sistema seja conectado ao Centro de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, com possibilidade de acesso às imagens em tempo real. Quando a inteligência artificial detectar uma possível ocorrência, um alerta será encaminhado a um servidor responsável, que deverá analisar a situação e, se necessário, acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar.
A EMEF José Modeneze foi escolhida para participar dos testes devido às dimensões físicas, ao número de alunos e à dinâmica da gestão escolar, de acordo com a prefeitura. Atualmente, a unidade já possui câmeras de gravação em 16 pontos estratégicos, e a direção pretende ampliar esse sistema no próximo ano. A administração municipal reforçou que não há registros recentes de invasões ou ameaças na escola.
A fase experimental não terá custos para o município. Segundo a prefeitura, ainda não existe contrato firmado com a Akler nem decisão sobre a implantação definitiva da tecnologia por se tratar de uma fase de testes.
A administração também não informou a duração prevista dos testes nem estabeleceu um cronograma para uma eventual ampliação do sistema a outras unidades de ensino.
Em março deste ano, o governo do Espírito Santo anunciou o projeto Sala de Aula Inteligente e Segura, que prevê a instalação de telas interativas com inteligência artificial e reconhecimento facial em escolas estaduais. Os equipamentos também contarão com botão de pânico conectado ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).
A previsão inicial era instalar 300 equipamentos em 20 escolas integrantes do programa Escola do Futuro. O contrato anunciado pelo governo, com duração de até dois anos, prevê investimento de até R$ 290 milhões e a possibilidade de aquisição de 2 mil telas. Para 2026, a expectativa divulgada era de aplicação de R$ 115 milhões.
Diferentemente do projeto de Linhares, que prevê a instalação de câmeras específicas para o monitoramento escolar, a iniciativa estadual reúne recursos pedagógicos e de segurança em telas interativas de 86 polegadas. Os equipamentos poderão ser utilizados pelos professores para apresentar conteúdos, realizar videoconferências e acessar plataformas educacionais.
As telas também possuem câmeras integradas com reconhecimento facial, recurso previsto para registrar a presença dos estudantes e identificar possíveis conflitos. Em situações de emergência, o botão de pânico poderá ser acionado, permitindo que profissionais do Ciodes tenham acesso às imagens da sala de aula e avaliem as providências necessárias. O sistema também deverá ser integrado ao Cerco Inteligente do Estado.
Na ocasião do anúncio, o secretário estadual da Educação, Vitor de Angelo, estimou que as primeiras escolas começariam a utilizar os equipamentos ainda no primeiro semestre de 2026, após a instalação e a capacitação dos professores.
Procurada por A Gazeta, a assessoria da Secretaria de Estado da Educação (Sedu) confirmou que a tecnologia ainda não está em funcionamento nas unidades estaduais.