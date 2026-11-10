Escola de Linhares vai testar câmeras com IA em sistema inédito no ES

Identificar brigas e emitir alerta antes que alguém precise pedir ajuda ou mesmo detectar o uso de cigarros eletrônicos. Essas são algumas das funções de um sistema de videomonitoramento com inteligência artificial que será testado na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) José Modeneze, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.





A unidade escolar será a primeira no Estado a receber a tecnologia, que também contará com reconhecimento facial e identificação de outras possíveis situações de risco no ambiente estudantil.





O projeto-piloto será realizado pela empresa Akler, que já presta serviços de videomonitoramento à Guarda Civil Municipal (GCM) de Linhares. Segundo a prefeitura, a iniciativa partiu da própria empresa, que se ofereceu para realizar uma Prova de Conceito (PoC), procedimento experimental utilizado para avaliar o funcionamento e a viabilidade de uma tecnologia antes de sua implantação definitiva.





Ao todo, serão instaladas seis câmeras inteligentes, sendo uma delas com capacidade de movimentação de 360 graus. Parte dos equipamentos já foi instalada, mas a direção da escola solicitou a inclusão de outros pontos de monitoramento. De acordo com a administração municipal, a equipe responsável está finalizando as instalações.





Após essa etapa, será formado um banco de dados com fotografias de alguns estudantes, servidores e familiares, que serão utilizadas nos testes de reconhecimento facial. Questionada sobre a proteção dos dados pessoais, especialmente de menores de idade, a prefeitura informou que o sistema seguirá os parâmetros legais e que o acesso às gravações será restrito. Não foram detalhados os procedimentos de autorização dos responsáveis, o funcionamento do armazenamento e o prazo de conservação das imagens.





A proposta prevê que o sistema seja conectado ao Centro de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, com possibilidade de acesso às imagens em tempo real. Quando a inteligência artificial detectar uma possível ocorrência, um alerta será encaminhado a um servidor responsável, que deverá analisar a situação e, se necessário, acionar a Guarda Municipal ou a Polícia Militar.