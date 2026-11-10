Por que o 'especialista em fim do mundo' Julio Rojas tem medo da IA

A BBC News Mundo (o serviço em espanhol da BBC) conversou com o escritor durante o Hay Festival Arequipa 2026, no Peru, sobre seu mais recente livro, El Problema del Fin del Mundo ("O problema do fim do mundo", em tradução literal) e sua audiossérie Almanaque 2035 — dois olhares diferentes sobre o futuro que partem de um olhar profundo (e, às vezes, irônico) da tecnologia atual.