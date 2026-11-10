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Leonel Ximenes

A punição a um motorista embriagado que causou grave acidente no ES

Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez e teria invadido a contramão antes de atingir uma motocicleta

Publicado em 10 de Novembro de 2026 às 14:33

Públicado em 

10 nov 2026 às 14:33
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Trecho da Rodovia ES-261, onde ocorreu o acidente que deixou dois ocupantes de uma moto feridos
Trecho da Rodovia ES-261, onde ocorreu o acidente que deixou dois ocupantes de uma moto feridos Fernando Madeira

A Justiça do Espírito Santo arbitrou fiança de R$ 40 mil para um motorista de 46 anos, preso em flagrante após um grave acidente de trânsito que deixou duas pessoas feridas na Rodovia Josil Espíndula Agostini (ES-261), em Santa Teresa, na noite do último sábado (7). Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez e teria invadido a contramão antes de atingir uma motocicleta.


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Durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (9), a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, condicionada ao pagamento de fiança de R$ 40 mil e ao cumprimento de medidas cautelares.


Entre as determinações estão a proibição de dirigir veículos automotores, de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes e de deixar a comarca onde reside sem autorização judicial. A decisão também estabelece que o motorista compareça aos atos processuais e mantenha seu endereço atualizado.


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O motorista foi autuado pela suspeita de lesão corporal culposa grave ou gravíssima na direção de veículo automotor sob influência de álcool, crime previsto no artigo 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro.


As vítimas são um homem de 49 anos e uma mulher de 42 anos, que estavam em uma motocicleta Honda Shadow. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, com ferimentos graves.

LESÕES E CIRURGIAS

Conforme os registros policiais, a mulher sofreu lesões na região da bacia, com indicação de intervenção cirúrgica, enquanto o homem teve uma cirurgia no fêmur indicada pela equipe médica. Na ocasião do registro da ocorrência, os dois permaneciam internados, sem previsão de alta.


O advogado Fábio Marçal, que representa as vítimas, critica a conduta atribuída ao motorista e destaca a gravidade das consequências provocadas pela combinação de álcool e direção.


“É inadmissível que uma pessoa faça a escolha de consumir bebida alcoólica, assumir a direção de um veículo e colocar em risco a vida de outras pessoas. Estamos falando de duas vítimas que tiveram suas vidas profundamente afetadas por uma conduta que poderia ter sido evitada. Dirigir exige responsabilidade, e quem desrespeita esse dever precisa responder pelas consequências de seus atos”, afirma Fábio Marçal.

COMO FOI O ACIDENTE

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista conduzia um Mitsubishi ASX no sentido Santa Teresa-Fundão quando teria ultrapassado a faixa dupla contínua e invadido a pista contrária, atingindo frontalmente a motocicleta.


Os policiais relataram que o condutor apresentava forte odor etílico, fala arrastada e sonolência. Ele admitiu ter consumido bebida alcoólica ao longo do dia, mas se recusou a realizar o teste do bafômetro.


A consulta aos sistemas policiais também apontou que o motorista possuía registro anterior pelo crime de embriaguez ao volante e estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde setembro de 2017. O caso segue sob apuração das autoridades.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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