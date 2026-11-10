A punição a um motorista embriagado que causou grave acidente no ES

A Justiça do Espírito Santo arbitrou fiança de R$ 40 mil para um motorista de 46 anos, preso em flagrante após um grave acidente de trânsito que deixou duas pessoas feridas na Rodovia Josil Espíndula Agostini (ES-261), em Santa Teresa, na noite do último sábado (7). Segundo a Polícia Militar, o condutor apresentava sinais de embriaguez e teria invadido a contramão antes de atingir uma motocicleta.





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Durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (9), a Justiça concedeu liberdade provisória ao motorista, condicionada ao pagamento de fiança de R$ 40 mil e ao cumprimento de medidas cautelares.





Entre as determinações estão a proibição de dirigir veículos automotores, de frequentar bares e estabelecimentos semelhantes e de deixar a comarca onde reside sem autorização judicial. A decisão também estabelece que o motorista compareça aos atos processuais e mantenha seu endereço atualizado.



