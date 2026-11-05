5 cuidados para evitar prejuízos na Black Friday

O balanço da Black Friday de 2025 do Procon de São Paulo ajuda a dimensionar a importância desse cuidado. A instituição contabilizou 2.979 reclamações formalizadas. A não entrega ou o atraso representou 31,62% dos registros, enquanto os cancelamentos pelo fornecedor responderam por 15,51%. O levantamento não aponta as causas tecnológicas das ocorrências, mas mostra a relevância de cumprir a oferta depois da compra.