Esquenta Black Friday: o que vale comprar agora e o que esperar

Confira empresas que começaram o Esquente e como fazer escolhas inteligentes antes da Black Friday 2025. Crédito: Canva

A cada Novembro, o varejo se aquece antes mesmo da última sexta-feira do mês. As lojas anunciam “ofertas imperdíveis”, os sites disparam alertas e o consumidor recebe várias promoções de uma só vez. É o chamado Esquenta Black Friday, o período em que as marcas começam a antecipar descontos e preparar o público para a data mais aguardada do comércio.

Mas nem tudo é perfeito. Em meio a tantos anúncios de “50% OFF”, é fácil se empolgar e comprar produtos ainda com preços altos ou até mesmo cair em golpes. Por isso, antes de clicar em “comprar”, vale colocar em prática o planejamento e uma pesquisa consciente.

O que costuma valer a pena no esquenta?

O Esquenta Black Friday é o momento ideal para focar em produtos de maior valor agregado ou em itens de consumo recorrente que podem ser estocados. A seguir, listamos as categorias que historicamente apresentam as melhores oportunidades durante este período de aquecimento:

Produtos para casa no esquenta Black Friday

Itens de Casa e Decoração e Eletrodomésticos são excelentes alvos. Produtos como geladeiras, máquinas de lavar, aspiradores robôs e conjuntos de panelas costumam ter preços inflacionados ao longo do ano. No Esquenta, as lojas buscam liberar espaço para novos modelos, tornando os itens de linha excelentes opções de compra.

Eletrônicos antes da Black Friday

A categoria de Eletrônicos é a mais procurada. No Esquenta, o foco deve ser em modelos de gerações anteriores ou acessórios. Smartphones e Notebooks, modelos lançados no ano anterior ou no início do ano corrente costumam ter descontos agressivos, pois as marcas se preparam para lançar novidades. Acessórios como, fones de ouvido com ou sem fio, smartwatches e caixas de som portáteis são frequentemente incluídos em ofertas relâmpago.

Oportunidades em produtos de beleza e autocuidado

Além dos bens duráveis, o Esquenta é um excelente momento para investir em beleza e autocuidado. Produtos como perfumes, kits de skincare, maquiagens e itens de higiene pessoal (que podem ser estocados) costumam entrar muito em promoções. Equipamentos de uso pessoal, como secadores de cabelo, escovas elétricas e depiladores, também são frequentemente incluídos nas ofertas, representando uma boa oportunidade para renovar ou adquirir itens de maior valor.

Como pesquisar e identificar promoções reais

Ferramentas como Zoom, Buscapé e Google Shopping são os melhores aliados. Elas não apenas comparam o preço atual do produto em diversas lojas, mas mostram o histórico de preço nos últimos 30, 60 ou 90 dias. Se o preço subiu na semana anterior ao Esquenta para cair no dia da oferta, é um sinal claro de maquiagem.

Outra dica a se considerar, antes de finalizar a compra, verifique a reputação da loja no Reclame Aqui e em fóruns de consumidores. Lojas com muitas reclamações sobre atraso na entrega ou cancelamento de pedidos durante a Black Friday devem ser evitadas.

Leia as avaliações de quem já comprou o produto, lá eles fornecem informações importantes sobre qualidade, durabilidade, se o preço é justo e a questão de prazos.

Lembre-se que um desconto excelente pode ser anulado pela taxa de entrega, o famoso frete. Não se esqueça de calcular o custo total da compra e verificar se o preço ainda condiz com a promoção e se o prazo de entrega é aceitável.

Empresas que já começaram o esquenta

O Esquenta Black Friday não é apenas uma prévia, é a fase mais estratégica da temporada de descontos. E algumas empresas investem bastante no momento mais crucial de vendas do ano.

Mercado Livre: O aquecimento com o 11.11

O Mercado Livre, um dos maiores marketplaces da América Latina, utiliza o evento 11.11 (Dia dos Solteiros) como um poderoso aquecimento para a Black Friday. O evento, que ocorre no dia 11 de novembro, é uma oportunidade estratégica para a plataforma liberar uma enxurrada de ofertas e cupons de desconto antes da data oficial.

O 11.11 é marcado pela distribuição de muitos cupons que podem ser aplicados em diversas categorias, desde eletrônicos até moda e itens para casa. É o momento de garantir descontos em produtos que podem não ter o mesmo percentual de queda no dia oficial.

Vale ressaltar que, com o selo de proteção ao comprador e a logística robusta (muitas vezes com entrega rápida via fulfillment), o Mercado Livre oferece um ambiente mais seguro para a compra, reduzindo o risco de golpes e garantindo a entrega.

E mesmo sendo um marketplace que abriga milhares de vendedores, a plataforma facilita a identificação de parceiros com boa reputação (selos Mercado Líder), o que é crucial para uma compra tranquila e para evitar golpes.

Amazon: O Esquenta da Amazon

A Amazon é conhecida por suas ofertas relâmpago diárias e descontos exclusivos para membros Prime, que frequentemente incluem produtos de marca própria (como dispositivos Echo e Kindle) com preços historicamente baixos. A Amazon adota a estratégia “Early Black Friday Deals” para engajar os consumidores semanas antes do evento principal. Ficar atento a essas ofertas é essencial, pois elas têm duração limitada.

A plataforma oferece uma das maiores variedades de produtos e o Esquenta é o momento ideal para garantir itens que podem esgotar rapidamente no dia da Black Friday, especialmente em categorias como livros, games e importados.