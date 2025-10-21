Dinheiro girando

Comércio do ES espera movimentar R$ 9,1 bi na Black Friday e R$ 9,4 bi no Natal

Entre as atividades mais beneficiadas estão as ligadas aos segmentos supermercadista, de vestuário e calçados, utilidades domésticas e eletrônicos

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16:14

Último semestre de 2025 será de alta movimentação no comércio capixaba Crédito: Unsplash

O fim de ano será aquecido no comércio capixaba. Apenas a Black Friday deve movimentar R$ 9,1 bilhões ao longo de novembro, enquanto a semana do Natal ao Ano Novo tem projeção de R$ 9,4 bilhões — sendo R$ 1,57 bilhão só da celebração natalina. A projeção indica um recorde na série histórica registrada desde 2012 e mostra um crescimento de 3,4% se comparado ao mesmo período de 2024.

Os indicadores compõem a ‘Pesquisa de Estimativas e Previsões de Movimentação Financeira’, elaborada pelo programa Connect Fecomércio-ES e divulgada nesta terça-feira (21). Somadas as projeções para o setor de serviços, e também as vendas realizadas no Dia das Crianças, a previsão é que sejam movimentados R$ 45 bilhões na economia do Espírito Santo até o final de dezembro.

As atividades mais beneficiadas estão ligadas aos segmentos supermercadista, de vestuário e calçados, utilidades domésticas e de eletroeletrônicos, além de farmácias e perfumarias. No Estado, esses segmentos concentram mais de 80% do faturamento do varejo no período. No acumulado, contando com as datas comemorativas, o comércio varejista do Espírito Santo deve chegar aos R$ 27,1 bilhões em vendas no último trimestre de 2025.

Por sua vez, o setor de serviços deve movimentar outros R$ 18 bilhões, impulsionado pelo segmento de transportes e de lazer voltado às famílias, como restaurantes, teatros, hotéis e parques.

Entre outras movimentações no mercado, a cifra deve colaborar para que o Estado encerre 2025 com a movimentação de R$ 379,6 bilhões no ano nos setores de comércio e serviços.

Leia mais Empresas e consumidores estão menos endividados no ES

Dia das Crianças impulsionou desempenho

Segundo o Sistema Fecomércio, o Dia das Crianças foi marcado por uma movimentação de R$ 201,6 milhões em vendas, o maior volume no Espírito Santo desde 2008, quando foram girados R$ 111,3 milhões. No ano passado, foram R$ 119,8 milhões.

“Quanto às compras de Black Friday, que ocorre durante todo o mês de novembro, a expectativa é que os consumidores planejem de forma mais antecipada, aproveitando condições atrativas em segmentos como eletroeletrônicos, móveis, utilidades domésticas, vestuário e supermercados”, pontua a pesquisa.

Para André Spalenza, coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, os meses que antecedem o fim de 2025 vão exigir gestões estratégicas mais cuidadosas, principalmente em estoques, promoções e na variedade dos produtos.

“Essas estimativas mostram um crescimento nesses setores. A Black Friday, por exemplo, já rivaliza com o Natal em termos de movimentação da economia e, no período, transportes e logística ainda vão movimentar mais R$ 2,52 bilhões”, projeta.

O coordenador da pesquisa ainda destaca que as ações estratégicas na gestão dos negócios serão decisivas não só para o aumento das vendas, mas também para a garantia dos lucros nos últimos meses do ano.

Já para Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES, as estimativas são relevantes para mostrar a investidores de outras regiões do Brasil o contexto econômico do Espírito Santo.

“São informações que constroem uma linha do tempo e mostram os reflexos da economia em vários períodos. Isso é importante para investidores, para consumidores e também para o poder público em decisões mais assertivas e seguras na economia”, avalia Moro.

Ainda neste contexto, o coordenador da pesquisa explica que, com a queda da inadimplência entre as empresas e pessoas físicas no Estado, o poder de compra das famílias aumenta, com o planejamento de gastos com lazer, viagens e confraternizações.

“Oferecer promoções e formas de pagamento que pesem menos no bolso das famílias pode ser um diferencial importante para estímulo das vendas”, conclui o pesquisador.

