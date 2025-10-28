Clube A Gazeta
Os 10 melhores espumantes de até R$100 para a sua comemoração

Entenda a diferença entre os tipos de espumante e descubra quais mais combinam com você

Vitória
Publicado em 28/10/2025 às 16h59
Confira lista de espumantes e saiba diferenciar os tipos da bebida. Crédito: Canva

Lembrado pelas borbulhas e bastante presente em festas e eventos, o espumante se tornou a bebida oficial do brinde. E para não errar no momento mais esperado das comemorações, é importante entender as diferenças entre os tipos de rótulos, qual o mais adequado para cada ocasião e como escolher corretamente. Pensando nisso, o Clube A Gazeta preparou uma seleção com os melhores espumantes por até R$100. Confira!

Um espumante é um vinho (branco, rosé ou tinto) que se diferencia da bebida tradicional por conter gás carbônico natural dissolvido, em quantidade suficiente para que, ao ser servido, forme bolhas (conhecidas como perlage) e uma espuma notável na taça. Essa presença de gás carbônico é resultado de um processo de segunda fermentação, que retém o gás dentro da bebida, sob pressão, dando a característica de efervescência.

Outra classificação dos espumantes se deve pelo teor de açúcar residual, a doçura. A definição sobre o quão seco ou doce o espumante é, é a mais comum e costuma aparecer no rótulo da bebida.

Categorias dos espumantes

As categorias dos espumantes são definidas pela quantidade de açúcar residual na bebida. Essa quantidade é ajustada no final do processo de produção de cada espumante quando é adicionado o Licor de Expedição (exceto no Nature). Essa classificação indica o nível de doçura, indo do mais seco (quase sem açúcar) ao mais doce.

Nature

É o espumante mais seco de todos, pois não recebe adição de açúcar no Licor de Expedição (o teor residual vem apenas da uva). Contendo apenas 0 a 3 gramas de açúcar por litro, é o estilo mais puro de espumante e exige a melhor qualidade do vinho base.

Extra Brut

É um espumante extremamente seco, mas com um toque sutil de maciez. Com 3 a 6 gramas de açúcar por litro, a bebida é ligeiramente mais suave que o Nature.

Brut

O modelo é padrão de mercado e o mais vendido. Com 6 a 12 gramas por litro, o espumante equilibra acidez, frescor e uma leve doçura, se tornando versátil para harmonização.

Extra Sec

Apesar do nome, é mais doce que o Brut, contendo 12 a 17 gramas de açúcar por litro, possuindo uma doçura perceptível, mas com o frescor ainda se destacando no gosto.

Sec

O espumante possui uma doçura mais presente no sabor. É importante saber que, no mundo dos espumantes, “Seco” não é o mesmo que “Brut”, o seco contém entre 17 a 32 gramas de açúcar por litro, se diferenciando muito do “Brut”.

Demi-Sec

O espumante é claramente doce, com 32 a 50 gramas de açúcar por litro, ele é ótimo para acompanhar frutas e sobremesas que não sejam exageradamente doces.

Doce

O espumante mais doce é o... Doce. O espumante se destaca por ter sempre uma medida acima de 50 gramas de açúcar por litro.

Espumantes e seu processo de produção

Para o processo de produção dos espumantes, os principais métodos são o Tradicional (Champenoise) e o Charmat. A diferença entre os dois está no local onde ocorre a segunda fermentação, a etapa que cria as bolhas no espumante.

Método Tradicional/Champenoise

A produção do vinho sem gás é feita. Após isso, o vinho base é engarrafado com a adição de leveduras e açúcar (Licor de Tiragem). A fermentação (que cria as bolhas) ocorre dentro da própria garrafa. É o método usado para o Champagne (França), Cava (Espanha) e muitos espumantes de alta qualidade no mundo, gerando sabores mais complexos, com notas de pão tostado e manteiga.

Após isso, as garrafas ficam deitadas por um longo período (meses ou anos) em contato com as borras, conferindo a complexidade de sabor, esse processo é chamado de maturação.

Depois as borras são levadas para o gargalo através de um giro gradual das garrafas, o gargalo é congelado e a pressão expulsa o gelo com os sedimentos, removendo as borras.

Por fim, acontece a dosagem. O volumo perdido é completado com uma mistura de vinho e açúcar, definindo a doçura final.

Método Charmat

O vinho base é produzido, sem gás, e é transferido para grandes tanques de aço inoxidável pressurizados. O Licor de Tiragem é adicionado e a fermentação ocorre no tanque, onde o CO2 fica preso.

Após a fermentação, o espumante é filtrado para que as leveduras sejam removidas e é engarrafado sob pressão. A dosagem é feita antes ou durante o engarrafamento, finalizando a produção.

Qual o espumante ideal para comemorações?

A verdade é que não existe um único “melhor” espumante, pois a escolha depende muito do seu paladar, do tipo de celebração e do momento em que será servido. Por isso, separamos uma lista de algumas opções de espumantes e suas características, para que você decida a melhor opção para seu contexto.

Espumante Branco Brut Salton 750ml

Espumante Branco Brut Salton 750ml

É um clássico brasileiro da Serra Gaúcha, produzido pela tradicional Vinícola Salton, sendo um Brut seco e refrescante feito com um corte de uvas como Chardonnay, Prosecco e Trebbiano. O espumante possui uma cor amarelo-esverdeada brilhante, um aroma frutado com notas cítricas e florais, e um paladar leve, cremoso e com acidez equilibrada.

Espumante Branco Doce Moscatel da Casa Perini

Espumante Branco Doce Moscatel da Casa Perini

Eleito o 5º Melhor Vinho do Mundo em um ranking de 2017. Ele é produzido) apenas com uvas Moscato, utilizando o método Asti, que resulta em um vinho naturalmente doce e com baixo teor alcoólico. No aroma, ele é intenso, leve e fino, com fortes notas de flores e frutas como pêssego. No paladar, sua doçura é bem equilibrada pelo frescor natural da uva, o que o torna leve, agradável e muito refrescante.

Espumante Rosé Aquarela Moscatel Casa Perini

Espumante Rosé Aquarela Moscatel Casa Perini

É um espumante brasileiro da Serra Gaúcha, doce e leve. Sua cor rosada suave vem da uva Moscato de Hamburgo, misturada ao Moscato Branco e Giallo. É muito aromático, com notas de jasmim, casca de laranja e morango. O espumante é doce e fresco, com acidez que equilibra o açúcar.

Chandon Réserve Brut

Chandon Réserve Brut

É um espumante Brut (seco), feito com Pinot Noir, Chardonnay e Riesling Itálico. Possui cor amarela clara, borbulhas finas e aroma de frutas cítricas, pão fresco e frutas secas. O sabor é fresco e equilibrado. Perfeito para harmonizar com sushi, ostras e frutos do mar.

Espumante Argentino Branco Brut Mumm

Espumante Argentino Branco Brut Mumm

É um Brut (seco) feito com Chardonnay e Pinot Noir. Apresenta um aroma frutado com notas de pão fresco, é fresco e equilibrado no paladar. Ideal para harmonizar com peixes, frutos do mar e aperitivos.

Freixenet Carta Nevada Semi Seco

Freixenet Carta Nevada Semi Seco

É um Cava é um espumante espanhol clássico, feito no Penedés com uvas Macabeo, Xarel-lo e Parellada. É classificado como Semi Seco (Demi-Sec), ou seja, é adocicado, mas com a doçura equilibrada pela acidez. Apresenta aromas de maçã verde e frutas cítricas. É ideal para acompanhar sobremesas ou ser servido como aperitivo.

Espumante Freixenet Rosé Brut

Espumante Freixenet Rosé Brut

É um Cava (espanhol seco), feito no Penedés com as uvas Garnacha e Trepat. Apresenta cor rosada viva, aromas de frutas vermelhas e um paladar fresco e leve. É ideal para acompanhar peixes, massas e aperitivos.

Chandon Passion On Ice Rosé

Chandon Passion On Ice Rosé

É um espumante brasileiro Demi-Sec (adocicado) da Serra Gaúcha, feito com Moscato, Malvasia e Pinot Noir. Destaca-se por ser servido com gelo e por seu perfil exótico e frutado, com notas de maracujá e pêssego. É leve e macio, ideal para pratos agridoces e sobremesas.

Chandon Garden Spritz

Chandon Garden Spritz

É um espumante brasileiro/argentino que combina o Chandon Brut com um bitter natural de laranjas orgânicas e especiarias. O espumante se destaca por ter menos açúcar e ser servido com gelo. É cítrico, refrescante e possui um agradável equilíbrio entre doce e amargo.

Espumante Salton Demi-Sec

Espumante Salton Demi-Sec

É um espumante branco brasileiro classificado como meio-seco (doce). É feito com uvas como Chardonnay, Prosecco e Trebbiano, sendo leve, fresco e suave. Possui aromas de frutas brancas e pão fresco. Ideal para sobremesas ou aperitivos.

