Os 10 melhores espumantes de até R$100 para a sua comemoração

Lembrado pelas borbulhas e bastante presente em festas e eventos, o espumante se tornou a bebida oficial do brinde. E para não errar no momento mais esperado das comemorações, é importante entender as diferenças entre os tipos de rótulos, qual o mais adequado para cada ocasião e como escolher corretamente. Pensando nisso, o Clube A Gazeta preparou uma seleção com os melhores espumantes por até R$100. Confira!

Um espumante é um vinho (branco, rosé ou tinto) que se diferencia da bebida tradicional por conter gás carbônico natural dissolvido, em quantidade suficiente para que, ao ser servido, forme bolhas (conhecidas como perlage) e uma espuma notável na taça. Essa presença de gás carbônico é resultado de um processo de segunda fermentação, que retém o gás dentro da bebida, sob pressão, dando a característica de efervescência.

Outra classificação dos espumantes se deve pelo teor de açúcar residual, a doçura. A definição sobre o quão seco ou doce o espumante é, é a mais comum e costuma aparecer no rótulo da bebida.

Categorias dos espumantes

As categorias dos espumantes são definidas pela quantidade de açúcar residual na bebida. Essa quantidade é ajustada no final do processo de produção de cada espumante quando é adicionado o Licor de Expedição (exceto no Nature). Essa classificação indica o nível de doçura, indo do mais seco (quase sem açúcar) ao mais doce.

Nature

É o espumante mais seco de todos, pois não recebe adição de açúcar no Licor de Expedição (o teor residual vem apenas da uva). Contendo apenas 0 a 3 gramas de açúcar por litro, é o estilo mais puro de espumante e exige a melhor qualidade do vinho base.

Extra Brut

É um espumante extremamente seco, mas com um toque sutil de maciez. Com 3 a 6 gramas de açúcar por litro, a bebida é ligeiramente mais suave que o Nature.

Brut

O modelo é padrão de mercado e o mais vendido. Com 6 a 12 gramas por litro, o espumante equilibra acidez, frescor e uma leve doçura, se tornando versátil para harmonização.

Extra Sec

Apesar do nome, é mais doce que o Brut, contendo 12 a 17 gramas de açúcar por litro, possuindo uma doçura perceptível, mas com o frescor ainda se destacando no gosto.

Sec

O espumante possui uma doçura mais presente no sabor. É importante saber que, no mundo dos espumantes, “Seco” não é o mesmo que “Brut”, o seco contém entre 17 a 32 gramas de açúcar por litro, se diferenciando muito do “Brut”.

Demi-Sec

O espumante é claramente doce, com 32 a 50 gramas de açúcar por litro, ele é ótimo para acompanhar frutas e sobremesas que não sejam exageradamente doces.

Doce

O espumante mais doce é o... Doce. O espumante se destaca por ter sempre uma medida acima de 50 gramas de açúcar por litro.

Espumantes e seu processo de produção

Para o processo de produção dos espumantes, os principais métodos são o Tradicional (Champenoise) e o Charmat. A diferença entre os dois está no local onde ocorre a segunda fermentação, a etapa que cria as bolhas no espumante.

Método Tradicional/Champenoise

A produção do vinho sem gás é feita. Após isso, o vinho base é engarrafado com a adição de leveduras e açúcar (Licor de Tiragem). A fermentação (que cria as bolhas) ocorre dentro da própria garrafa. É o método usado para o Champagne (França), Cava (Espanha) e muitos espumantes de alta qualidade no mundo, gerando sabores mais complexos, com notas de pão tostado e manteiga.

Após isso, as garrafas ficam deitadas por um longo período (meses ou anos) em contato com as borras, conferindo a complexidade de sabor, esse processo é chamado de maturação.

Depois as borras são levadas para o gargalo através de um giro gradual das garrafas, o gargalo é congelado e a pressão expulsa o gelo com os sedimentos, removendo as borras.

Por fim, acontece a dosagem. O volumo perdido é completado com uma mistura de vinho e açúcar, definindo a doçura final.

Método Charmat

O vinho base é produzido, sem gás, e é transferido para grandes tanques de aço inoxidável pressurizados. O Licor de Tiragem é adicionado e a fermentação ocorre no tanque, onde o CO2 fica preso.

Após a fermentação, o espumante é filtrado para que as leveduras sejam removidas e é engarrafado sob pressão. A dosagem é feita antes ou durante o engarrafamento, finalizando a produção.

Qual o espumante ideal para comemorações?

A verdade é que não existe um único “melhor” espumante, pois a escolha depende muito do seu paladar, do tipo de celebração e do momento em que será servido. Por isso, separamos uma lista de algumas opções de espumantes e suas características, para que você decida a melhor opção para seu contexto.

