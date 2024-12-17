12 melhores vinhos e espumantes em promoção para brindar no fim de ano

Conheça vinhos rosés, brancos e tintos para compor a sua ceia ou presentear. Crédito: Freepik

12 vinhos e espumantes em promoção que vão agradar os mais variados paladares. O fim de ano está pertinho, e com ele, o momento de celebrar as conquistas, reunir familiares e amigos e brindar a chegada de um novo ciclo. O vinho, símbolo de celebração e sofisticação, ganha ainda mais espaço nas mesas de Natal e ano-novo, compondo o cenário perfeito para ceias especiais. Seja um espumante refrescante para abrir os trabalhos ou um tinto encorpado para acompanhar pratos tradicionais, a escolha da bebida faz toda a diferença. Pensando nisso, selecionamosque vão agradar os mais variados paladares.

Melhores vinhos e espumantes em promoção para a ceia de Natal e o ano-novo

1. Concha y Toro Casillero Del Diablo Malbec 750ml (Chile)

Originário do Vale Central, no Chile, o Casillero Del Diablo Malbec apresenta um teor alcoólico de 13,5% e uma coloração vermelho-rubi intenso. Este vinho é caracterizado por notas de ameixas negras e especiarias, além de toques sutis de baunilha e chocolate. Com um paladar rico e envolvente, harmoniza perfeitamente com churrasco, queijos maduros e molhos agridoces, sendo uma escolha certeira para acompanhar pratos marcantes. De: R$62,90 Por: R$40,04. (O menor preço dos últimos 30 dias).

Produtos Concha y Toro Casillero Del Diablo Malbec 750ml Vinho chileno de cor rubi intenso, com notas de ameixa e especiarias, ideal para churrascos e queijos maturados. VER OFERTA

2. Kit 02 Chandon Reserve Brut Espumante Brasileiro 750ml

O Chandon Reserve Brut, elaborado no Brasil, é fresco, equilibrado e frutado. Apresenta aromas elegantes e nítidos, com notas de frutas cítricas, frutas secas, flores brancas e toques de pão fresco. Produzido com 30% de Chardonnay, 30% de Riesling e 40% de Pinot Noir, possui uma coloração amarelo-esverdeada clara, com reflexos dourados, borbulhas finas e ativas, e uma espuma abundante. O teor alcoólico é de 11,8%, e a harmonização é ideal com ostras, sushi, frutos do mar e queijos leves. De: R$239,90 Por: R$203,90.

Produtos Kit 02 Chandon Reserve Brut Espumante Brasileiro 750ML Espumante fresco e equilibrado, com aromas de frutas cítricas e flores brancas, perfeito para frutos do mar. VER OFERTA

3. El Torito Vinho Espanhol Tempranillo 750ml

Produzido na região de Rioja, na Espanha, o El Torito é um vinho seco com teor alcoólico de 13% e coloração vermelho intenso. Seu blend de uvas Tempranillo e Garnacha proporciona notas de morango, ameixa, especiarias e jabuticaba. Com um perfil versátil, combina muito bem com carnes vermelhas, queijos e massas, sendo uma excelente opção para a ceia. De: R$59,90 Por: R$49,67.

Produtos El Torito Vinho Espanhol Tempranillo 750Ml Vinho espanhol seco com notas de morango e jabuticaba, ótimo para churrascos e massas. VER OFERTA

4. Casal Garcia Vinho Branco Verde 750ml

Reconhecido como o vinho verde mais vendido no mundo, o Casal Garcia é produzido em Portugal e possui um teor alcoólico de 9,5%. Com uma coloração amarelo-palha e reflexos esverdeados, oferece um aroma que combina frutas cítricas com toques florais. No paladar, é leve, frutado, ligeiramente efervescente e refrescante. Este vinho harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar e queijos leves, sendo perfeito para momentos descontraídos. De: R$58,49 Por: R$51,27.

Produtos Vinho Branco Verde Aveleda Casal Garcia 750Ml Casal Garcia Trajadura Vinho verde leve e refrescante, com toques cítricos, perfeito para peixes e saladas. VER OFERTA

5. Sierra Batuco Vinho Branco Chileno Chardonnay 750ml

Proveniente do Vale do Maule, no Chile, este Chardonnay apresenta um teor alcoólico de 13% e uma coloração amarelo-palha. Seu aroma tropical cativante traz toques de frutas cítricas e mel, enquanto o paladar revela notas de pêssego e pimenta branca, com um equilíbrio agradável. A harmonização é ideal com peixes, mariscos e moluscos, tornando-o uma escolha refrescante para os dias quentes. De: R$51,66 Por: R$45,00.

Produtos Sierra Batuco Vinho Branco Chileno Chardonnay 750Ml Branco chileno com aroma tropical e notas de pêssego, ideal para frutos do mar. VER OFERTA

6. Vinho Fino Tinto Português Intimista Alentejo 750ml

Produzido na região do Alentejo, em Portugal, este vinho combina uvas alfrocheiro, trincadeira e moreto, resultando em uma coloração vermelha escura. Com teor alcoólico de 13,5%, apresenta boa acidez, frescor, corpo médio e taninos bem resolvidos. No paladar, destaca-se pelas frutas vermelhas e pela harmonização com carnes vermelhas, queijos e massas, sendo uma escolha sofisticada para a ceia de Natal. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.



Produtos Vinho Fino Tinto Português Intimista Alentejo 750ml Vinho português com taninos equilibrados e notas de frutas vermelhas, harmoniza com carnes vermelhas e queijos. VER OFERTA

7. Sierra Batuco Vinho Tinto Chileno Cabernet Sauvignon 750ml

Originário do Vale do Maule, no Chile, este Cabernet Sauvignon seco possui um teor alcoólico de 13% e notas intensas de frutas vermelhas, predominando ameixas e especiarias. Com uma coloração marcante e um paladar rico, harmoniza perfeitamente com massas e carnes vermelhas, sendo ideal para ocasiões especiais. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.

Produtos Sierra Batuco Vinho Tinto Chileno Cabernet Sauvignon, seco, 750Ml Cabernet chileno seco com notas intensas de ameixas, perfeito para carnes vermelhas e massas. VER OFERTA

8. Bodegas Los Tinos Vinho Belo Verdejo Branco 750ml

Produzido na região de Rioja, na Espanha, este vinho branco apresenta teor alcoólico de 12% e uma coloração amarelo-dourada. Seus aromas são marcados por frutas cítricas, toques herbáceos e notas de nozes, com nuances de mineralidade. No paladar, oferece acidez agradável, notas de maçã verde e raspas de limão siciliano, além de um final seco e leve. Harmoniza com frutos do mar, saladas e queijos, sendo perfeito para os dias de verão. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.

Produtos Bodegas Los Tinos Vinho Belo Verdejo Branco Espanha 750Ml Branco espanhol com notas cítricas e de maçã verde, excelente com frutos do mar. VER OFERTA

9. I Puri Vinho Italiano Lambrusco Tinto 750ml

Este Lambrusco frisante, originário da região de Emilia-Romagna, na Itália, apresenta uma coloração rubi de média intensidade. Produzido com blend de uvas típicas, como Marani, Salamino, Maestri e Lancellotta, possui aromas de frutas vermelhas, como morango e cereja, com um toque floral. No paladar, é levemente adocicado, com bolhas finas, acidez equilibrada e sabor frutado. Ideal para acompanhar aperitivos, saladas, pizzas, massas leves e queijos suaves, é uma escolha versátil e descontraída. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.

Produtos I Puri Vinho Italiano Lambrusco Tinto 750Ml Lambrusco frisante e levemente doce, perfeito para saladas e pizzas. VER OFERTA

10. Espumante Chandon Passion Rosé 750ml

Com uma coloração salmão delicada e espuma abundante, o Chandon Passion Rosé é elaborado a partir das uvas Malvasia, Moscatel e Pinot Noir. Apresenta aromas exuberantes de frutos tropicais, como maracujá, pêssego, lichia e jambo, com sutis toques florais de rosas. No paladar, destaca-se pela acidez equilibrada e pela harmonia entre maciez e frescor. Seu teor alcoólico é de 12%, e a harmonização é ideal com sobremesas e saladas de frutas tropicais. De: R$108,40 Por: R$ 96,48.

Produtos Espumante Chandon Passion Rose 750 Ml Espumante delicado com notas de frutas tropicais e flores, ideal para sobremesas. VER OFERTA

11. Espumante Freixenet Carta Nevada Cava 750ml

Produzido na região de Penedès, na Espanha, este cava combina as variedades de uvas Macabeo, Xarello e Parellada. Com uma coloração amarelo-palha e reflexos dourados, apresenta borbulhas finas e aromas florais e de frutas frescas, com toques cítricos. No paladar, é fresco, estruturado e com suave acidez. Possui teor alcoólico de 11,5% e harmoniza com aperitivos, peixes, massas, risotos e sobremesas. De: R$ 75,53 Por: R$ 66,47.



Produtos Espumante Freixenet Carta Nevada Cava 750ml Cava espanhol refrescante com notas de pêssego e damasco, ideal para aperitivos e risotos. VER OFERTA

12. Espumante Brut Casa Perini 750ml

Produzido na Serra Gaúcha, no Brasil, pela vinícola Casa Perini, este espumante elaborado pelo método Charmat combina as uvas Chardonnay e Riesling Itálico. Apresenta uma coloração amarelo-palha, com perlage fino e intenso. Seus aromas remetem a pêra e maçã-verde, enquanto o paladar é marcado pelo frescor intenso e ótima estrutura. Com teor alcoólico de 12%, é ideal para harmonizar com saladas, queijos, peixes, defumados e carnes brancas. De: R$ 50,59 Por: R$ 44,52.



Produtos Espumante Brut 750ml Casa Perini Espumante brasileiro fresco, com aromas de maçã verde e pêra, perfeito para carnes brancas. VER OFERTA

Quais são os benefícios do vinho?

Saiba mais sobre os efeitos do vinho no corpo. Crédito: Freepik

vinho oferece diversos benefícios à saúde quando consumido com moderação, como propriedades antioxidantes que atuam na melhora dos níveis de colesterol e da saúde do coração, de forma a agir como um anticoagulante natural. Além disso, o vinho também pode ser relacionado à prevenção de doenças crônicas e até melhoria da saúde mental.

Saiba como economizar na compra de vinhos

Para sempre ter mais economia, incluindo na compra de vinhos, a dica é: seja um assinante do Clube. Assim, é possível aproveitar vantagens especiais em parceiros do mundo do vinho (e de diversos outros segmentos). Com descontos exclusivos na Vinsel Vinhos Empório Joaquim , sua adega sempre terá rótulos novos para todas as ocasiões e festividades.