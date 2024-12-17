12 melhores vinhos e espumantes em promoção para brindar no fim de ano

Conheça vinhos rosés, brancos e tintos para compor a sua ceia ou presentear.Crédito: Freepik
O fim de ano está pertinho, e com ele, o momento de celebrar as conquistas, reunir familiares e amigos e brindar a chegada de um novo ciclo. O vinho, símbolo de celebração e sofisticação, ganha ainda mais espaço nas mesas de Natal e ano-novo, compondo o cenário perfeito para ceias especiais. Seja um espumante refrescante para abrir os trabalhos ou um tinto encorpado para acompanhar pratos tradicionais, a escolha da bebida faz toda a diferença. Pensando nisso, selecionamos 12 vinhos e espumantes em promoção que vão agradar os mais variados paladares.
Melhores vinhos e espumantes em promoção para a ceia de Natal e o ano-novo
1. Concha y Toro Casillero Del Diablo Malbec 750ml (Chile)
Originário do Vale Central, no Chile, o Casillero Del Diablo Malbec apresenta um teor alcoólico de 13,5% e uma coloração vermelho-rubi intenso. Este vinho é caracterizado por notas de ameixas negras e especiarias, além de toques sutis de baunilha e chocolate. Com um paladar rico e envolvente, harmoniza perfeitamente com churrasco, queijos maduros e molhos agridoces, sendo uma escolha certeira para acompanhar pratos marcantes. De: R$62,90 Por: R$40,04. (O menor preço dos últimos 30 dias).
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Concha y Toro Casillero Del Diablo Malbec 750ml
Vinho chileno de cor rubi intenso, com notas de ameixa e especiarias, ideal para churrascos e queijos maturados.
2. Kit 02 Chandon Reserve Brut Espumante Brasileiro 750ml
O Chandon Reserve Brut, elaborado no Brasil, é fresco, equilibrado e frutado. Apresenta aromas elegantes e nítidos, com notas de frutas cítricas, frutas secas, flores brancas e toques de pão fresco. Produzido com 30% de Chardonnay, 30% de Riesling e 40% de Pinot Noir, possui uma coloração amarelo-esverdeada clara, com reflexos dourados, borbulhas finas e ativas, e uma espuma abundante. O teor alcoólico é de 11,8%, e a harmonização é ideal com ostras, sushi, frutos do mar e queijos leves. De: R$239,90 Por: R$203,90.
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Kit 02 Chandon Reserve Brut Espumante Brasileiro 750ML
Espumante fresco e equilibrado, com aromas de frutas cítricas e flores brancas, perfeito para frutos do mar.
3. El Torito Vinho Espanhol Tempranillo 750ml
Produzido na região de Rioja, na Espanha, o El Torito é um vinho seco com teor alcoólico de 13% e coloração vermelho intenso. Seu blend de uvas Tempranillo e Garnacha proporciona notas de morango, ameixa, especiarias e jabuticaba. Com um perfil versátil, combina muito bem com carnes vermelhas, queijos e massas, sendo uma excelente opção para a ceia. De: R$59,90 Por: R$49,67.
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El Torito Vinho Espanhol Tempranillo 750Ml
Vinho espanhol seco com notas de morango e jabuticaba, ótimo para churrascos e massas.
4. Casal Garcia Vinho Branco Verde 750ml
Reconhecido como o vinho verde mais vendido no mundo, o Casal Garcia é produzido em Portugal e possui um teor alcoólico de 9,5%. Com uma coloração amarelo-palha e reflexos esverdeados, oferece um aroma que combina frutas cítricas com toques florais. No paladar, é leve, frutado, ligeiramente efervescente e refrescante. Este vinho harmoniza com saladas, peixes, frutos do mar e queijos leves, sendo perfeito para momentos descontraídos. De: R$58,49 Por: R$51,27.
Vinho verde leve e refrescante, com toques cítricos, perfeito para peixes e saladas.
5. Sierra Batuco Vinho Branco Chileno Chardonnay 750ml
Proveniente do Vale do Maule, no Chile, este Chardonnay apresenta um teor alcoólico de 13% e uma coloração amarelo-palha. Seu aroma tropical cativante traz toques de frutas cítricas e mel, enquanto o paladar revela notas de pêssego e pimenta branca, com um equilíbrio agradável. A harmonização é ideal com peixes, mariscos e moluscos, tornando-o uma escolha refrescante para os dias quentes. De: R$51,66 Por: R$45,00.
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Sierra Batuco Vinho Branco Chileno Chardonnay 750Ml
Branco chileno com aroma tropical e notas de pêssego, ideal para frutos do mar.
6. Vinho Fino Tinto Português Intimista Alentejo 750ml
Produzido na região do Alentejo, em Portugal, este vinho combina uvas alfrocheiro, trincadeira e moreto, resultando em uma coloração vermelha escura. Com teor alcoólico de 13,5%, apresenta boa acidez, frescor, corpo médio e taninos bem resolvidos. No paladar, destaca-se pelas frutas vermelhas e pela harmonização com carnes vermelhas, queijos e massas, sendo uma escolha sofisticada para a ceia de Natal. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.
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Vinho Fino Tinto Português Intimista Alentejo 750ml
Vinho português com taninos equilibrados e notas de frutas vermelhas, harmoniza com carnes vermelhas e queijos.
7. Sierra Batuco Vinho Tinto Chileno Cabernet Sauvignon 750ml
Originário do Vale do Maule, no Chile, este Cabernet Sauvignon seco possui um teor alcoólico de 13% e notas intensas de frutas vermelhas, predominando ameixas e especiarias. Com uma coloração marcante e um paladar rico, harmoniza perfeitamente com massas e carnes vermelhas, sendo ideal para ocasiões especiais. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.
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Sierra Batuco Vinho Tinto Chileno Cabernet Sauvignon, seco, 750Ml
Cabernet chileno seco com notas intensas de ameixas, perfeito para carnes vermelhas e massas.
8. Bodegas Los Tinos Vinho Belo Verdejo Branco 750ml
Produzido na região de Rioja, na Espanha, este vinho branco apresenta teor alcoólico de 12% e uma coloração amarelo-dourada. Seus aromas são marcados por frutas cítricas, toques herbáceos e notas de nozes, com nuances de mineralidade. No paladar, oferece acidez agradável, notas de maçã verde e raspas de limão siciliano, além de um final seco e leve. Harmoniza com frutos do mar, saladas e queijos, sendo perfeito para os dias de verão. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.
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Bodegas Los Tinos Vinho Belo Verdejo Branco Espanha 750Ml
Branco espanhol com notas cítricas e de maçã verde, excelente com frutos do mar.
9. I Puri Vinho Italiano Lambrusco Tinto 750ml
Este Lambrusco frisante, originário da região de Emilia-Romagna, na Itália, apresenta uma coloração rubi de média intensidade. Produzido com blend de uvas típicas, como Marani, Salamino, Maestri e Lancellotta, possui aromas de frutas vermelhas, como morango e cereja, com um toque floral. No paladar, é levemente adocicado, com bolhas finas, acidez equilibrada e sabor frutado. Ideal para acompanhar aperitivos, saladas, pizzas, massas leves e queijos suaves, é uma escolha versátil e descontraída. Promoção 3 Vinhos por R$ 79,90. Utilize o cupom 3VINHOS79.
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I Puri Vinho Italiano Lambrusco Tinto 750Ml
Lambrusco frisante e levemente doce, perfeito para saladas e pizzas.
10. Espumante Chandon Passion Rosé 750ml
Com uma coloração salmão delicada e espuma abundante, o Chandon Passion Rosé é elaborado a partir das uvas Malvasia, Moscatel e Pinot Noir. Apresenta aromas exuberantes de frutos tropicais, como maracujá, pêssego, lichia e jambo, com sutis toques florais de rosas. No paladar, destaca-se pela acidez equilibrada e pela harmonia entre maciez e frescor. Seu teor alcoólico é de 12%, e a harmonização é ideal com sobremesas e saladas de frutas tropicais. De: R$108,40 Por: R$ 96,48.
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Espumante Chandon Passion Rose 750 Ml
Espumante delicado com notas de frutas tropicais e flores, ideal para sobremesas.
11. Espumante Freixenet Carta Nevada Cava 750ml
Produzido na região de Penedès, na Espanha, este cava combina as variedades de uvas Macabeo, Xarello e Parellada. Com uma coloração amarelo-palha e reflexos dourados, apresenta borbulhas finas e aromas florais e de frutas frescas, com toques cítricos. No paladar, é fresco, estruturado e com suave acidez. Possui teor alcoólico de 11,5% e harmoniza com aperitivos, peixes, massas, risotos e sobremesas. De: R$ 75,53 Por: R$ 66,47.
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Espumante Freixenet Carta Nevada Cava 750ml
Cava espanhol refrescante com notas de pêssego e damasco, ideal para aperitivos e risotos.
12. Espumante Brut Casa Perini 750ml
Produzido na Serra Gaúcha, no Brasil, pela vinícola Casa Perini, este espumante elaborado pelo método Charmat combina as uvas Chardonnay e Riesling Itálico. Apresenta uma coloração amarelo-palha, com perlage fino e intenso. Seus aromas remetem a pêra e maçã-verde, enquanto o paladar é marcado pelo frescor intenso e ótima estrutura. Com teor alcoólico de 12%, é ideal para harmonizar com saladas, queijos, peixes, defumados e carnes brancas. De: R$ 50,59 Por: R$ 44,52.
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Espumante Brut 750ml Casa Perini
Espumante brasileiro fresco, com aromas de maçã verde e pêra, perfeito para carnes brancas.
Quais são os benefícios do vinho?
Saiba mais sobre os efeitos do vinho no corpo.Crédito: Freepik
O vinho oferece diversos benefícios à saúde quando consumido com moderação, como propriedades antioxidantes que atuam na melhora dos níveis de colesterol e da saúde do coração, de forma a agir como um anticoagulante natural. Além disso, o vinho também pode ser relacionado à prevenção de doenças crônicas e até melhoria da saúde mental.
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