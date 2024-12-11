Aliança de namoro, casamento ou noivado? Confira anéis para cada tipo de compromisso

Qual é a importância da aliança?
- Namoro: Representa um amor em construção e, por isso, costuma ser mais simples, geralmente em prata ou titânio. Ela fica no dedo anelar da mão direita.
- Noivado: É a transição para o casamento e tende a ser mais sofisticado. Pode incluir pedras preciosas, como diamantes, e detalhes elaborados. É utilizada no dedo anelar da mão direita.
- Casamento: Marca a união oficial e, tradicionalmente, é um anel de ouro. Sua simplicidade reflete a força e a pureza do laço matrimonial. É tradição usá-la no dedo anelar da mão esquerda após a cerimônia de casamento.
Ideias para as alianças
Aliança de namoro
Aliança de noivado
Aliança de casamento
Como medir o anel?
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