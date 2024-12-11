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Aliança de namoro, casamento ou noivado? Confira anéis para cada tipo de compromisso

Conheça opções em alta para encantar na hora do tão sonhado pedido. Além disso, veja dicas de como medir o dedo e escolher o anel ideal

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 17:56

Públicado em 

11 dez 2024 às 17:56
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Saiba maneiras de medir sua aliança e os modelos mais indicados. Crédito: Freepik
Fim de ano é tempo de renovar votos, fazer planos, e, claro, de muitos pedidos especiais. Como os Tribalistas expressam na música "Aliança", é tempo "Véu e grinalda, lua de mel, chuva de arroz e tudo depois". Seja um noivado cheio de emoção, o casamento tão esperado ou ainda o início de um namoro, as alianças ganham destaque. Afinal, o que combina mais com as luzes de Natal e os fogos da virada do que o brilho de um anel? Se você está planejando surpreender alguém especial, confira as nossas indicações de alianças para cada tipo de compromisso.

Qual é a importância da aliança?

A aliança é hoje um símbolo universal de união. De acordo com a revista Brides, o mais antigo periódico de casamentos dos Estados Unidos, na Roma Antiga, as alianças foram usadas para afirmar amor e obediência mútuos, ou ainda firmar uma espécie de contrato de negócios. Estes foram derivados dos anéis Egípcios, em acessórios que refletiam o formato da lua e das estrelas, seu objeto de adoração.
No dedo anelar, acredita-se que a peça conecta-se diretamente ao coração por meio da "vena amoris" — a veia do amor. Cada tipo de compromisso, no entanto, tem suas particularidades, o que se reflete no design, no material e na simbologia do anel.
  • Namoro: Representa um amor em construção e, por isso, costuma ser mais simples, geralmente em prata ou titânio. Ela fica no dedo anelar da mão direita.
  • Noivado: É a transição para o casamento e tende a ser mais sofisticado. Pode incluir pedras preciosas, como diamantes, e detalhes elaborados. É utilizada no dedo anelar da mão direita.
  • Casamento: Marca a união oficial e, tradicionalmente, é um anel de ouro. Sua simplicidade reflete a força e a pureza do laço matrimonial. É tradição usá-la no dedo anelar da mão esquerda após a cerimônia de casamento.

Ideias para as alianças

Aliança de namoro

Produtos
Aliança Life em Prata 925, 5.5mm

Aliança Life em Prata 925, 5.5mm

Simplicidade moderna para marcar compromissos cheios de significado.

Aliança Honeymoon em Prata 925, 2mm

Aliança Honeymoon em Prata 925, 2mm

Delicadeza para um amor que cresce a cada dia.

Anel V Love em Prata 925 com Safiras Negras

Anel V Love em Prata 925 com Safiras Negras

Um toque mais ousado para quem ama sair do convencional.

Aliança de noivado

Produtos
Anel Solitário Classic em Ouro Amarelo 18k com Diamante 0,05 ct

Anel Solitário Classic em Ouro Amarelo 18k com Diamante 0,05 ct

Elegância atemporal para celebrar momentos únicos.

Anel Solitário Expressão em Ouro Amarelo e Ouro Branco 18k com Diamante Negro e Diamantes 0,71 ct

Anel Solitário Expressão em Ouro Amarelo e Ouro Branco 18k com Diamante Negro e Diamantes 0,71 ct

Sofisticação absoluta para amores intensos e inesquecíveis.

Anel Solitário Colors em Ouro Rosé 18k com Topázio Vermelho

Anel Solitário Colors em Ouro Rosé 18k com Topázio Vermelho

Um toque de cor para celebrar a paixão e a autenticidade.

Aliança de casamento

Produtos
Aliança I Do em Ouro Amarelo 18k, 1.5mm

Aliança I Do em Ouro Amarelo 18k, 1.5mm

Clássica, perfeita para dizer "sim" com estilo.

Aliança Love Me em Ouro Amarelo e Ouro Branco 18k, 5mm

Aliança Love Me em Ouro Amarelo e Ouro Branco 18k, 5mm

Uma união perfeita de estilos para simbolizar o equilíbrio do amor.

Aliança Love Me em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 5mm

Aliança Love Me em Ouro Amarelo 18k com Diamantes, 5mm

Brilho eterno para selar um compromisso inesquecível.

Como medir o anel?

Medir o tamanho correto do anel é essencial para evitar trocas ou desconforto. Confira as principais formas de descobrir a numeração:
Usar um anel existente: Pegue um anel que a pessoa já usa e meça o diâmetro interno com uma régua ou passe em uma joalheria para verificar o tamanho.
Fita de papel: Enrole uma fita de papel no dedo anelar, marque a junção e meça o comprimento. Depois, compare com tabelas disponíveis online, como essa:
Saiba a numeração do seu anel. Crédito: Vivara
Aplicativos: Existem vários aplicativos disponíveis na App Store ou Google Play que ajudam a medir o tamanho do seu dedo para anel. Um dos que indicamos é o "Ring Sizer": nele, basta pegar um anel, alinhá-lo ao círculo indicado no aplicativo e pronto. O tamanho da sua aliança irá aparecer.

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