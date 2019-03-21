Veja 3 pratos frios para harmonizar com espumantes, brancos e rosés

Márcia detalha como ter sucesso nas harmonizações frias Crédito: Carlos Alberto Silva

O verão acabou, mas o calor continua não dando trégua. E, nesse clima, nada melhor que comidinhas frias e leves e vinhos frescos. Seja para degustar a dois ou com os amigos, as harmonizações frias estão em alta e alguns restaurantes da cidade têm com opções que “casam” perfeitamente com espumantes, brancos e rosés.

Quem garante é a sommelier Márcia Lopes, que sugeriu três pratos de três casas de Vitória, harmonizados com três vinhos. “Para um fim de tarde na varanda ou um almoço tardio, essas combinações tem tudo a ver com esse clima que, de acordo com as previsões, deve continuar mesmo com o fim da estação”.

Polvo com batatas da chef Jennifer Nascimento Crédito: Dilvulgação

Polvo com batatas

Espumante: 3B Filipa Pato

A intensidade dá o tom deste polvo com cozimento lento e batatas ao murro, preparado por Jennifer Nascimento, responsável pela supervisão dos pratos do Wine Garden. “É um prato que foge do lugar comum, e que pode ser servido como uma entrada ou um prato principal”, explicou ela. E pra acompanhar esse prato exótico e balancear os sabores, Márcia Lopes escolheu um espumante complexo e com muita acidez. “Para harmonizar tudo isso, vamos com o 3B, da Filipa Pato, que é um espumante de método tradicional e de médio corpo, com ótimo final de boca; limpo e seco”.

Camarão com crosta de tapioca do chef Jonathan Nery Crédito: Dilvulgação

Camarão com crosta de tapioca

Vinho: Monsaraz Rosé

Aqui temos mais que um crustáceo, temos uma paixão gastronômica! “Essa entrada é uma mistura de culturas, pois reúne um elemento típico do Pará, a tapioca, com outros capixabas, a maionese de urucum e o azeite de coentro“, explicou o chef Jonathan Nery, do Aleixo. E o vinho escolhido por Márcia para acompanhar foi o Monsaraz. “Ele é um rosé seco, de nariz discreto, que lembra fruta fresca, como morango. É um sucesso, pois nada se sobressai. Tem boa acidez”.





Atum agridoce do chef Harum Katharian Crédito: Dilvulgação

Atum agridoce

Vinho: Pata Negra Verdejo