Aposta de São Mateus, no ES, ganha R$ 33 mil na Mega-Sena
Publicado em 27/02/2026 às 14h32
Uma aposta simples de seis dezenas, realizada em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena nesta quinta-feira (26). Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado na lotérica Sorte Grande e o ganhador receberá R$ 33.510,78.
Como ninguém acertou os seis números do concurso 2.977, o prêmio acumulou em R$ 145 milhões. As dezenas sorteadas foram 08, 19, 27, 32, 38 e 52.
As apostas simples da Mega-Sena custam R$ 6. O jogador escolhe seis dezenas, de 1 a 60, e ganha prêmios a partir de quatro acertos. Os bilhetes podem ser registrados em lotéricas ou pela internet.