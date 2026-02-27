Aposta de São Mateus, no ES, ganha R$ 33 mil na Mega-Sena

Uma aposta simples de seis dezenas, realizada em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, acertou a quina da Mega-Sena nesta quinta-feira (26). Segundo a Caixa Econômica Federal, o bilhete foi registrado na lotérica Sorte Grande e o ganhador receberá R$ 33.510,78.

Como ninguém acertou os seis números do concurso 2.977, o prêmio acumulou em R$ 145 milhões. As dezenas sorteadas foram 08, 19, 27, 32, 38 e 52.