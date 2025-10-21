Clube A Gazeta
Clube A Gazeta
Benefícios que estão presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que é exclusivo para os sócios do Clube A Gazeta

Os 10 melhores vinhos para presentear

Não sabe o que dar de presente para aquele alguém especial? Confira uma lista de vinhos com ótimo custo-benefício para brindar

Vitória
Publicado em 21/10/2025 às 17h49
Confira opções de vinhos para você presentear seu (sua) amigo (a). Crédito: Canva
Confira opções de vinhos para você presentear seu (sua) amigo (a). Crédito: Canva

O perfil de consumo do vinho no Brasil vem mudando nos últimos anos. A bebida deixou de ser vista como um acompanhamento apenas para ocasiões especiais e passou a servir de acompanhamento para as refeições do dia a dia e também para reuniões entre amigos e família.

De acordo com levantamento do Correio do Povo, atualmente, o vinho tinto ainda é o preferido no Brasil, com cerca de 55% a 70% das preferências, mas o consumo de vinho branco vêm crescendo bastante. Por ser uma bebida mais leve, refrescante, saudável e combinar com climas quentes, o vinho branco tem sido mais procurado nos dias de hoje.

Os vinhos brancos passaram de cerca de 20% do consumo para até 26% em 2024, enquanto o tinto caiu de 76% para 67% no mesmo período

Vinho Tinto e Vinho Branco, qual a diferença?

Mas afinal, qual a diferença entre os dois vinhos? A diferença entre vinho tinto e vinho branco é basicamente o tipo de uva usada e a forma como ele é feito.

O vinho tinto é feito com uvas escuras, e durante o processo de fermentação a casca da uva fica junto do suco. É isso que dá a cor escura e também aquela sensação mais seca ou “áspera” na boca, por causa dos taninos.

Já o vinho branco geralmente é feito com uvas claras e, nesse caso, a casca é retirada logo no começo. Por isso, o vinho branco costuma ser mais leve, mais refrescante e com um sabor mais frutado ou cítrico.

Na prática, o tinto costuma ser mais encorpado e combina melhor com comidas mais pesadas, como carne vermelha, massas com molho forte e queijos mais curados. O branco é mais suave, ótimo pra acompanhar peixes, frutos do mar, frango e pratos mais leves.

O que preciso saber antes de comprar um vinho?

Antes de comprar vinho, é bom saber algumas coisas básicas pra não escolher no escuro e acabar levando algo que não combina com o seu gosto ou com a ocasião. Aqui vão os principais pontos que vale a pena considerar:

Os tipos de vinho

Cada tipo tem um perfil diferente. Tinto costuma ser mais encorpado, branco é mais leve e refrescante, rosé é algo entre os dois, espumantes são borbulhantes e festivos, e os doces são mais suaves no sabor (ótimos pra sobremesa ou quem está começando a beber vinho).

Os níveis de açúcar de cada tipo de vinho

Vinho seco tem bem pouco açúcar, é mais “adulto” no sabor. Meio seco tem um leve dulçor. O vinho suave é bem doce, mais fácil de beber pra quem não está acostumado com vinho.

Tipos da uva

O tipo de uva influencia muito no sabor. Por exemplo: O Cabernet Sauvignon é mais encorpado e marcante; O Merlot é mais suave e frutado; O Chardonnay (branco) é encorpado, com toque amanteigado; Já o Sauvignon Blanc (branco) é mais cítrico e leve.

Harmonização com a comida

Nem todo vinho combina com qualquer prato. Tintos vão melhor com carnes vermelhas e comidas mais pesadas. Brancos e rosés combinam com peixes, frango, saladas, queijos mais leves. Doces podem acompanhar sobremesas ou entradas suaves.

Teor alcoólico

Vinhos geralmente têm entre 11% e 14% de álcool. Quanto mais alto, mais forte o vinho tende a ser no corpo e no sabor.

Região ou país de origem

Cada região tem seu estilo. Por exemplo: vinhos franceses costumam ser mais secos e elegantes, os chilenos e argentinos são frutados e intensos, os portugueses têm boa variedade e custo-benefício. O Brasil também tem ótimos vinhos leves.

Temperatura de serviço

O vinho tinto não precisa estar quente, o ideal é em torno de 16 a 18 °C. Já os Brancos podem ser bem geladinhos (em torno de 6 a 10 °C). Isso faz muita diferença no sabor.

Rótulo e informações

Leia o rótulo com atenção: ele costuma indicar o tipo de uva, teor alcoólico, país, safra (ano), e algumas notas de sabor.

Afinal, qual vinho escolho para presentear um(a) amigo(a)?

A combinação entre sabor e custo-benefício tem conquistado cada vez mais os brasileiros. Por isso, selecionamos 10 vinhos para você presentear seu (sua) amigo(a) que adora apreciar um vinho, sem precisar gastar muito.

City Noble Cabernet Sauvignon

City Noble Cabernet Sauvignon

É um vinho tinto chileno fácil de beber. Vai bem com churrasco, pizza ou até sozinho. O vinho tem sabor frutado, é seco, mas suave na boca, sem ser pesado. O vinho agrada facilmente até quem não entende muito da bebida. É uma boa escolha pra quem quer um vinho gostoso e acessível.

Cordero Com Piel de Lobo Malbec

Cordero Com Piel de Lobo Malbec

É um vinho argentino cheio de personalidade, feito com a uva Malbec. Ele tem sabor intenso, com bastante fruta madura, um toque de especiarias e um final agradável. Mesmo sendo encorpado, é fácil de beber e não pesa. Esse vinho é a opção ideal pra curtir num jantar, num churrasco ou numa noite mais tranquila, além de combinar bastante com carnes, massas com molho vermelho ou queijos mais fortes.

Almadén Gewürztraminer

Almadén Gewürztraminer

É um vinho branco seco brasileiro, leve e aromático. Ele entrega notas de frutas tropicais e cítricas (lichia, abacaxi) e também um toque floral bem gostoso. Na boca, ele é jovem, com acidez moderada e sem madeira, ou seja, nada pesado. O vinho é ótimo como aperitivo ou para acompanhar pratos leves como saladas, peixe, frango ou queijos frescos.

Pata Negra Oro Tempranillo

Pata Negra Oro Tempranillo

É um vinho tinto espanhol feito com a uva Tempranillo, conhecida por dar vinhos macios e cheios de sabor. Ele tem aroma de frutas vermelhas maduras, com um toque de baunilha e caramelo. No paladar é seco, de corpo médio, equilibrado e fácil de beber. Vai muito bem com carnes assadas, massas com molho vermelho ou queijos mais curados.

Mayos Jovem Branco

Mayos Jovem Branco

É um vinho brasileiro leve, fresco e fácil de beber. Tem aromas florais e frutados, como pêssego e limão, com um sabor suave e agradável. Ideal para dias quentes, combina com saladas, peixes, queijos leves ou até mesmo sozinho.

Reserva Siegel Merlot

Reserva Siegel Merlot

É um vinho tinto chileno feito 100% com a uva Merlot, originário do Valle Central do Chile. Ele apresenta cor rubi‐intensa, aromas de frutas vermelhas maduras (como cerejas), taninos macios e acidez equilibrada. Vai muito bem com carnes suínas assadas, massas com molho vermelho ou pratos de sabor mais marcante. Apesar de algumas informações confundirem “Merlot” com “Carménère” em anúncios, o fabricante oficial indica Merlot como varietal.

Isla Negra Reserva Carmenere

Isla Negra Reserva Carmenere

É um vinho chileno fácil de beber, feito com a uva Carmenere, típica do Chile. Tem aromas de frutas escuras maduras, como ameixa, e um leve toque de especiarias. No paladar é macio, com corpo médio e sabor bem equilibrado. Combina bastante com carnes grelhadas, massas e queijos curados.

Sol De Chile Cabernet Sauvignon

Sol De Chile Cabernet Sauvignon

O vinho é feito com a uva Cabernet Sauvignon e entrega aromas de frutas vermelhas maduras, como cerejas e groselhas, além de um toque sutil de especiarias. No paladar ele vem com corpo médio‑cheio, taninos presentes porém maduros, e final equilibrado. Cai muito bem com grelhados, carnes vermelhas ou queijos mais intensos.

Tres Toros Pinot Noir

Tres Toros Pinot Noir

É um vinho tinto chileno leve e elegante, produzido pela Viña Alto Roble na região do Vale Central. Apresenta cor vermelho-cereja brilhante e aromas de framboesa, morango e um toque sutil de madeira. No paladar, é macio, com taninos suaves e uma textura aveludada. Ideal para acompanhar aves, carnes vermelhas e vitela.

Porta 6 Vinho Português

Porta 6 Vinho Português

O vinho é feito com uvas típicas de Portugal, como Tinta Roriz, Castelão e Touriga Nacional. Tem aroma de frutas vermelhas maduras, com um toque suave de especiarias. No paladar é macio, equilibrado e fácil de agradar. Vai bem com carnes, massas e queijos mais intensos. É uma excelente escolha pra quem busca um vinho saboroso, versátil e com ótimo custo-benefício.

Santa Helena Cabernet Sauvignon

Santa Helena Cabernet Sauvignon

Santa Helena Sauvignon Blanc

Santa Helena Sauvignon Blanc

Caro leitor (a),

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
 1 Como participantes do Programa de Associados, somos remunerado pelas compras qualificadas efetuadas;
 2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
 3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
 4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria

A Gazeta integra o

Saiba mais
vinhos Bebida Presentes

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.