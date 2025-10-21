Os 10 melhores vinhos para presentear

Confira opções de vinhos para você presentear seu (sua) amigo (a). Crédito: Canva

O perfil de consumo do vinho no Brasil vem mudando nos últimos anos. A bebida deixou de ser vista como um acompanhamento apenas para ocasiões especiais e passou a servir de acompanhamento para as refeições do dia a dia e também para reuniões entre amigos e família.



De acordo com levantamento do Correio do Povo, atualmente, o vinho tinto ainda é o preferido no Brasil, com cerca de 55% a 70% das preferências, mas o consumo de vinho branco vêm crescendo bastante. Por ser uma bebida mais leve, refrescante, saudável e combinar com climas quentes, o vinho branco tem sido mais procurado nos dias de hoje.

Os vinhos brancos passaram de cerca de 20% do consumo para até 26% em 2024, enquanto o tinto caiu de 76% para 67% no mesmo período

Vinho Tinto e Vinho Branco, qual a diferença?

Mas afinal, qual a diferença entre os dois vinhos? A diferença entre vinho tinto e vinho branco é basicamente o tipo de uva usada e a forma como ele é feito.

O vinho tinto é feito com uvas escuras, e durante o processo de fermentação a casca da uva fica junto do suco. É isso que dá a cor escura e também aquela sensação mais seca ou “áspera” na boca, por causa dos taninos.

Já o vinho branco geralmente é feito com uvas claras e, nesse caso, a casca é retirada logo no começo. Por isso, o vinho branco costuma ser mais leve, mais refrescante e com um sabor mais frutado ou cítrico.

Na prática, o tinto costuma ser mais encorpado e combina melhor com comidas mais pesadas, como carne vermelha, massas com molho forte e queijos mais curados. O branco é mais suave, ótimo pra acompanhar peixes, frutos do mar, frango e pratos mais leves.

O que preciso saber antes de comprar um vinho?

Antes de comprar vinho, é bom saber algumas coisas básicas pra não escolher no escuro e acabar levando algo que não combina com o seu gosto ou com a ocasião. Aqui vão os principais pontos que vale a pena considerar:

Os tipos de vinho

Cada tipo tem um perfil diferente. Tinto costuma ser mais encorpado, branco é mais leve e refrescante, rosé é algo entre os dois, espumantes são borbulhantes e festivos, e os doces são mais suaves no sabor (ótimos pra sobremesa ou quem está começando a beber vinho).

Os níveis de açúcar de cada tipo de vinho

Vinho seco tem bem pouco açúcar, é mais “adulto” no sabor. Meio seco tem um leve dulçor. O vinho suave é bem doce, mais fácil de beber pra quem não está acostumado com vinho.

Tipos da uva

O tipo de uva influencia muito no sabor. Por exemplo: O Cabernet Sauvignon é mais encorpado e marcante; O Merlot é mais suave e frutado; O Chardonnay (branco) é encorpado, com toque amanteigado; Já o Sauvignon Blanc (branco) é mais cítrico e leve.

Harmonização com a comida

Nem todo vinho combina com qualquer prato. Tintos vão melhor com carnes vermelhas e comidas mais pesadas. Brancos e rosés combinam com peixes, frango, saladas, queijos mais leves. Doces podem acompanhar sobremesas ou entradas suaves.

Teor alcoólico

Vinhos geralmente têm entre 11% e 14% de álcool. Quanto mais alto, mais forte o vinho tende a ser no corpo e no sabor.

Região ou país de origem

Cada região tem seu estilo. Por exemplo: vinhos franceses costumam ser mais secos e elegantes, os chilenos e argentinos são frutados e intensos, os portugueses têm boa variedade e custo-benefício. O Brasil também tem ótimos vinhos leves.

Temperatura de serviço

O vinho tinto não precisa estar quente, o ideal é em torno de 16 a 18 °C. Já os Brancos podem ser bem geladinhos (em torno de 6 a 10 °C). Isso faz muita diferença no sabor.

Rótulo e informações

Leia o rótulo com atenção: ele costuma indicar o tipo de uva, teor alcoólico, país, safra (ano), e algumas notas de sabor.

Afinal, qual vinho escolho para presentear um(a) amigo(a)?

A combinação entre sabor e custo-benefício tem conquistado cada vez mais os brasileiros. Por isso, selecionamos 10 vinhos para você presentear seu (sua) amigo(a) que adora apreciar um vinho, sem precisar gastar muito.

