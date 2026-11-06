Black Friday deve movimentar R$ 8,1 bilhões no ES, aponta Fecomércio

A Black Friday, uma das principais datas promocionais do calendário do comércio, impulsiona a economia e cria expectativas de aumento nas vendas no fim do ano. Em 2026, o varejo capixaba deve movimentar cerca de R$ 8,1 bilhões durante o período promocional, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).





Para novembro, a previsão é de alta de 0,33% nas vendas do varejo e de 8,4% no setor de serviços. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é de 1,08%. Já o faturamento do comércio deve apresentar estabilidade em comparação com o mesmo período do ano passado.





De acordo com o levantamento da Fecomércio-ES, o varejo capixaba deve alcançar R$ 24,62 bilhões em faturamento no quarto trimestre de 2026, crescimento de 3,79% em relação aos três meses anteriores. Os números refletem uma movimentação mais intensa no comércio na reta final do ano, impulsionada principalmente pelo calendário de consumo, com datas como a Black Friday e o Natal.





Considerando o comércio geral, a previsão é de uma movimentação de R$ 29 bilhões em novembro, abaixo dos R$ 31 bilhões registrados no mesmo mês de 2025. Já para dezembro, a expectativa é de que o varejo alcance R$ 8,4 bilhões, embora o valor permaneça abaixo dos R$ 9,1 bilhões observados em dezembro do ano passado.





Segundo o coordenador do Connect Fecomércio-ES André Spalenza, os indicadores apontam para um avanço gradual da atividade econômica capixaba, mostrando que o comércio segue aquecido, embora os consumidores estejam mais cautelosos na hora de decidir suas compras.





"A Black Friday pode desempenhar um papel importante nesse contexto, especialmente pela possibilidade de antecipação das compras de fim de ano”, afirma.