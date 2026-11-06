Black Friday deve movimentar R$ 8,1 bilhões no ES, aponta Fecomércio

A Black Friday, uma das principais datas promocionais do calendário do comércio, impulsiona a economia e cria expectativas de aumento nas vendas no fim do ano. Em 2026, o varejo capixaba deve movimentar cerca de R$ 8,1 bilhões durante o período promocional, segundo dados da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).
Para novembro, a previsão é de alta de 0,33% nas vendas do varejo e de 8,4% no setor de serviços. A projeção para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é de 1,08%. Já o faturamento do comércio deve apresentar estabilidade em comparação com o mesmo período do ano passado.
De acordo com o levantamento da Fecomércio-ES, o varejo capixaba deve alcançar R$ 24,62 bilhões em faturamento no quarto trimestre de 2026, crescimento de 3,79% em relação aos três meses anteriores. Os números refletem uma movimentação mais intensa no comércio na reta final do ano, impulsionada principalmente pelo calendário de consumo, com datas como a Black Friday e o Natal.
Considerando o comércio geral, a previsão é de uma movimentação de R$ 29 bilhões em novembro, abaixo dos R$ 31 bilhões registrados no mesmo mês de 2025. Já para dezembro, a expectativa é de que o varejo alcance R$ 8,4 bilhões, embora o valor permaneça abaixo dos R$ 9,1 bilhões observados em dezembro do ano passado.
Segundo o coordenador do Connect Fecomércio-ES André Spalenza, os indicadores apontam para um avanço gradual da atividade econômica capixaba, mostrando que o comércio segue aquecido, embora os consumidores estejam mais cautelosos na hora de decidir suas compras.
"A Black Friday pode desempenhar um papel importante nesse contexto, especialmente pela possibilidade de antecipação das compras de fim de ano”, afirma.
Além das expectativas de faturamento, o levantamento da Fecomércio-ES chama a atenção para o comportamento dos preços de produtos tradicionalmente procurados durante a Black Friday.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a inflação acumulada (IPCA) em 12 meses na Grande Vitória chegou a 4,91% em setembro de 2026. Entretanto, alguns produtos apresentaram aumentos significativamente superiores à inflação geral.
Os computadores pessoais lideram as altas entre os itens analisados, com valorização de 21,74% nos últimos 12 meses. Os televisores também registraram aumento expressivo, de 9,06%, enquanto os móveis para sala ficaram 6,64% mais caros.
O grupo de TV, som e informática apresentou inflação acumulada de 14% na Grande Vitória, reforçando a pressão sobre os preços de produtos eletrônicos, que costumam ganhar destaque nas campanhas promocionais de novembro.
Por outro lado, determinados eletrodomésticos e móveis apresentaram redução de preços no período. Os fogões registraram queda de 3,32%, seguidos pelas máquinas de lavar roupas (-2,05%) e pelos móveis para quarto (-1,87%). Os aparelhos de ar condicionado também ficaram mais baratos, com recuo de 1,11%.
Spalenza avalia que as diferenças demonstram que o comportamento dos preços não é uniforme entre os segmentos. "Isso pode influenciar as escolhas dos consumidores e as estratégias promocionais adotadas pelos estabelecimentos."
Durante a Black Friday, os preços podem variar significativamente entre os estabelecimentos. Por isso, acompanhar os valores dos produtos é importante para identificar oportunidades reais de economia. Um desconto anunciado sobre um item que acumulou aumentos expressivos ao longo do ano, por exemplo, não representa necessariamente o menor preço disponível no mercado.
Comparar ofertas entre lojas, observar o histórico de preços e avaliar as condições de pagamento são medidas importantes para uma compra mais consciente.
Para os empresários do setor, o cenário também reforça a importância de estratégias comerciais que valorizem a transparência, a competitividade e a confiança do consumidor. A combinação entre preços atrativos, atendimento qualificado e boas condições de pagamento pode contribuir para ampliar as oportunidades de vendas durante o período promocional.
A expectativa de crescimento do faturamento no quarto trimestre demonstra que, apesar da estabilidade prevista para novembro, o comércio capixaba mantém perspectivas de movimentação econômica na reta final de 2026.
Com a aproximação da Black Friday e das festas de fim de ano, o desafio do setor será transformar o interesse dos consumidores em vendas, equilibrando promoções competitivas, rentabilidade dos negócios e estímulo ao consumo responsável.