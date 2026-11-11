Três meses após reconciliação, Gracyanne Barbosa perde o pai aos 72 anos

Gracyanne Barbosa, 44, confirmou a morte do pai, Elias Barbosa, aos 72 anos, nesta terça-feira (10). Segundo a assessoria da influenciadora, ele morreu no dia anterior, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul.

Em agosto de 2020, a modelo e também musa fitness contou que o pai havia sido diagnosticado com câncer de próstata. Em março de 2025, ele passou por uma cirurgia cardíaca de emergência, que incluiu cateterismo e angioplastia, após a obstrução de artérias coronárias. A causa da morte do bancário aposentado não foi divulgada.

A morte ocorre cerca de três meses depois de Gracyanne Barbosa e Elias retomarem o contato, após um período afastados. No Dia dos Pais, em agosto, ela viajou a Brasilândia para visitá-lo e publicou uma foto dos dois abraçados.