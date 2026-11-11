Três meses após reconciliação, Gracyanne Barbosa perde o pai aos 72 anos

Gracyanne Barbosa, 44, confirmou a morte do pai, Elias Barbosa, aos 72 anos, nesta terça-feira (10). Segundo a assessoria da influenciadora, ele morreu no dia anterior, em Brasilândia, Mato Grosso do Sul.
Em agosto de 2020, a modelo e também musa fitness contou que o pai havia sido diagnosticado com câncer de próstata. Em março de 2025, ele passou por uma cirurgia cardíaca de emergência, que incluiu cateterismo e angioplastia, após a obstrução de artérias coronárias. A causa da morte do bancário aposentado não foi divulgada.
A morte ocorre cerca de três meses depois de Gracyanne Barbosa e Elias retomarem o contato, após um período afastados. No Dia dos Pais, em agosto, ela viajou a Brasilândia para visitá-lo e publicou uma foto dos dois abraçados.
Na ocasião, ela falou sobre a reconciliação em uma publicação no Instagram, mas não explicou os motivos do afastamento. "Hoje foi um dia de amor, de reconciliação, de cura e, principalmente, de paz no coração. Acredito muito que Deus transforma aquilo que entregamos nas mãos Dele. Te amo pai. Feliz da dos pais", escreveu Gracyanne, que participou do quadro Dança dos Famosos 2026, do Domingão com Huck (Globo).