Filha é condenada a 25 anos de prisão por planejar morte do pai no ES

Uma jovem de 22 anos foi condenada a 25 anos de prisão por planejar o assassinato do próprio pai, o produtor de café Jair Ribeiro de Almeida, de 79 anos, morto em maio de 2024, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Victoria Martins de Almeida foi julgada pelo Tribunal do Júri na quarta-feira (11), em uma sessão que durou cerca de dez horas. Outros dois homens também foram condenados pela execução do crime.





As três condenações somam 70 anos de prisão. Tiago Silveira e Silva e Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler, responsáveis pela execução do assassinato, receberam penas de 22 e 23 anos, respectivamente.





Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os jurados reconheceram, na condenação de Victória, as qualificadoras de motivo torpe, emprego de asfixia e meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e finalidade de assegurar a ocultação de outro crime, relacionado a saques financeiros não autorizados. Para Tiago e Marcos Vinicius, foram reconhecidas as qualificadoras de emprego de asfixia e meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.





A Gazeta tenta contato com as defesas de Victória Martins de Almeida, Tiago Silveira e Silva e Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler para comentar as condenações. O espaço permanece aberto para manifestação.