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Decisão

Filha é condenada a 25 anos de prisão por planejar morte do pai no ES

Produtor de café de 79 anos foi encontrado morto com mãos e pés amarrados em Iúna, em 2024; outros dois homens também foram condenados pelo crime

Publicado em 13 de Novembro de 2026 às 17:29

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

13 nov 2026 às 17:29
Idoso é encontrado morto com mãos e pés amarrados dentro de carro em Iúna
Jair foi encontrado morto com mãos e pés amarrados dentro de carro, em Iúna, em maio de 2024 Polícia Militar

Uma jovem de 22 anos foi condenada a 25 anos de prisão por planejar o assassinato do próprio pai, o produtor de café Jair Ribeiro de Almeida, de 79 anos, morto em maio de 2024, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Victoria Martins de Almeida foi julgada pelo Tribunal do Júri na quarta-feira (11), em uma sessão que durou cerca de dez horas. Outros dois homens também foram condenados pela execução do crime.


As três condenações somam 70 anos de prisão. Tiago Silveira e Silva e Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler, responsáveis pela execução do assassinato, receberam penas de 22 e 23 anos, respectivamente.


Segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), os jurados reconheceram, na condenação de Victória, as qualificadoras de motivo torpe, emprego de asfixia e meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e finalidade de assegurar a ocultação de outro crime, relacionado a saques financeiros não autorizados. Para Tiago e Marcos Vinicius, foram reconhecidas as qualificadoras de emprego de asfixia e meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.


A Gazeta tenta contato com as defesas de Victória Martins de Almeida, Tiago Silveira e Silva e Marcos Vinicius Goulart Andrade Eler para comentar as condenações. O espaço permanece aberto para manifestação.

Relembre o caso

O produtor de café Jair Ribeiro de Almeida foi encontrado morto com as mãos e os pés amarrados, a cabeça coberta por uma sacola plástica e uma corda enrolada no pescoço, dentro de uma Fiat Strada, em Iúna, no dia 26 de maio de 2024.


De acordo com as investigações da Polícia Civil, Victoria teria planejado a morte do pai e tentado envenená-lo meses antes do assassinato. Ela foi presa em julho de 2024, em Venda Nova do Imigrante.


Conforme a denúncia, Jair foi morto enquanto dormia, após Tiago e Marcos Vinicius utilizarem um pano molhado com álcool e uma corda para asfixiá-lo e estrangulá-lo. Na época, a Polícia Civil apontou que o assassinato poderia estar relacionado à herança do produtor rural.


As investigações também identificaram a participação do ex-companheiro e do então namorado de Victoria no crime. Os dois foram presos em junho de 2024, no bairro Pito, em Iúna.


Dentro do veículo onde o corpo foi encontrado, os policiais localizaram pertences da vítima, incluindo duas televisões, um notebook, roupas e garrafas. A residência de Jair, situada praticamente em frente ao local, estava vazia e com os cômodos revirados.

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