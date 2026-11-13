Homem é encontrado morto a facadas em cama; suspeito é preso em Itapemirim

Um homem identificado como Marcelo de Araújo foi encontrado morto com uma perfuração de faca no tórax, em uma cama de um imóvel abandonado, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O corpo foi localizado pela Polícia Militar na manhã de quinta-feira (12). No mesmo dia, um suspeito do crime, identificado como Celso Grilo Debacker, foi preso pela Polícia Civil.





Os militares foram acionados para verificar a ocorrência no bairro Vila de Itapemirim. Após a localização do corpo, a Polícia Civil iniciou diligências na região e em pontos estratégicos da cidade. Segundo a corporação, os investigadores identificaram o suspeito por meio de imagens de videomonitoramento de estabelecimentos vizinhos e depoimentos de testemunhas.





A investigação aponta que o crime teria sido motivado por vingança. De acordo com a Polícia Civil, na noite anterior, a vítima e o suspeito discutiram enquanto consumiam entorpecentes. Em determinado momento, Marcelo teria dado dois tapas no rosto de Celso.





Ainda segundo a apuração policial, durante a madrugada, o suspeito foi até o imóvel abandonado onde a vítima estava e cometeu o crime. Celso foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim e autuado em flagrante por homicídio. A autoridade policial também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.