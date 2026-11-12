Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 10 anos em Ibitirama

Um homem de 58 anos foi preso na noite de quarta-feira (11), por suspeita de abusar sexualmente da enteada, de 10 anos, em Ibitirama, na Região do Caparaó do Espírito Santo. A prisão ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado no final de outubro.





De acordo com a polícia, os abusos aconteciam quando a mãe da criança se ausentava. Após a menina revelar o que havia ocorrido, a mãe denunciou o caso e deixou o local com a filha.





Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça no fim da tarde de quarta-feira. Durante a diligência, o investigado foi localizado em casa. No imóvel, os policiais apreenderam um aparelho celular, que será analisado.





A Polícia Civil informou que, como a investigação tramita sob segredo de Justiça, não serão divulgados outros detalhes.