Jovem é baleado em mais um episódio de disputa dentro de facção de Vitória

Um jovem de 18 anos foi baleado durante um tiroteio no início da manhã desta quinta-feira (12), no bairro Caratoíra, em Vitória. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, testemunhas relataram que um grupo de criminosos subiu por um beco atirando em direção a dois jovens. Os suspeitos fugiram após os disparos.





A Polícia Militar suspeita que, no ataque, houve troca de tiros entre traficantes.





Moradores afirmam que os tiroteios têm se tornado frequentes na rotina do bairro. No último dia 3 de novembro, um jovem identificado como Clayton Vinicius Guia Lacerda, de 19 anos, foi morto e dois adolescentes ficaram feridos durante um ataque a tiros na região. Na ocasião, segundo a Polícia Militar, suspeitos passaram pelo local em um veículo e efetuaram diversos disparos.





De acordo com o tenente-coronel Isaac, da PM, a região que abrange Caratoíra e o Morro do Alagoano enfrenta uma disputa interna entre integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). O conflito teria começado após uma divisão dentro da organização que atua na região.





Segundo o agente, criminosos de fora do bairro foram aceitos anteriormente pela liderança local, que atualmente está foragida no Rio de Janeiro. No entanto, a nova liderança não aceita a presença desses integrantes na região.





"A nova liderança na região não quer saber de forasteiros. Essa nova liderança diz que o morro é dos criminosos", afirmou.





A disputa ocorre há mais de um mês. No dia 4 de outubro, Hudson Ildebrando dos Santos, de 25 anos, também foi morto a tiros no Morro do Alagoano.





Diante dos conflitos, a Força Tática da Polícia Militar reforçou o patrulhamento em toda a região há mais de um mês. Segundo o tenente-coronel, cinco criminosos já foram detidos e 11 armas apreendidas durante as ações.





"O bairro é da comunidade, a Polícia Militar vai garantir que permaneça sendo da comunidade, levando segurança diariamente", declarou Isaac.