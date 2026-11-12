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Caratoíra

Jovem é baleado em mais um episódio de disputa dentro de facção de Vitória

Moradores relatam que troca de tiros tem sido frequente no bairro. Segundo a PM, região vive uma disputa interna entre integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP)

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 11:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2026 às 11:32
Tiroteio tem assustado moradores em Caratoíra, Vitória
Tiroteio tem assustado moradores em Caratoíra, Vitória Leitor A Gazeta

Um jovem de 18 anos foi baleado durante um tiroteio no início da manhã desta quinta-feira (12), no bairro Caratoíra, em Vitória. Segundo apuração da reportagem da TV Gazeta, testemunhas relataram que um grupo de criminosos subiu por um beco atirando em direção a dois jovens. Os suspeitos fugiram após os disparos.


A Polícia Militar suspeita que, no ataque, houve troca de tiros entre traficantes. 


Moradores afirmam que os tiroteios têm se tornado frequentes na rotina do bairro. No último dia 3 de novembro, um jovem identificado como Clayton Vinicius Guia Lacerda, de 19 anos, foi morto e dois adolescentes ficaram feridos durante um ataque a tiros na região. Na ocasião, segundo a Polícia Militar, suspeitos passaram pelo local em um veículo e efetuaram diversos disparos.


De acordo com o tenente-coronel Isaac, da PM, a região que abrange Caratoíra e o Morro do Alagoano enfrenta uma disputa interna entre integrantes da facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). O conflito teria começado após uma divisão dentro da organização que atua na região.


Segundo o agente, criminosos de fora do bairro foram aceitos anteriormente pela liderança local, que atualmente está foragida no Rio de Janeiro. No entanto, a nova liderança não aceita a presença desses integrantes na região.


"A nova liderança na região não quer saber de forasteiros. Essa nova liderança diz que o morro é dos criminosos", afirmou.


A disputa ocorre há mais de um mês. No dia 4 de outubro, Hudson Ildebrando dos Santos, de 25 anos, também foi morto a tiros no Morro do Alagoano.


Diante dos conflitos, a Força Tática da Polícia Militar reforçou o patrulhamento em toda a região há mais de um mês. Segundo o tenente-coronel, cinco criminosos já foram detidos e 11 armas apreendidas durante as ações.


"O bairro é da comunidade, a Polícia Militar vai garantir que permaneça sendo da comunidade, levando segurança diariamente", declarou Isaac.

Moradores relatam que vivem reféns do medo 
Moradores protestam em Caratoíra no domingo (8)
Moradores protestam em Caratoíra no domingo (8) Redes Sociais

No domingo (8), moradores e lideranças da região se reuniram e fizeram uma caminhada pela paz. Com cartazes, percorreram as ruas do bairro pedindo por mais segurança e tranquilidade.


Com medo, moradores conversaram com a reportagem de A Gazeta, sem se identificar. Um deles relatou que famílias estão sendo obrigadas a se esconder dentro de casa durante os tiroteios, com medo de que balas perdidas atinjam pessoas inocentes. 


Não é justo que famílias inteiras tenham que viver com medo dentro de suas próprias residências, sem segurança e sem tranquilidade. Não podemos continuar refém dessa violência, sem direito de viver, trabalhar e estar nas nossas casas em paz”, desabafou.

Outra moradora também relatou prejuízos financeiros provocados pelos tiroteios, que já atingiram veículos e imóveis na região. Segundo ela, a violência também mudou a rotina das crianças, que perderam o direito de brincar na rua por medo de serem atingidas por balas perdidas.


"A gente só quer nossa comunidade de volta, o direito de andar na rua ou até mesmo de ficar dentro de casa sem o risco de levar um tiro", desabafou.


* Com informações da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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