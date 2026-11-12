Saiba como fazer o novo concurso público do Banestes sem pagar nada

A taxa de inscrição do novo concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) é de R$ 87,00 para os cargos de nível superior e de R$ 67,00 para o cargo de nível médio. Com o pagamento, o candidato garante a participação no certame.
Entretanto, quem não puder arcar com esse custo pode solicitar a isenção do valor, conforme a legislação vigente. Os pedidos devem ser feitos no período de 12 a 14 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.
QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO
O benefício aplica-se aos seguintes perfis:
- Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda;
- Doadores de medula óssea;
- Pessoas físicas isentas da apresentação da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);
- Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;
- Pessoas com deficiência (PCD);
- Doadores de sangue;
- Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.
Para validar o pedido, será necessário enviar a documentação comprobatória exigida no edital. A lista preliminar dos candidatos beneficiados será divulgada no dia 30 de novembro.
PARA QUE SERVE A TAXA DE INSCRIÇÃO
A taxa de inscrição destina-se, principalmente, a custear as despesas operacionais e de organização do concurso, evitando que os gastos saiam integralmente dos cofres públicos.
Entre essas despesas estão a contratação da banca organizadora, a confecção e impressão dos cadernos de prova, além da remuneração dos profissionais envolvidos na aplicação.
O Banestes lançou dois editais de concurso público com 645 vagas para formação de cadastro de reserva, com salários iniciais que podem chegar a R$ 6,3 mil mensais. Desse total, 625 oportunidades são para cargos de nível superior no banco, e 20 são para assistente securitário (nível médio) na Banestes Corretora (Banescor).
CARGOS
- Banestes
- Analista econômico-financeiro (Gestão Contábil)
- Analista econômico-financeiro (Gestão Financeira)
- Analista econômico-financeiro (Gestão Estatística)
- Analista de tecnologia da informação (Desenvolvimento de Sistemas)
- Analista de tecnologia da informação (Suporte e Infraestrutura)
- Analista de tecnologia da informação (Segurança da Informação)
- Assistente social
- Analista de comunicação
- Banescor
- Assistente securitário
SALÁRIO
Analista econômico financeiro: R$ 4.936,44
Analista de tecnologia da informação: R$ 6.393,38
Assistente social: R$ 4.936,44
Analista de comunicação: R$ 4.936,44
Assistente securitário: R$ 4.444,43
BENEFÍCIOS
- Auxílio-refeição de R$ 1.283,04
- Auxílio cesta alimentação de R$ 1.045,64
- Auxílio-creche/auxílio-babá de R$ 733,60
- Vale-transporte
- Participação nos lucros ou resultados e remuneração variável
- Direito de participação no plano assistencial (Banescaixa)
- Previdenciário complementar (Fundação Banestes)
- Plano odontológico (Odontoprev).
CARGA HORÁRIA
30 horas semanais para os cargos de nível superior e de 40 horas para assistente securitário.
INSCRIÇÃO
As inscrições poderão ser feitas a partir das 10h do dia 12 de novembro até as 23h59 do dia 11 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do certame.
QUANDO SERÃO AS PROVAS?
As provas objetivas estão agendadas para o dia 21 de fevereiro de 2027.
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