Saiba como fazer o novo concurso público do Banestes sem pagar nada

A taxa de inscrição do novo concurso público do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) é de R$ 87,00 para os cargos de nível superior e de R$ 67,00 para o cargo de nível médio. Com o pagamento, o candidato garante a participação no certame.





Entretanto, quem não puder arcar com esse custo pode solicitar a isenção do valor, conforme a legislação vigente. Os pedidos devem ser feitos no período de 12 a 14 de novembro de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), banca organizadora do concurso.





QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO

O benefício aplica-se aos seguintes perfis:

Pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) que sejam membros de família de baixa renda;

Doadores de medula óssea;

Pessoas físicas isentas da apresentação da Declaração do Imposto de Renda (IRPF);

Eleitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Estado do Espírito Santo;

Pessoas com deficiência (PCD);

Doadores de sangue;

Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.





Para validar o pedido, será necessário enviar a documentação comprobatória exigida no edital. A lista preliminar dos candidatos beneficiados será divulgada no dia 30 de novembro.





PARA QUE SERVE A TAXA DE INSCRIÇÃO

A taxa de inscrição destina-se, principalmente, a custear as despesas operacionais e de organização do concurso, evitando que os gastos saiam integralmente dos cofres públicos.





Entre essas despesas estão a contratação da banca organizadora, a confecção e impressão dos cadernos de prova, além da remuneração dos profissionais envolvidos na aplicação.