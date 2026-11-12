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Polêmica

Tia Milena denuncia ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault

Vice-campeã afirma que sofre ofensas há meses e diz ter levado o caso à delegacia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2026 às 10:59

Milena Moreira diz sofrer ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault
Milena Moreira diz sofrer ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault Reprodução Instagram @tiamilenabbb
Milena Moreira, vice-campeã do BBB 26, denunciou nesta terça-feira (10) que vem sofrendo ataques racistas de fãs de Ana Paula Renault, vencedora da edição. As duas foram amigas e aliadas próximas durante o confinamento, mas romperam a amizade depois de deixarem a casa. Segundo Milena, as ofensas acontecem há meses e já foram levadas à delegacia.
O desabafo aconteceu no X (antigo Twitter), depois que uma internauta acusou a ex-BBB de ser ingrata com os fãs de Ana Paula. "Tem gente que é ingrata e faz questão de provar, né. Fala 'tacinhas' debochando, mas esquece que, se não fossem as 'tacinhas', a desquerida teria ido de arrasta no primeiro paredão já", dizia a publicação. O termo "tacinhas" é usado para se referir aos fãs da campeã, que adotou o emoji de taças de champanhe como símbolo de sua torcida.
"Gratidão é bem diferente de ficar refém e se colocar em um lugar de subserviência. Há meses venho aguentando calada os ataques racistas de um fandom específico, e resolvi nomeá-lo. Não são todos, mas grande parte deles tem noção do que está fazendo", rebateu Milena.
A ex-sister também afirmou que precisou ocultar imagens das ofensas ao compartilhá-las no Instagram e na delegacia. "Você não gostar de uma pessoa não te dá o direito de ser racista. Eu não tenho o privilégio de ser branca e não tenho culpa de ser preta. Ninguém escolhe a cor com que nasce, e eu, Milena, tenho muito orgulho da minha cor e de quem eu sou", escreveu.
Milena ainda respondeu às insinuações de que ela seria ingrata e lembrou que parte da torcida de Ana Paula tentou eliminá-la do programa. "Vou dar um exemplo para vocês que ficam cobrando tanto a minha gratidão, na final queriam me eliminar a qualquer custo e criaram várias narrativas que nunca existiram aqui fora. Saibam que vocês foram importantes, e fica aqui o meu muito obrigada. Mas saibam, também, que houve um Brasil inteiro de pessoas que me viram bem antes", afirmou, recordando de sua passagem pela Casa de Vidro antes de entrar no BBB 26.
Na segunda-feira (9), Milena já havia discutido com outra fã de Ana Paula nas redes sociais. Ao comentar uma publicação com fotos do look usado pela ex-BBB no festival Afropunk, a internauta a chamou de feia e ironizou as críticas de racismo relacionadas a esse tipo de comentário. Ela também debochou dos anéis escolhidos por Milena para o evento.
Milena não deixou a provocação passar. "A sua tentativa de me diminuir diz muito sobre o quão amarga deve ser! Agradeço a audiência e o tempo gasto analisando minhas fotos e meus anéis. Pelo visto, minha vida é o seu entretenimento favorito", respondeu. Depois, contou que havia bloqueado a internauta e ironizou: "Viva as tacinhas que vivem mais minha vida que eu".
Procurada, a assessoria de Ana Paula não se manifestou até a publicação deste texto.

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